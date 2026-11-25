Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçının oynanacağı yer belli oldu. Siyah-beyazlı ekibin İsrail temsilcisiyle farklı bir ülkede karşı karşıya gelecek olması, maçın düzenleneceği stat ve şehre ilişkin araştırmaları artırdı. Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçının tarihi, başlama saati ve bilet satışların a ilişkin ayrıntılar da merak ediliyor.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva arasında oynanacak karşılaşma öncesinde hazırlıklar sürüyor. Siyah-beyazlı takımın ev sahibi konumunda çıkacağı müsabaka için UEFA tarafından farklı bir stat belirlenirken maçın hakem kadrosu da açıklandı. Beşiktaş Kulübü stadyumdaki bilet satışlarına ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Peki, Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçı nerede oynanacak, hangi ülkede ve statta yapılacak? İşte UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının tarihi, saati ve bilet bilgileri...

BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER SHEVA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva ile karşılaşacağı müsabakanın oynanacağı yer, UEFA ve Beşiktaş Kulübünün açıklamalarıyla netlik kazandı. Siyah-beyazlıların normal şartlarda İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda ev sahibi olarak oynayacağı karşılaşma için farklı bir ülke tercih edildi. Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva karşılaşması, Gürcistan'ın Batum kentinde bulunan Batumi Dinamo Stadyumu'nda oynanacak. Batumi Stadyumu olarak da bilinen tesis, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasındaki mücadeleye ev sahipliği yapacak. Karşılaşmada ev sahibi takım Beşiktaş olacak. Stadyum değişikliğine rağmen siyah-beyazlı taraftarların tribünlerden maçı takip etmesine izin verilecek.

Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçı nerede oynanacak? Stadyum belli oldu

BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER SHEVA MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Beşiktaş, karşılaşma için ayrılan tribünlerde bilet satışlarının devam ettiğini duyurdu. Siyah-beyazlı taraftarlar, 25 Kasım Çarşamba günü saat 10.00-19.00 arasında Batumi Dinamo Stadyumu'nun B kapısındaki bilet satış ofisinden bilet satın alabilecek. Stadyumdaki satışlarda Gürcistan Larisi kullanılacak. Biletler ayrıca tkt.ge internet sitesi üzerinden de satışa sunuldu.

BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER SHEVA MAÇI BİLET FİYATLARI

KUZEY/GÜNEY TRİBÜNLERİ: 25 DOLAR - 65 GÜRCİSTAN LARİSİ

DOĞU TRİBÜNÜ: 45 DOLAR - 120 GÜRCİSTAN LARİSİ

BATI ÜST TRİBÜNÜ: 55 DOLAR - 145 GÜRCİSTAN LARİSİ

BATI ALT TRİBÜNÜ: 125 DOLAR - 320 GÜRCİSTAN LARİSİ

BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER SHEVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Siyah-beyazlı ekip, Hapoel Beer Sheva karşısında Avrupa kupalarındaki puan mücadelesini sürdürecek. Mücadele 26 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak.

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