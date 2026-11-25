Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçı öncesinde takımların muhtemel 11'leri ve kadrolarındaki eksik oyuncular merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Ukrayna temsilcisiyle karşılaşacak sarı-lacivertli ekip, sahadan galibiyetle ayrılarak puanını yükseltmeyi hedefliyor.

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Organizasyonda geride kalan dört karşılaşmada bir galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi alan sarı-lacivertliler, son maçında Liverpool'u 3-2 mağlup etmişti. Londra'da oynanacak mücadele öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen kadroları önem kazandı.

SHAKHTAR DONETSK-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci maçına çıkacak Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk karşılaşmasının hazırlıklarını teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde tamamladı. Dört maç sonunda topladığı 5 puanla 19. sırada bulunan sarı-lacivertliler, Ukrayna temsilcisi karşısında ikinci galibiyetini almak için mücadele edecek. Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ise 4 puanla 21. sırada bulunuyor. Karşılaşma öncesinde iki teknik direktörün oyuncu tercihleri de şekillenmeye başladı.

Shakhtar Donetsk muhtemel 11'i: Riznyk, Tobias, Bondar, Matviyenko, Henrique, Nazaryna, Santana, Ocheretko, Gomez, Mendoza, Traore.

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oppong, Archie Brown, Guendouzi, Kante, İrfan Can, Greenwood, Kerem, Vedat Muriqi.

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe muhtemel 11ler! Kimler eksik, oynamıyor?

SHAKHTAR DONETSK-FENERBAHÇE MAÇINDA KİMLER EKSİK, OYNAMIYOR?

Şampiyonlar Ligi'nde üst sıralara yükselmeyi hedefleyen Fenerbahçe'nin, Shakhtar Donetsk karşısına iki oyuncusu eksik. Sarı-lacivertli ekipte tedavileri devam eden Nathan Ake ve Marco Asensio, İngiltere'de oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 311. müsabakasına çıkacak.

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