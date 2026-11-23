“Can olsun” diye yönetime alınan isimle Başkan Aziz Yıldırım'ın arası iyice açıldı. Fenerbahçe sahada rakipleriyle mücadele ediyor, yönetim ekonomiyi düzeltmek için gecesini gündüzüne katıyor. Ancak başkan vekili Barış Göktürk’ün farklı bir yol izlediği konuşuluyor.

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Fenerbahçe camiasında sıkça dile getirilen “Biz bize yeteriz” sözü bu kez farklı bir anlam kazandı; sarı lacivertlilerde gündemi rakiplerden çok yönetimin kendi iç meseleleri belirliyor. Seçim sürecinde başkan adayı olarak ortaya çıkan, ardından Aziz Yıldırım’ın yanında yer alıp başkan vekili olarak yönetime giren Barış Göktürk ile yönetim arasındaki mesafe giderek açılıyor. Yöneticiliğe adım atarken 25 milyon avroluk bir vaatte bulunan Göktürk’ün, futbol takımı ve iletişim alanlarının kendisine bırakılması yönündeki talepleri karşılanmayınca tavrını değiştirdiği belirtiliyor. Kulislerde, Göktürk’ün bugüne kadar kulübe yaptığı katkının 5 milyon avroyu dahi bulmadığı ve yöneticilikten çok kendi geleceğine odaklandığı konuşuluyor.

AKILLARDA SORU İŞARETİ

Aziz Yıldırım kulübün nakit akışını artıracak projeler üzerinde çalışırken başkan vekili Barış Göktürk’ün, kendi iletişim ekibiyle olası bir seçime yönelik anketler yaptırdığı öne sürülüyor. Kişisel hesaplarından yaptığı açıklamalarla zaman zaman yönetimi zor durumda bıraktığı ifade edilen Göktürk’ün, yakın olduğu gazeteciler aracılığıyla gündemi etkilemeye çalıştığı da kulislere yansıyanlar arasında. Başkan Yıldırım’la iletişiminin kopma noktasına geldiği konuşulan Göktürk’ün diğer yöneticilerle de arasının soğuduğu belirtiliyor. Yönetimden ve yönetim anlayışından memnun olmadığı söylenen Göktürk’ün müstakil bir istifa kararı almaması ise ileriye dönük planlarının işareti olarak yorumlanıyor.

Aziz Yıldırım - Barış Göktürk

AZİZ YILDIRIM PROJELERE ÇALIŞIYOR

Futbol takımını Emre Belözoğlu’na emanet eden Başkan Aziz Yıldırım, projelere odaklanmış durumda. Düzenlenecek 120. yıl piyangosuyla kulübe yaklaşık 50 milyon avro kazandırmayı hedefleyen Yıldırım, Bodrum’daki COVE 1907 projesiyle de yakından ilgileniyor. Sarı lacivertliler bu hamleden de 120 milyon avroluk gelir bekliyor.

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