Borsa İstanbul endeksi 24 Kasım işlemlerinde 10.965,93 puandan kapanış yaparken; BİST 100, kasım başında test ettiği dip seviyelere yaklaştı. Buna karşılık BİST 30 hisselerinde petrol fiyatlarındaki düşüşten pozitif etkilenen “havacılık” ve faiz indirimi beklentilerinin desteklediği “bankacılık” sektörlerinde pozitif ayrışma dikkat çekti. İşte gördüğü dip seviyeden en hızlı yükselen BİST 30 hisseleri…

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Borsa İstanbul'da satış baskısı yeniden etkisini artırırken, BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde yüzde 1,25 gerileyerek 10.965,93 puandan kapanış yaptı. Böylece endeks, 3 Kasım'dan sonra ilk defa 11 bin puanın altında günü tamamladı. Analistlerin kritik destek olarak izlediği 11 bin seviyesinin de aşağı yönlü kırılması, piyasada temkinli beklentileri artırdı.

Kasım ayının başında 10.626 puanla yılın en düşük seviyesini gören BİST 100, son kapanışı itibarıyla bu dip seviyenin yüzde 3,2 üzerinde bulunuyor. Analistler, 11 bin puanın altında kalıcılık sağlanması durumunda 10.600 desteğinin yeniden gündeme gelebileceği riskine dikkat çekiyor.

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DİPTEN HIZLI YÜKSELENLER

Ancak endeksteki zayıf görünüme rağmen, BİST 30 kapsamındaki bazı hisselerde farklı bir tablo yaşanıyor. 31 Ağustos-24 Kasım döneminde gördükleri en düşük seviyelerden hızlı toparlanan hisseler, piyasadan pozitif ayrıştı. Dip seviyelerine göre en fazla yükselen ilk 10 hisse arasında özellikle havacılık ve bankacılık sektöründen şirketlerin ağırlığı dikkat çekti.

Bu hisseler, son işlem fiyatları ve 31 Ağustos sonrası dönemde gördükleri dip seviyeye göre gerçekleşen primler şöyle sıralandı:

Hisse Kodu Fiyat Yükseliş PGSUS 154,20 TL %34,55 THYAO 320,50 TL %32,33 GARAN 143,30 TL %21,65 TAVHL 288,00 TL %19,19 TOASO 248,40 TL %18,51 YKBNK 35,72 TL %14,41 VAKBN 32,40 TL %14,08 TRMET 102,40 TL %13,27 FROTO 69,90 TL %12,20 GUBRF 272,00 TL %11,34

HAVACILIK ÖNE ÇIKTI

Listede havacılık sektöründen Pegasus, Türk Hava Yolları ve TAV Havalimanları'nın bulunması dikkat çekti. Özellikle petrol fiyatlarındaki gerileme, sektör hisseleri açısından destekleyici bir gelişme olarak öne çıkıyor. Brent petrolün varil fiyatı kasım ayında yüzde 23'ü aşan düşüşle 90 doların altına kadar geriledi. 25 Kasım'da 87 dolara yakın seyreden fiyatlar, havayolu şirketlerinin önemli maliyet kalemlerinden biri olan yakıt giderleri açısından olumlu beklentileri güçlendirdi.

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3 BANKA HİSSESİ…

Bankacılık hisselerinin de ilk 10'da üç şirketle temsil edilmesi dikkat çekti. Garanti BBVA, Yapı Kredi ve Vakıfbank, dip seviyelerine göre en fazla toparlanan hisseler arasında yer aldı. Önümüzdeki dönemde para politikasına ilişkin beklentilerin bankacılık sektörü üzerindeki etkisi yakından izleniyor. Enflasyondaki seyrin elverişli olması halinde faiz indirimlerinin devam edebileceği beklentisi, bankacılık hisselerine destek sağlayan unsurlar arasında bulunuyor. Bu kapsamda gözler, Merkez Bankasının 10 Aralık'ta gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi.

Öte yandan listede Tofaş, Ford Otosan, TRMET ve Gübre Fabrikaları da yer aldı.

Önemli Uyarı: Bu içerik, borsada gerçekleşen fiyat hareketleri dikkate alınarak hazırlandı. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.