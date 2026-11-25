İstanbul’dan sonra Avrupa’daki tek kapsamlı İslam kültürü müzesi olma iddiasını taşıyan kurum, 12. asırdan günümüze uzanan eserleri bir araya getiriyor. Bosna İslam Kültürü ve Sanatı Müzesi Direktörü Amir Sakic, Osmanlının kendileri için medeniyet köprüsü olduğunu söylüyor.

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Osmanlı Avrupa içlerine doğru ilerlerken İslam medeniyetini de beraberinde taşıdı. Batı’daki en kalıcı izler ise belki de Bosna’da atıldı. Böylece Avrupa’nın göbeğinde 1400’lerin ikinci yarısından günümüze uzanan bir medeniyet yeşerdi.

Geçtiğimiz aylarda Saraybosna’da açılan Bosna İslam Kültürü ve Sanatı Müzesi, işte bu birikimi gözler önüne seriyor. İstanbul’dan sonra Avrupa’daki tek kapsamlı İslam kültürü müzesi olma iddiasını taşıyan kurum, Gazi Hüsrev Bey Hanikahı, Kurşunlu Medresesi ve Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesindeki galerilerde yer alıyor. Binlerce kitabın yanı sıra yüzlerce nesne barındıran müzenin Osmanlı yapısında açılmış olması da aslında çok şey ifade ediyor.

900 SENELİK İHYA SERGİLENİYOR

12. asırdan günümüze uzanan tarih aralığından eserlerin yer aldığı müzede, Bosna’daki İslam kültürünü yansıtan nadir el yazması eserler, hat yazıları ve farklı gündelik nesneler bulunuyor. Bunların yanı sıra Bosnalı sanatçıların çağdaş eserlerine de yer veriliyor. En önemli eserlerden biri, “İhyâ’ü ulûmi’d-dîn”in müellifi İmam Gazali hayattayken çoğaltılmış 1106 tarihli el yazması… Osmanlı devrinde imal edilmeye başlanan “Banja Luka seccadeleri” de koleksiyonun dikkati çeken parçalarından.

Biz de bütün bunları Bosna İslam Kültürü ve Sanatı Müzesi Direktörü Amir Sakic’le konuştuk…

Saraybosna’da dokuz asırdan eserler sergileniyor: Avrupa’nın ortasında İslam kültürü müzesi

Yakın zamanda açtığınız bu müzenin önemi nedir?

Bu müzenin en önemli özelliği şu: İstanbul’dan Berlin’e kadar, Avrupa’nın kuzeyinde İslam kültürü ve sanatına adanmış başka bir müze bulunmuyor. (Berlin’de İslam Kültürü Müzesi adıyla bir yer var ancak o da yalnızca tek bir odadan ibaret) Dolayısıyla bildiğim kadarıyla bu kurum, İstanbul’dakiler dışında Avrupa’da İslam kültürü ve sanatına adanmış tek müze. Müzemizin bir diğer önemli özelliği de şu: Bu topraklarda gelişmiş, İslami değerleri yansıtan ve aynı zamanda Avrupa bağlamında şekillenmiş bir mirası sergiliyoruz.

Bunu biraz açar mısınız?

İslam’ın avantajlarından biri, her milletin kendine has kültürel unsurlar geliştirmesine imkân tanımasıdır. İslam, temel prensiplerine aykırı olmadığı sürece geleneklere müsaade ediyor.

RENKLİ BOSNA KÜLTÜRÜ

Peki Bosna’daki kültürü nasıl tanımlarsınız? Bosna’ya özgü bir İslam anlayışından söz edilebilir mi?

Bosna, 1463’te Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedildi. Bunun ardından çok sayıda insan İslam’ı benimsedi. Bosnalı Müslümanların kültürü, İslami değerlerin etkisiyle gelişti. Oldukça da renklendi. Osmanlı İmparatorluğu’yla birlikte buraya gelen kültürel ve eğitimle ilgili tesirler; musikiye, zanaatlara ve günlük hayata yansıdı. Hatta kullanılan çeşitli ev eşyaları da bunun bir parçası oldu. Ancak Avrupa’nın tam ortasındayız. Aynı zamanda burada Orta Çağ’dan kalan bir kültürel mirasa da sahibiz. Dolayısıyla burada İslam’ın unsurlarıyla mahallî geleneklerin bir araya geldiğini görüyoruz.

Saraybosna’da dokuz asırdan eserler sergileniyor: Avrupa’nın ortasında İslam kültürü müzesi

Peki, bu müzenin temel amacı nedir? İslamofobi bu noktada nerede duruyor?

Müzemizin temel hedefleri bu toprakların geleneğini ve kültürünü anlatan eserleri toplamak, korumak, yorumlamak ve halkın erişimine sunmak. Bu bizim temel görevimiz. Ancak İslamofobi gibi çağdaş sorunları ele aldığımızda meselenin özüne biraz daha yaklaşmış oluyoruz. Benim bakış açıma göre İslamofobi, kültürel bir problemdir. Bir hastalığı uygun bir ilaçla tedavi edersiniz. Ben de Müslümanların kültürel birikimlerinin doğru şekilde tanıtılmasının, bu sıkıntının çözümüne katkı sağlayabileceğini düşünüyorum.

Saraybosna’da dokuz asırdan eserler sergileniyor: Avrupa’nın ortasında İslam kültürü müzesi

OSMANLI MEDENİYETE KÖPRÜ OLDU

Peki burada Osmanlının en önemli tesirlerini nasıl anlatırsınız?

Osmanlı İmparatorluğu, bizi yalnızca Türklerle değil, dünyanın diğer Müslüman milletleriyle de buluşturan bir kültürel köprü vazifesi gördü. Osmanlı, farklı Müslüman milletlerin bir araya geldiği bir pota gibiydi. Bu milletlerin geleneklerini ve kültürel birikimlerini Bosna’ya taşıdı. Eserlere, binalara, mimariye ve günlük hayatın farklı alanlarına baktığınızda 500 yıldır diğer Müslüman milletlerle kurduğumuz bu birlikteliğin izlerini görebilirsiniz. Bu etkiden gurur duyuyoruz.

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