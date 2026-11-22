Nihat Kahveci, Kocaelispor beraberliğinin ardından Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalinin kalmadığını savunarak sarı-lacivertlilerin oyununu sert sözlerle eleştirdi. Tecrübeli yorumcu, yeni sezon için başkan, yönetim ve kadro değişikliği çağrısı yaptı.

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Şampiyonluk yarışında kritik iki puan kaybeden sarı-lacivertlilerin performansı, spor kamuoyunda tartışma konusu oldu.

Kontraspor'a yorum yapan Nihat Kahveci de karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmelerde Fenerbahçe'nin oyun anlayışını ve kadro planlamasını eleştirdi. Sarı-lacivertlilerin bireysel performanslarla sonuç aldığını ancak takım oyununda ciddi sorunlar yaşadığını belirten Kahveci, şampiyonluk yarışına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

Nihat Kahveci'den net açıklama: Fenerbahçenin şampiyonluk ihtimalı sıfır

"YENİ BAŞKAN, YÖNETİM VE OYUNCULAR GEREKİYOR"

Fenerbahçe'nin son haftalardaki futbolunun kendisini şaşırtmadığını dile getiren Kahveci, daha önce alınan farklı galibiyetlerin de oyun anlamındaki eksikleri gizlediğini söyledi.

Kahveci, "Fenerbahçeli taraftarlar bundan sonra Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e girer miyiz, Türkiye Kupası'nı alır mıyız konsantrasyonuna başlamalılar. Fenerbahçe 5 gollü galip geldiğinde de Rize deplasmanında kazandığında da bu oyunla işinin zor olduğunu söyledik. Bireysel performanslarla maç kazanılıyor ama takımın ortaya koyduğu futbol yeterli değil" dedi.

Şampiyonluk ihtimaline ilişkin değerlendirmesinde ise oldukça sert konuşan Kahveci, şu ifadeleri kullandı:

"21 Kasım 2026 itibarıyla Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali 0! Maalesef bunu söylüyorum. Sezon başında bugün bu lafı söyleyeceğimi tahmin edemezdim. 2027-2028 sezonu için yeni başkan, yeni yönetim ve belki de 10 yeni futbolcuyla kurulacak organizasyonun yarın sabah itibarıyla başlaması gerekiyor."

Nihat Kahveciden net açıklama: Fenerbahçenin şampiyonluk ihtimalı sıfır

"İLK YARI FELAKETTİ"

Kocaelispor karşısında sergilenen futbolu da değerlendiren Kahveci, özellikle ilk yarıdaki performansa tepki gösterdi. Fenerbahçe'nin hücumda üretken olamadığını ve sahada yeterli mücadeleyi ortaya koyamadığını belirten yorumcu, takımın oyun temposunu eleştirdi.

Kahveci, "12 puan farkla maça çıktın, ilk yarıdaki futbol kabul edilebilir mi? Ne koşma var ne baskı var. İlk 25 dakika Fenerbahçe'nin üç pas yaptığını saymadım. Koskoca Fenerbahçe'nin ilk yarıda Greenwood'un ve Oğuz'un şutları dışında başka hiçbir şeyi yok" diye konuştu.

Nihat Kahveci'den net açıklama: Fenerbahçenin şampiyonluk ihtimalı sıfır

SEMEDO'NUN HATASINA VE PENALTI KARARINA TEPKİ

Karşılaşmanın son bölümünde yaşanan pozisyonları da değerlendiren Nihat Kahveci, Semedo'nun yaptığı hataya dikkat çekti. Tecrübeli yorumcu, penaltı kararının doğruluğu konusunda ise herhangi bir şüphesi olmadığını belirtti.

Kahveci, "Bir türlü Barcelona'dan gelemeyen Semedo... Bu seviyede o hatayı yapmayacaksın! Bana kimse 'Penaltı değil' falan demesin. 2+2=4 kadar penaltı o" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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