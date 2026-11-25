EMEKLİLİK KAPISINI ARALAYAN ALTIN ANAHTAR: DOĞUM BORÇLANMASI

SGK mevzuatı açısından doğum borçlanması, temel bir hizmet borçlanması türü olarak kabul edilmektedir. Çalışma hayatına ara veren kadınların eksik kalan prim gün sayılarını geriye doğru tamamlamalarına imkân tanır. Bu imkân sadece gün sayısını artırmakla kalmaz. Bazı özel durumlarda emeklilik için aranan yaş şartını da geriye çekerek çok daha erken yaşta emekli olma kapısını aralar.

Özellikle geçmişte staj veya çıraklık sigortası bulunan kadınlar için bu hak hayati bir ehemmiyete sahiptir. Bilindiği üzere staj ve çıraklık başlangıçları normal şartlarda emeklilik hesabında sigorta başlangıcı sayılmamaktadır. Ancak 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde staj veya çırak olarak tescilli çalışması bulunan kadınlar, bu tarihlerden sonra gerçekleşen doğumlarını borçlanabilirler. Bu sayede sigorta başlangıç tarihlerini geriye çekerek Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamına dâhil olmaları ve yaş şartına takılmadan emekli olmaları mümkün hâle gelmektedir. Âdeta "bir taşla iki kuş vurmak" deyimine yakışan bu hukuki yolla, binlerce kadın istifade etmektedir.