İngiltere Premier Lig'de Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu, deplasmanda Hull City'ye 2-0 kaybettikleri maçın ardından stadyum dışında bekleyen taraftarlara imza dağıttı. Milli oyuncunun, Fenerbahçe'yle ilgili soruya verdiği cevap dikkat çekti.

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Brighton ile Hull City, İngiltere Premier Lig'in 11'inci haftasında karşı karşıya geldi. Uzatma dakikalarına kadar gol sesi çıkmayan maçta Hull City, Oli McBurnie'nin 90+2 ve 90+5'te kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Brighton'da maça yedekler arasında başlayan Ferdi Kadıoğlu, 79'uncu dakikada oyuna dahil oldu.

"FENERBAHÇE'Yİ ÖZLEDİM"

Karşılaşmanın ardından stadyum dışında bekleyen taraftarlara imza veren milli futbolcunun, Fenerbahçe sözleri gündem oldu. Amatör kameraya yansıyan görüntüde sarı-lacivertli bir taraftarın, "Fenerbahçeliler seni çok özledi. Sen özlemedin mi bizi?" sorusuna Ferdi Kadıoğlu, gülümseyerek, "Evet, özledim" karşılığını verdi.

Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'den Ağustos 2024'te 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Brighton'a transfer olmuştu. Brighton'da bu sezon 11 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 637 dakika sahada kaldı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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