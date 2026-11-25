Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni nesil araç muayene sisteminin Ağustos 2027’de devreye alınacağını ve kredi kartı komisyonunun kaldırılacağını açıkladı. Sunumunda hızlı tren, 5G ve Kalkınma Yolu projelerine ilişkin hedefleri de paylaştı.

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Araç muayenesinde sürücülerin kredi kartıyla ödeme yaparken karşılaştığı komisyon uygulaması sona eriyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni nesil araç muayene sisteminin Ağustos 2027’de devreye alınacağını belirterek, kredi kartı komisyonu alınmayacağını açıkladı.

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Uraloğlu, yapay zekâ destekli yeni sistemle muayenelerde güvenilirliğin artırılacağını ve istasyonlardaki bekleme sürelerinin kısalacağını bildirdi. İşte Uraloğlu’nun açıklamalarında öne çıkanlar:

Yeni dönem ağustos ayında başlıyor: Araç muayenesinde kredi kartı komisyonu kalkıyor

● BÜTÇE 867,9 MİLYAR LİRA: Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarının 2027 bütçesi yüzde 43 artışla 867,9 milyar liraya ulaştı. Yatırım bütçemiz ise yüzde 37,6 artışla 774,4 milyar lira oldu. Bunun yüzde 52’sini demir yoluna, yüzde 37’sini kara yoluna ayırıyoruz.

● BURSA’YA HIZLI TREN: Bursa-Osmaneli hattında test sürüşlerine başladık. 2027’de Bursa’yı hızlı trenle buluşturacağız. 2030 yılında 32 şehrimize doğrudan hızlı tren ulaşımı sağlamayı hedefliyoruz.

● SÜPER HIZLI TREN 80 DAKİKA: Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı’nda Doğançay kesimindeki güzergâh düzenlemesi ve T26 Tüneli’nin tamamlanmasıyla yolculuk yarım saat kısalarak 3,5 saate inecek. İki şehir arasında kurulacak süper hızlı tren hattı için de proje çalışmaları sürüyor. Konvansiyonel trenle 8,5 saat, bugün hızlı trenle yaklaşık 4 saat süren Ankara-İstanbul yolculuğu, yalnızca 80 dakika olacak. Ayrıca çalışmalar tamamlandığında Ankara-İzmir 3,5 saate, Ankara-Kayseri 1 saat 45 dakikaya, Mersin-Gaziantep 2 saat 15 dakikaya inecek.

● OTOYOLLARDAN 132,6 MİLYAR LİRA: Kamu-özel iş birliği projelerinin kamuya devriyle 2027 fiyatları üzerinden yıllık yaklaşık 132,6 milyar lira gelir elde etmeyi öngörüyoruz. Otoyol ağımızı 2028’de 4 bin 297 kilometreye çıkaracağız.

Yeni dönem ağustos ayında başlıyor: Araç muayenesinde kredi kartı komisyonu kalkıyor

● 5G ABONESİ 44,5 MİLYON: 5G abone sayımız 44,5 milyona ulaştı. Yerli ürün oranımız yüzde 60. İki yıl içinde Türkiye’nin tamamını 5G kapsamına alacağız.

● TÜRKSAT-BİRÛNÎ 2030’DA: Katar ile ortak uydu projemiz Türksat-Birûnî’nin sözleşmesini imzaladık. Uyduyu 2030 yılında hizmete alacağız.

● KALKINMA YOLU 71 BİN KİŞİYE İŞ: Türkiye kesiminde 78,5 milyar dolarlık yatırım öngördüğümüz Kalkınma Yolu’nun 10 yılda ekonomimize 61,5 milyar dolar katkı sağlamasını bekliyoruz. Projenin yıllık ortalama 71 bin kişiye istihdam oluşturmasını hedefliyoruz. Irak kesimi Türk müteahhitler tarafından yapılacak.



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