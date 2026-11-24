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Cüceler Futbol Dünya Kupası'nda oynanan karşılaşmada oyuncular arasında çıkan arbede kısa sürede yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu büyük bir kavgaya dönüştü. Yaşanan kargaşada yere düşen bir futbolcuya tekme atılırken, sahaya giren görevlilerin müdahalesiyle giderek alevlenen kavga güçlükle sonlandırıldı. Kaotik anların yaşandığı maçın ardından yayınlanan görüntüler sosyal medyada çokça konuşuldu.

| Kaynak: ERKUT ÇALIKOĞLU Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: ERKUT ÇALIKOĞLU

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