Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Kocaelispor maçının ardından söylemediği sözlerin sosyal medyada yer almasıyla ilgili, "Söylemediğim sözleri bana mal ederek kamuoyunu yanıltmaya çalışanlara açıkça belirtmek isterim ki kimsenin ismimi kullanarak algı oluşturmasına ve gerçekleri çarpıtmasına asla izin vermem" dedi.

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Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Kocaelispor maçının ardından hakkında çıkan haberleri yalanladı. Uslu, "2-2 beraberlikle sonuçlanan Kocaelispor-Fenerbahçe maçının ardından benim söylediğim ifade edilen asılsız söylemler sosyal medya aracılığıyla kamuoyuna servis edilmiştir. Maç sonrası herhangi bir açıklama yapmadım, kimseyle konuşmadım. Önce sosyal medyada yayılan, ardından teyit edilmeden bazı medya organlarında yer alan şahsıma atfedilmiş ‘11 puanlık fark kapanmaz, çok zor. Üzgünüm’ şeklindeki sözler tamamen asılsızdır" ifadelerini kullandı.

"SON DÜDÜĞE KADAR İNANCIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Mücadele vurgusu yapan Mahmut Uslu, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Herkes şundan emin olsun: Fenerbahçe’nin karakterinde pes etmek yoktur. Biz son düdüğe kadar mücadele etmeye, takımımızın arkasında dimdik durmaya ve hedefimize ulaşmak için var gücümüzle savaşmaya devam edeceğiz. Unutulmamalıdır ki Fenerbahçe’nin olduğu yerde umut vardır, mücadele vardır, inanç vardır. Bizim için hiçbir şey bitmiş değil. Son düdük çalana kadar inancımızdan da mücadelemizden de vazgeçmeyeceğiz!"

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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