Türkiye’de konut fiyatları nominal olarak yükselse de enflasyondan arındırıldığında değer kaybı sürüyor. Ekimde reel fiyatlar yıllık bazda İstanbul’da %5,2, Ankara’da %3,4, İzmir’de %10,4 geriledi. Satış hızında Ankara öne çıktı. Kapatılan ilan yaşı 47,7 günle Başkentte en düşük seviyede kalırken; bu rakam İstanbul’da 57,5 ve İzmir’de 67,2 gün olarak ölçüldü. Böylece üç büyükşehir arasında konutların en hızlı alıcı bulduğu il Ankara oldu.

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Türkiye’de satılık konut piyasasında fiyat artışları enflasyonun gerisinde kalmaya devam ediyor. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından hazırlanan rapora göre; Ekim 2026’da ülke genelinde satılık konutların cari fiyatı yıllık bazda yüzde 18 artarken, reel fiyatlarda yüzde 9 düşüş yaşandı. Böylece konut fiyatlarında nominal yükseliş sürse de enflasyondan arındırılmış değer kaybı devam etti.

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ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE SATIŞ HIZI

Üç büyükşehir arasında konut satışlarının hızı bakımından ise Ankara öne çıktı. Ekim ayında kapatılan satılık konut ilanlarının ortalama yaşı Ankara'da 47,7 gün olarak ölçüldü. Bu süre İstanbul'da 57,5, İzmir'de ise 67,2 gün oldu.

Kapatılan ilan yaşı, bir konut ilanının yayında kaldığı ortalama süreyi gösteriyor. Dolayısıyla sürenin kısa olması, konutların daha hızlı alıcı bulduğuna; uzaması ise satışların daha uzun zamana yayıldığına işaret ediyor. Bu açıdan bakıldığında Ankara, üç büyükşehir arasında en hızlı satışın gerçekleştiği şehir oldu. İzmir ise ortalama 67,2 günle en yavaş satış yapılan büyükşehir olarak öne çıktı.

Aylık değişimler de dikkat çekti. Kapatılan ilan yaşı İstanbul'da 1,6 gün, İzmir'de 0,5 gün uzarken, Ankara'da değişmedi. Böylece İstanbul ve İzmir'de satış süreci bir önceki aya göre daha da uzadı.

Satışta Ankara, kayıpta İzmir! Konutta üç büyükşehrin karnesi

REEL KAYIPTA İZMİR İLK SIRADA

Konut fiyatlarının enflasyondan arındırılmış yıllık değişiminde de üç büyükşehir arasında belirgin farklılıklar görüldü. Ekim ayında reel fiyatlar İstanbul'da yüzde 5,2, Ankara'da yüzde 3,4 ve İzmir'de yüzde 10,4 geriledi. Buna göre en yüksek reel değer kaybı İzmir'de yaşandı. Türkiye genelindeki reel düşüş ise yüzde 9 oldu.

Cari fiyatlardaki yıllık artışta ise Ankara yüzde 25,3 ile üç büyükşehir arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul'da artış yüzde 23, İzmir'de yüzde 16,3 olarak gerçekleşti. Türkiye ortalaması ise yüzde 18 oldu.

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METREKARE FİYATI 47 BİN TL'Yİ AŞTI

Ekim 2026 itibarıyla satılık konut ilanlarında ortalama metrekare fiyatı Türkiye genelinde 47 bin 179 TL'ye ulaştı. Üç büyükşehir arasında en yüksek fiyat 68 bin 889 TL ile İstanbul'da ölçüldü. İstanbul'u 54 bin 737 TL ile İzmir takip ederken, Ankara'da ortalama metrekare fiyatı 41 bin 243 TL oldu.

Yıllık fiyat artışında Ankara'nın öne çıkmasına rağmen, ortalama metrekare fiyatında İstanbul açık ara liderliğini korudu. İzmir ise hem yüksek metrekare fiyatı hem de üç büyükşehir arasındaki en uzun ilan süresiyle dikkat çekti.