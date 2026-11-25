Altın fiyatlarında toparlanma çabası yeniden satış baskısıyla kesintiye uğrarken; ons altın TSİ 08:45 itibarıyla 3.531 dolardan fiyatlandı. 25 Kasım 2026 gram altın fiyatı 5.756 TL’den güne başladı. FED’in aralık ayı kararı öncesinde faiz artışı beklentilerinin güçlenmesi piyasada baskıyı artırıyor. Bu arada küresel altın ETF’lerinden geçen hafta 20 tonluk çıkış yaşanması da yatırımcıların altına yönelik iştahının zayıfladığını ortaya koydu.

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Küresel piyasalarda altın fiyatlarında yaşanan toparlanma girişimi kısa sürdü. Haftanın ilk işlem gününde gelen tepki alımları, yerini yeniden satış baskısına bıraktı. Ons altın, dünkü işlemlerde yüzde 2,16 değer kaybederek 3.546 dolardan kapanış yaptı.

25 Kasım 2026 Çarşamba günü işlemlerinde de temkinli görünüm öne çıkıyor. TSİ 08:45 itibarıyla 3.531 dolar seviyesinde bulunan ons altın, geçen hafta test edilen ve son 14 ayın en düşük seviyesi olan 3.503 dolara yeniden yaklaştı.

Yurt içinde gram altın ise güne 5.756 TL seviyesinden başladı.

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FED BEKLENTİLERİ

Altın fiyatlarını baskılayan en önemli başlıklardan biri, FED'in aralık ayındaki kararına ilişkin beklentiler oldu. Son enflasyon verileri ve FED yetkililerinin şahin mesajları, faiz artışı beklentilerini artırdı. Piyasalarda 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali ağırlıklı olarak fiyatlanıyor. Bu durum, faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini azaltırken, dolar ve tahvil getirilerini destekliyor.

Altında yeniden satış baskısı! Bir haftada 20 tonluk para çıkışı

GÖZLER PCE ENFLASYONUNDA

ABD'de bugün açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi de altın piyasasının yönü açısından kritik önem taşıyor. FED'in yakından izlediği ekim ayı verileri, bugün TSİ 16.30'da açıklanacak. Ekim ayı için piyasa beklentileri manşet enflasyonda yüzde 3,8, çekirdek enflasyonda yüzde 3,2 seviyesine işaret ediyor. Aylık çekirdek artış beklentisi ise yüzde 0,3 civarında bulunuyor. Tahminlerin üzerinde gelecek verilerin, altında baskıyı artırabileceği ifade ediliyor.

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YAPAY ZEKÂ HİSSELERİNDE SATIŞLAR

Küresel borsalarda özellikle yapay zekâ ve teknoloji şirketlerinde yaşanan dalgalanma da altını etkiliyor. Yüksek değerlemelere yönelik endişelerle yatırımcılar riskli varlıklardaki pozisyonlarını azaltıyor. Nasdaq endeksinin salı günü yüzde 1,48 gerilemesi de bu eğilimi ortaya koydu. Mevcut tabloda yatırımcıların nakit ihtiyacını karşılamak ve risklerini azaltmak amacıyla altın pozisyonlarını da küçülttüğü belirtiliyor.

Altında yeniden satış baskısı! Bir haftada 20 tonluk para çıkışı

ETF’LERDEN SERT SATIŞ

Bu arada küresel altın destekli ETF’lerden geçen hafta 20 tonluk net çıkış yaşandı. Bu, haziran ayından bu yana görülen en büyük haftalık çıkış oldu. Son 5 haftanın 3’ünde toplam 30 tonluk net satış gerçekleşti.

Çıkışlarda 10 tonla ABD’nin en büyük altın ETF’si GLD başı çekerken, ABD genelinde 12 ton, Çin ve İngiltere’de ise 3’er tonluk azalma kaydedildi.

Son durumda küresel altın ETF’lerinin 5 ay aradan sonra ilk defa aylık bazda net çıkış vermesi bekleniyor. Bu gelişmeler, değerli metaller piyasasında yatırımcı duyarlılığının bozulduğuna işaret etti.