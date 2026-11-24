Shakhtar Donetsk maçı kamp kadrosu açıklandı: Fenerbahçe'de 2 eksik var
Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 25 Ekim Çarşamba günü Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk ile İngiltere'de oynayacağı müsabakanın kamp kadrosu belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, 25 Ekim Çarşamba günü TSİ 23.00'da Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile Stamford Bridge Stadyumu'nda karşılaşacak. Zorlu müsabaka öncesinde sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu belli oldu.
Sakatlıkları devam eden İspanyol 10 numara Marco Asensio ve Hollandalı stoper Nathan Ake, İngiltere kafilesinde yer almadı.
Fenerbahçe'nin 22 kişilik kamp kadrosu şöyle:
"Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin, Nelson Semedo, Ognjen Mimovic, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Kojo Oppong, Levent Mercan, Mert Müldür, Archie Brown, N'Golo Kante, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku, Vedat Muriqi."