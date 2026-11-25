BES'te emeklilik hakkı kazanan 518 bin 418 kişinin tercihi belli oldu. Her 100 kişiden 95'i birikimini toplu olarak alıp sistemden çıktı. 493 bin 536 kişi ayrılırken 24 bin 832 yatırımcı, düzenli gelir seçeneğiyle BES'te kalmayı seçti. Toplu para alarak çıkanlara ödenen devlet katkısı 35,4 milyar TL'ye ulaştı. Uzmanlar ise sistemde kalmanın vergi ve devlet katkısı avantajlarına dikkat çekiyor.

Özetle Kaydet a- | +A

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde emeklilik hakkı kazanan katılımcıların tercihleri, “sistemde kalma eğiliminin” oldukça sınırlı olduğunu gösterdi.

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre, Ekim 2026 itibarıyla emeklilik hakkı kazanan toplam 518 bin 418 kişinin yüzde 95,2'si birikimini toplu olarak alıp sistemden çıkmayı tercih etti. Başka bir ifadeyle, BES'ten emekli olan her 100 kişiden yaklaşık 95'i parasını alarak sistemle bağını tamamen kopardı.

Düzenli ödeme seçeneğini tercih edenlerin sayısı ise sadece 24 bin 832 oldu. Bu gruptaki katılımcılar, birikimlerini BES bünyesinde tutmaya devam ediyor. Tercih ettikleri emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilen birikimlerinden aylık ya da farklı dönemlerde gelir elde edebiliyor.

ÖNERİLEN HABERLER TASARRUF ORTAĞIM Altında yeniden satış baskısı! Bir haftada 20 tonluk para çıkışı

TOPLU BİRİKİM 275,5 MİLYAR TL

Toplu para tercih eden 493 bin 586 katılımcının devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü 275,5 milyar TL'ye ulaştı. Bu kişilere emeklilik aşamasında sağlanan devlet katkısı tutarı ise 35,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece sistemden toplu para alarak ayrılanlar, birikimlerinin yanı sıra önemli miktarda devlet katkısından da yararlanmış oldu.

Düzenli ödeme seçeneğini tercih eden 24 bin 832 kişinin devlet katkısı dahil fon büyüklüğü ise 61,9 milyar TL seviyesinde bulunuyor.

İki grubun toplam birikimi 337,4 milyar TL'yi aşarken, sistemde kalmayı tercih edenlerin sayısının düşük olması dikkat çekiyor.

BES yatırımcısının tercihi şaşırttı! Her 100 emekliden 95’i...

BES'TE KALMAK AVANTAJLI MI?

Emeklilik hakkı kazananlar için iki farklı seçenek bulunuyor. Birikimini toplu olarak almak isteyenler, parasını çekerek sistemden ayrılabiliyor. Düzenli gelir tercih edenler ise birikimlerini BES fonlarında değerlendirmeyi sürdürüyor.

BES Uzmanı Zeynep Candan Aktaş “Eğer bir plan ya da ihtiyaç varsa birikimleri alıp sistemden çıkmak daha iyi olabilir. Ama birikimleri alıp, TEFAS fonları gibi yatırım araçlarında değerlendirecekler için, BES fonları daha iyi bir alternatif sunabilir. Çünkü devlet katkısı almaya devam edilebilir. Getiriler üzerinden %5 stopaj da TEFAS'taki %17,5'lik stopaja göre avantaj sağlayabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

FON TERCİHİ NASIL OLMALI?

Aktaş ayrıca, “Emeklilik döneminde ne kadar risk alabileceğini sadece yaş da belirlemez. BES birikimlerine ne kadar bağımlı olunduğu, diğer gelir kaynakları ve muhtemel kayıpları karşılama gücü de önemli” diye konuştu.

BES'ten alınan maaşın, gelirler içinde önemli bir yer kaplaması halinde mümkün olduğunca düşük riskli fonlara yatırım yapılması gerektiğine dikkat çeken Aktaş, “Toplam gelirler içinde BES’in payı çok küçükse, daha riskli varlıklar tercih edilebilir” görüşünü paylaştı.