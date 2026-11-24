Beşiktaş Fuzul, EuroLeague'in 14. haftasında konuk ettiği Paris Basketbol'a 88-76 mağlup olarak üst üste ikinci yenilgisini aldı.

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Basketbol Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş Fuzul, Paris Basketbol'a 88-76 mağlup oldu.

Fransız ekibi, maça hücumda ve savunmada etkili başladı. Siyah-beyazlıların sayı bulmasına izin vermeyen Paris Basketbol, bu süreçte bulduğu basketlerle 12-0 öne geçti. 5. dakikadan sonra rakibine karşılık vermeye başlayan Beşiktaş, kalan bölümde rakibinden daha fazla sayı üreterek farkı 3 sayıya indirse de konuk ekip, ilk çeyreği 21-18 önde tamamladı.

Beşiktaş, ikinci periyodun başında Brown ile üç sayılık basket bularak skoru dengeledi. Karşılıklı basketlerle devam eden ikinci çeyreğin son bölümlerinde rakibinin boş hücumlarını değerlendirmeye başlayan Paris Basketbol, devreye 12 sayı farklı 45-33 önde girdi.

Beşiktaş evinde Paris'e kaybetti

Üçüncü çeyreğe peş peşe üç sayılık basketlerle giriş yapan Beşiktaş savunmada istediği oyunu ortaya koyamayınca rakibinin üstünlüğünü kırmakta güçlük çekti. Pota altında etkili olarak Beşiktaş'ı dış şutlara yönlendiren Paris Basketbol, oyunda geriye düşmedi. Son saniyeye 8 farklı üstünlükle giren Fransız ekibi, Wilbekin'in orta sahaya yakın bölgeden attığı 3 sayılık basketle 3. periyodu 63-58 üstün tamamladı.

Büyük çekişmeye sahne olan son bölümde Beşiktaş skoru lehine çevirmek için her türlü mücadeleyi ortaya koysa da savunmada istediği performansı sergileyemedi. Rakibinin pota altından skor üretmesini engelleyemeyen Beşiktaş, oyunu lehine çevirecek şanslar üretmekte güçlük yaşayınca Paris Basketbol karşılaşmadan 88-76 galip ayrıldı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Jordi Aliaga (İspanya), Ioannis Tiganis (Yunanistan)

Beşiktaş Fuzul: Dotson, Jeffries, Metecan Birsen 2, Wilbekin 12, Zizic 11, Walker 24, Dejulius 8, Morgan 3, Brown 9, Furkan Korkmaz 7

Paris Basketbol: Hifi 15, Ntilikina 12, Herrera 7, Faye 8, Johnson 12, Cavaliere 1, Rhoden 21, Ayayi 1, Dokossi 3, Pereira 8, Morgan

1. Periyot: 18-21

Devre: 33-45

3. Periyot: 58-63

Beş faulle çıkan: 34.57 Metecan Birsen (Beşiktaş Fuzul)

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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