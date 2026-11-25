Binlerce adayın merakla beklediği öğretmen atamalarında sayı belli oldu! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 ve 2027 yıllarında toplam 30 bin öğretmen ataması gerçekleştirileceğini açıkladı. Açıklama ardından branş dağılımı ve başvuru süreci merak ediliyor. Peki, öğretmen atamaları en çok hangi branşlarda, ne zaman yapılacak?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen"Öğretmenlere Saygı" gecesinde öğretmen atamalarına ilişkin açıklama yaptı. Önceki yıllarda atama sayılarının 24 Kasım’da duyurulması nedeniyle öğretmen adayları bu yıl da programı yakından takip etti.

2026 ve 2027 yıllarında toplam 30 bin öğretmen adayının istihdam edileceğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, atamaların iki ayrı Akademi Giriş Sınavı (AGS) dönemine göre gerçekleştirileceğini belirtti.

Öğretmen atamalarında sayı belli oldu! Branş dağılımı ne zaman açıklanacak?

BRANŞ DAĞILIMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Erdoğan'ın açıklamasına göre, 2026 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen adayı alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), söz konusu alıma ilişkin duyuruyu ve branş dağılımını bu hafta içerisinde açıklaması bekleniyor.

2027 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre de 15 bin öğretmen adayı alınması planlanıyor.

AGS NEDİR?

MEB-AGS(Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı), öğretmen adaylarının Millî Eğitim Akademisi hazırlık eğitimine kabul edilmek üzere ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavdır. 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu kapsamında uygulanır ve öğretmen atamalarında KPSS'nin yerini almıştır.

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