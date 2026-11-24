Fenerbahçe’nin zaferlerinde Kosovalı golcünün etkisi büyük. Sarı lacivertliler, Muriqi’nin ilk 11’de başladığı maçları büyük ölçüde kazanıyor. Lukaku’yla ise bu oran düşük. Buna rağmen Belçikalı yıldızda ısrar ediliyor...

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Ligde rotadan çıkan Fenerbahçe’de İsmail Kartal’dan sonra Emre Belözoğlu’nun oyuncu tercihleri de tartışılmaya başlandı. Genç teknik kadronun tercihlerinde tartışmaların merkezinde Romelu Lukaku yer aldı. Sezonun ilk haftalarında fiziksel eksikleri sebebiyle yedek soyunan Belçikalı, son beş maça ilk 11’de çıkarken 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı ancak Fenerbahçe bu karşılaşmalarda son derece ciddi yaralar aldı. Sarı lacivertliler, Lukaku’yla başladıkları altı lig maçında 2 galibiyet alırken 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, Göztepe, Gaziantep ve Kocaeli maçlarında toplam 10 puan kaybedildi.

Romelu Lukaku

NEDEN KULÜBEDE?

F.Bahçe’nin Romelu Lukaku ile kazanma oranı yüzde 33’te kalırken 9 gol ve 1 asistle takımın skor yükünü sırtlayan Muriqi geri plana atıldı. Ligde beş maça ilk 11’de çıkan Muriqi, 6 gol ve 1 asistle oynarken Fenerbahçe 4 galibiyet aldı. Tek kaybını ise Beşiktaş’a karşı yaşadı. Kosovalı golcü ile kazanma oranı yüzde 80 olmasına rağmen teknik direktörlerin Lukaku tercihi değişmedi. Muriqi, Avrupa’da da 5 maça ilk 11’de çıkarken 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet gördü. Lukaku ise ilk 11’de çıktığı tek Avrupa maçında galibiyet yaşadı. Skor katkısına rağmen Muriqi’nin yedek soyunması tartışma konusu oldu.

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