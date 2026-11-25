Merkez Bankasının kredi kartı azami faiz oranlarında yaptığı 0,17 puanlık indirim, 1 Aralık itibarıyla devreye girecek. Yeni tarifeyle 20 bin TL'lik dönem borcunda aylık faiz yükü 650 TL'den 616 TL'ye, 200 bin TL'lik borçta ise 8 bin 500 TL'den 8 bin 160 TL'ye gerileyecek. Bu arada BDDK verilerine göre bireysel kredi kartı borç stoku 3,5 trilyon TL'yi aşarken, takibe düşen alacaklar da 218,5 milyar TL'ye ulaştı.

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Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde bankaların uygulayabileceği azami faiz oranlarını 2023 yılından bu yana ilk defa düşürdü.

Yeni düzenlemeyle dönem borcu 30 bin TL'nin altında olan kredi kartlarında azami akdi faiz oranı yüzde 3,25'ten yüzde 3,08'e düşecek. Borcu 30 bin TL ile 180 bin TL arasında bulunan kartlarda oran yüzde 3,75'ten yüzde 3,58'e inecek. Dönem borcu 180 bin TL'nin üzerinde olan kartlarda ise azami oran yüzde 4,25'ten yüzde 4,08'e çekilecek. Böylece bütün borç dilimlerinde aynı miktarda, 0,17 puanlık indirim yapılmış olacak.

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AZAMİ AKDİ FAİZ ORANI NE DEMEK?

Azami akdi faiz oranı, kredi kartı dönem borcunun tamamını ödemeyen ve kalan tutarı sonraki aya devreden müşterilere “bankaların uygulayabileceği en yüksek aylık faiz oranını” ifade ediyor. Bankalar isterse belirlenen tavanın altında oran belirleyebiliyor.

Örneğin, kredi kartı ekstresinde 30 bin TL borcu bulunan bir müşteri bunun tamamını ödemeyip bir kısmını sonraki aya bıraktığında, ödenmeyen tutara ilgili borç diliminin akdi faiz oranı uygulanıyor. Dolayısıyla yeni düzenleme, özellikle borcunun tamamını kapatamayan ve bakiyesini sonraki döneme taşıyan kart kullanıcılarını ilgilendiriyor. Bu oran, dönem borcunun ödenmeyen kısmı üzerinden hesaplanan azami aylık faiz sınırını ifade ediyor.

Kredi kartı gecikme faizi kaç TL olacak? Yeni tarifeye göre hesapladık

ÖRNEK HESAPLAMALAR

Yeni oranların kredi kartı kullanıcılarına etkisini görmek için farklı borç tutarları üzerinden hesaplama yaptık.

Hesaplamalar, dönem borcunun tamamının faiz uygulanacak bakiyeye dönüştüğü varsayımıyla yapılmıştır. Aylık akdi faiz tutarları gösterilmiştir; BSMV gibi vergiler hesaba dahil değildir.

Tabloya göre örneğin, dönem borcu tam 30 bin TL olan bir kartta aylık azami akdi faiz yüzde 3,75'ten yüzde 3,58'e inecek. Bu tutar üzerinden hesaplanan aylık faiz yükü 1.125 TL'den 1.074 TL'ye gerileyecek. Böylece aylık 51 TL'lik bir azalma ortaya çıkacak.

75 bin TL dönem borcu bulunan bir kartta ise eski oranla 2.812,50 TL olan aylık faiz tutarı, yeni oranla 2.685 TL'ye düşecek. Aradaki fark 127,50 TL olacak.

GECİKME FAİZLERİ DE DÜŞÜYOR

Bu arada akdi faiz ile gecikme faizi de birbirinden ayrılıyor. Asgari ödeme tutarının zamanında ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda gecikmeye giren borç için daha yüksek olan azami gecikme faizi devreye giriyor.

Düzenleme ile azami gecikme faiz oranları da 1 Aralık itibarıyla aşağı çekilecek. Dönem borcu 30 bin TL'nin altında olan kartlarda gecikme faizi yüzde 3,55'ten yüzde 3,38'e, 30 bin-180 bin TL arasındaki kartlarda yüzde 4,05'ten yüzde 3,88'e inecek. 180 bin TL'nin üzerindeki borçlarda ise oran yüzde 4,55'ten yüzde 4,38'e gerileyecek.

BORÇ STOKU 3,5 TRİLYON TL'Yİ AŞTI

Öte yandan BDDK'nın 13 Kasım 2026 tarihli son haftalık verilerine göre, bankaların bireysel kredi kartı alacakları 3 trilyon 537 milyar 672 milyon TL seviyesine ulaştı. Bu tutar, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 35,1 yükseldi. Borç stokunun 1 trilyon 317,7 milyar TL'si taksitli, 2 trilyon 220 milyar TL'si ise taksitsiz borçlardan oluştu.

Bireysel kredi kartlarında takibe düşen alacak tutarı ise 13 Kasım itibarıyla yaklaşık 218,5 milyar TL'ye ulaştı. Söz konusu tutar 21 Ağustos haftasında 187,3 milyar TL seviyesinde bulunuyordu.

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