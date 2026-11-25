Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe muhtemel 11'ler! Kimler eksik, oynamıyor?
Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçı öncesinde takımların muhtemel 11'leri ve kadrolarındaki eksik oyuncular merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Ukrayna temsilcisiyle karşılaşacak sarı-lacivertli ekip, sahadan galibiyetle ayrılarak puanını yükseltmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Organizasyonda geride kalan dört karşılaşmada bir galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi alan sarı-lacivertliler, son maçında Liverpool'u 3-2 mağlup etmişti. Londra'da oynanacak mücadele öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen kadroları önem kazandı.
SHAKHTAR DONETSK-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci maçına çıkacak Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk karşılaşmasının hazırlıklarını teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde tamamladı. Dört maç sonunda topladığı 5 puanla 19. sırada bulunan sarı-lacivertliler, Ukrayna temsilcisi karşısında ikinci galibiyetini almak için mücadele edecek. Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ise 4 puanla 21. sırada bulunuyor. Karşılaşma öncesinde iki teknik direktörün oyuncu tercihleri de şekillenmeye başladı.
Shakhtar Donetsk muhtemel 11'i: Riznyk, Tobias, Bondar, Matviyenko, Henrique, Nazaryna, Santana, Ocheretko, Gomez, Mendoza, Traore.
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oppong, Archie Brown, Guendouzi, Kante, İrfan Can, Greenwood, Kerem, Vedat Muriqi.
SHAKHTAR DONETSK-FENERBAHÇE MAÇINDA KİMLER EKSİK, OYNAMIYOR?
Şampiyonlar Ligi'nde üst sıralara yükselmeyi hedefleyen Fenerbahçe'nin, Shakhtar Donetsk karşısına iki oyuncusu eksik. Sarı-lacivertli ekipte tedavileri devam eden Nathan Ake ve Marco Asensio, İngiltere'de oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 311. müsabakasına çıkacak.