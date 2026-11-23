Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 25 Kasım Çarşamba günü Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. UEFA, Londra'daki maçın hakem ekibini açıkladı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında 25 Kasım Çarşamba günü İngiltere'de oynanacak Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe karşılaşmasında İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak.

Michael Oliver

Stamford Bridge Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Oliver’in yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Maçın 4'üncü hakemi ise Andrew Madley olacak.

Karşılaşmanın VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Stuart Attwell oturacak. Attwell'e AVAR’da (Video Yardımcı Hakem Asistanı) Darren England eşlik edecek.

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