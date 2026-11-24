Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, gazetemizde yayımlanan haber üzerine telefon açarak açıklamada bulundu.

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Hakkında çıkan haberle ilgili değerlendirmelerde bulunan Göktürk, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleriyle arasında herhangi bir sorun bulunmadığının altını çizdi.

"BAŞKANIMIZ VE YÖNETİCİ ARKADAŞLARIMLA SORUNUM YOK"

“Ne başkanımız Aziz Yıldırım’la ne de yönetimden herhangi bir arkadaşımla sorunum yok” diyen Göktürk, “Fikir ayrılıkları tabii ki olabilir. Yönetimler de bunun için var” ifadesini kullandı.

Göktürk, “Ben Aziz Başkan’ın olduğu hiçbir yerde aday olmam, onun yokluğunda ise her zaman adayım” sözleriyle de duruşunu gösterdi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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