Belözoğlu'nun Shakhtar Donetsk kararı: Fenerbahçe'nin ilk 11'i netleşiyor
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5'inci haftasında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ile İngiltere'de karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Emre Belözoğlu, kritik mücadelede forma vereceği 11'i büyük oranda belirledi.
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5'inci haftasında Shakhtar Donetsk’e konuk olacak. Devler Ligi'nde geride kalan 4 maçta 5 puan toplayan temsilcimiz, Liverpool'un ardından bu müsabakayı de kazanmak istiyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu, Stamford Bridge'de ilk 11’de sahaya süreceği oyuncuları netleştiriyor.
STOPER İKİLİSİ SKRINIER-OPPONG
Sarı-lacivertli ekibin kalesini Ederson koruyacak. Savunmanın sağında Nelson Semedo, solunda Archie Brown oynayacak. Stoper ikilisi Milan Skriniar ve Kojo Oppong'dan oluşacak.
ORTA SAHADA KANTE, GUENDOUZI, İRFAN CAN
TRT Spor'da yer alan habere göre; orta sahada N’Golo Kante, Matteo Guendouzi ve İrfan Can Kahveci’nin görev alması bekleniyor. Sağ kanatta Mason Greenwood, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu forma giyecek.
GOL UMUDU MURIQI
Emre Belözoğlu, Arda Turan'ın takımına karşı ileri uçta Belçikalı yıldız Romelu Lukaku yerine Kosovalı santrfor Vedat Muriqi’ye şans vermeyi düşünüyor.