Öğretmen atamalarına yönelik açıklamalar ardından gözler Akademi Giriş Sınavı (AGS) tarihi bir kez daha gündeme geldi. ÖSYM 2027 yılı sınav takvimiyle birlikte AGS tarihlerini duyurmuştu. Peki, Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman yapılacak?

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"Öğretmenlere Saygı Gecesi" programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2026 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen adayı alım duyurusu ve branş dağılımı, Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından bu hafta içerisinde açıklanacak. Hayırlı uğurlu olsun. Bu ivmeyi 2027 senesinde de devam ettiriyoruz. 2027 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen adayını gelecek eylül ayında Millî Eğitim Akademisine başlatmak amacıyla planlarımızı yapıyoruz. Bunun da hayırlı olmasını diliyor, mesleğe ilk adımlarını atacak toplam 30 bin öğretmen adayımızı şimdiden tebrik ediyorum." açıklamasında bulundu. Açıklamaların ardından gözler bir kez daha AGS takvimine çevrildi.

Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman yapılacak? ÖSYM 2027 yılı sınav takvimi

AGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) açıklanan 2027 yılı sınav takvimiyle öğretmen adaylarının katılacağı Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) tarihleri netleşti Takvime göre Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) 8 Mayıs, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 9 Mayıs 2027'de yapılacak.

AGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular 19-29 Mart tarihleri arasında alınacak. Belirlenen tarihler arasında başvurusunu tamamlayamayan adaylar, 6 Nisan 2027'de geç başvuru yapabilecek.

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