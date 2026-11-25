Milli yıldızımız Arda Güler'in iki güzel asistle damgasını vurduğu maçta Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde konuk ettiği Hollanda ekibi PSV'yi geriden gelerek 5-1 mağlup etti ve tüm kulvarlarda üst üste 10. galibiyetini aldı.

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Jose Mourinho'nun liderliğindeki Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Peter Bosz'un çalıştırdığı PSV'yi konuk etti.

MBAPPE'DEN DUBLE

Bernabeu'da oynanan karşılaşmada 1-0 geriye düşen İspanyol devi, ikinci yarıda art arda bulduğu gollerle mücadeleyi 5-1 önde tamamladı. Eflatun beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Arda Güler'in şık asistinde Federico Valverde, 60. dakikada Jude Bellingham ve ilki yine milli futbolcumuzun servisinde olmak üzere 64 ve 84. dakikalarda Kylian Mbappe ve 87. dakikada Vinicius Junior kaydetti.

ARDA GÜLER BÜYÜLÜYOR

Real Madrid'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, yaptığı iki asistle takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu. Başkent ekibiyle bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 16 maçta 4 gol ve 9 asistlik katkıda bulunan 21 yaşındaki süperstar adayı, takımının son haftalardaki yükselişinin mimarı oldu.

LOS BLANCOS EZİP GEÇİYOR

Son yenilgisini LaLiga'daki Atletico Madrid derbisinde alan Real Madrid, sonrasında tüm kulvarlarda çıktığı 10 maçta 10 galibiyet elde etti.

SIRADAKİ RAKİP ALAVES

Ligde Barcelona'nın 3 puan gerisinde zirve takibini sürdüren Real Madrid, LaLiga'nın 14. haftasında Alaves'i konuk edecek. Hollanda ekibi PSV ise Go Ahead Eagles ile evinde karşılaşacak.

Real Madrid - PSV

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