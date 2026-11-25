MasterChef yarışmasıyla tanınan Güzide Mertcan, uzun süren sessizliğinin ardından yeni projesiyle gündeme geldi. Mertcan, restoran işletmeciliğinin yanı sıra yazarlığa da adım attı. Aşk ve dram temalarını bir araya getirdiği romanı için yayıneviyle anlaşma sağlayan eski yarışmacının paylaşımı sosyal medyada dikkat çekti.

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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışması, birçok ismi geniş kitlelerle buluştururken bu isimlerden biri de Güzide Mertcan olmuştu. Yarışmadaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Mertcan, programın ardından özel hayatı ve yaşam tarzıyla da magazin gündeminde yer almıştı. Özellikle milyonluk villasıyla ilgili haberlerle uzun süre konuşulan Mertcan, bir dönem sosyal medyada da en çok merak edilen isimler arasında bulunuyordu.

Restoran işletmeciliği yapıyordu! MasterChef Güzide Mertcandan sürpriz proje

YAZAR OLDU

Uzun zamandır ekranlardan ve magazin dünyasından uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Güzide Mertcan, bu kez hayata geçirdiği yeni çalışmayla gündeme geldi. Restoran işletmeciliğini sürdüren Mertcan, kariyerine farklı bir alan daha ekleyerek roman yazdı. Aşk ve dram unsurlarını bir araya getirdiği kitabı için yayıneviyle anlaşma imzalayan Mertcan, bu gelişmeyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü ismin kitabının isminin Bal Kabaklı Cheesecake olduğu öğrenildi.

Restoran işletmeciliği yapıyordu! MasterChef Güzide Mertcandan sürpriz proje

TAKİPÇİLERİ TEBRİK ETTİ

Yayıneviyle sözleşme imzaladığı anlara ilişkin fotoğraflarını yayımlayan eski MasterChef yarışmacısı, paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı. Mertcan'ın yazarlık dünyasına adım atması kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Paylaşımın altına çok sayıda yorum gelirken takipçileri, Mertcan'ın yeni girişimini tebrik etti.

Öte yandan Güzide Mertcan, yazarlık çalışmalarının yanı sıra ticari faaliyetlerini de sürdürüyor. MasterChef sonrasında da iş hayatından kopmayan Mertcan'ın, İstanbul Gaziosmanpaşa'da restoran işletmeciliği yaptığı biliniyor.

Restoran işletmeciliği yapıyordu! MasterChef Güzide Mertcandan sürpriz proje

YARIŞMAYI 3. OLARAK BİTİRMİŞTİ

Güzide Mertcan, 1988 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Celal Bayar Üniversitesi Peyzaj Bölümünde tamamlayan Mertcan, mezuniyetinin ardından kariyerini moda ve tekstil sektöründe şekillendirdi.

2019 yılında MasterChef Türkiye yarışmasına katılarak televizyon izleyicisinin karşısına çıkan Mertcan, mutfaktaki performansı ve hazırladığı yemeklerle dikkat çekti. Yarışmayı üçüncü sırada tamamlayan isim, bu başarısının ardından geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

MasterChef sonrasında da adından söz ettirmeye devam eden Mertcan, özellikle milyonlarca lira değerindeki villasıyla magazin gündemine taşınmıştı. Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da takip edilen eski yarışmacı, restoran işletmeciliğiyle iş hayatındaki varlığını sürdürürken şimdi de romanıyla farklı bir alanda okurların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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