Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'deki son 2 maçta ilk 11'e almadığı N'Golo Kante için kararını verdi. Fransız orta saha, Çorum FK karşısında 33, Kocaelispor müsabakasında ise 12 dakika görev yaptı.

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Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, Çorum FK (5-0) ve Kocaelispor (2-2) karşılaşmalarında N'Golo Kante'yi yedek kulübesinde oturtarak, orta sahada Matteo Guendouzi ve İsmail Yüksek'i ilk 11'de sahaya sürdü.

N'Golo Kante

SHAKHTAR'A KARŞI 11'E DÖNÜYOR

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; sarı-lacivertlilerde Guendouzi ve İsmail Yüksek ikilisi, oyun kurmada çok eksik kaldı. Belözoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'de Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk'e karşı Fransız yıldızı yeniden 11'de kullanmayı planlıyor.

Liverpool'u 3-2 deviren Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk ile 25 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'te Stamford Bridge Stadı'nda karşılaşacak.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

35 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Devler Ligi Elemeleri olmak üzere 3 kulvarda 19 maça çıktı ve toplam 1420 dakika sahada kaldı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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