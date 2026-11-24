Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçının oynanacağı ülke ve stadyum merak ediliyor. Sarı-lacivertli ekibin Ukrayna temsilcisiyle yapacağı mücadelenin farklı bir ülkede düzenlenecek olması, maçın oynanacağı stat ve şehirle ilgili araştırmaları artırdı. Fenerbahçe'nin Avrupa'daki puan mücadelesi öncesinde karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri de netleşti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile karşılaşmaya hazırlanan Fenerbahçe, lig aşamasındaki beşinci maçına çıkacak. Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna temsilcisinin ev sahipliğinde oynanacak karşılaşma öncesinde maçın düzenleneceği stadyum araştırılıyor. Sarı-lacivertliler, Liverpool karşısında elde ettiği galibiyetin ardından Avrupa'daki puanını artırmayı hedeflerken Shakhtar Donetsk de sahadan puanla ayrılmak istiyor.

SHAKHTAR DONETSK-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ ÜLKEDE, NEREDE OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında karşılaşacak Shakhtar Donetsk ve Fenerbahçe'nin mücadelesi, Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle farklı bir ülkede gerçekleştirilecek. Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, güvenlik koşulları nedeniyle Avrupa kupalarındaki iç saha maçlarını kendi ülkesinde oynayamıyor. Bu nedenle takımın Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları için farklı stadyumlar kullanılıyor. Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçı İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stat, Ukrayna temsilcisinin Fenerbahçe karşısındaki mücadelesine de ev sahipliği yapacak.

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçı hangi ülkede, nerede oynanacak?

SHAKHTAR DONETSK-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçı 25 Kasım 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Karşılaşma Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayımlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 5 puanla 19. sırada yer alıyor. Shakhtar Donetsk ise ligde 4 maçta 4 puan toplamayı başardı. Ukrayna temsilcisi, 21. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe'de Shakhtar Donetsk maçı öncesinde 2 eksik isim bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Nathan Ake ve Marco Asensio, yarın oynanacak müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.

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