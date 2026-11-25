Eskişehir elektrik kesintisi 26-27-28 Kasım 2026 tarihli programı açıklandı. Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) tarafından gerçekleştirilecek bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle Osmangazi, Tepebaşı, Çifteler ve Sivrihisar başta olmak üzere birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak.

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Eskişehir'de üç gün boyunca uygulanacak planlı elektrik kesintilerinden Alpu, Beylikova, Mahmudiye, Mihalıççık, Mihalgazi, Sarıcakaya, Seyitgazi ve Günyüzü ilçelerindeki bazı mahalleler de etkilenecek. Kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri çalışma programına göre farklılık gösterecek. İşte 26, 27 ve 28 Kasım Eskişehir elektrik kesintisi listesi ve ilçe ilçe kesinti saatleri...

ESKİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 26-27-28 KASIM

OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

26 Kasım 2026 tarihinde 09.30-17.00 saatleri arasında planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Özel trafolar kesintiden etkilenecektir.

Etkilenen bölgeler: Ağapınar (25. Sokak, 31. Sokak, Alpu Yolu); Çavlum (71. Sokak, 72. Sokak, 73. Sokak, 74. Sokak, 75. Sokak, 76. Sokak, 78. Sokak, 80. Sokak, 81. Sokak, 82. Sokak, 83. Sokak, 84. Sokak, 85. Sokak); Karaçay; Karahüyük; Kireç (Kireç).

27 Kasım 2026 tarihinde 10.00-16.00 saatleri arasında yatırım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen bölgeler: Arifiye (İki Eylül, Öztopçu, Vehbi Cem Aşkun, Yenigün); Deliklitaş (Alaeddin).

Eskişehir elektrik kesintisi 26-27-28 Kasım (Osmangazi, Tepebaşı, Çifteler, Sivrihisar...)

27 Kasım 2026 tarihinde 09.00-17.00 saatleri arasında yatırım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen bölgeler: Gökmeydan (Alyıldız, Borsa, Gayrettepe, İbni Sina, Ondokuz Mayıs); Gündoğdu (Borsa, Tuzcuoğlu); Şeker.

26 Kasım 2026 tarihinde 10.00-16.00 saatleri arasında yatırım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen bölgeler: Arifiye (İki Eylül, Öztopçu, Vehbi Cem Aşkun, Yenigün); Deliklitaş (Alaeddin).

Eskişehir elektrik kesintisi 26-27-28 Kasım (Osmangazi, Tepebaşı, Çifteler, Sivrihisar...)

ÇİFTELER ELEKTRİK KESİNTİSİ

26 Kasım 2026 tarihinde 09.00-17.00 saatleri arasında planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen bölgeler: Orhaniye (2. Küme, 3. Küme, Orhaniye).

26 Kasım 2026 tarihinde 10.00-12.00 saatleri arasında fiziki irtibat çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışmalar Kiremitçi Mühendislik tarafından gerçekleştirilecektir.

Etkilenen bölgeler: Arslanlı (Arslanlı); Bağlıca; Burunarkaç (Burunarkaç); Çatmapınar (Çatmapınar); Ilıcabaşı; Kadıkuyusu (1. Küme 1, 1. Küme 2, 1. Küme, 1. Küme Kadıkuyusu, 1. Küme Kadıkuyusu 1, Kadıkuyusu, Küme 2, Küme 3); Sarıkavak (Hacılar, Karakaya, Sarıkavak); Tepeköy (Tepeköy).

Eskişehir elektrik kesintisi 26-27-28 Kasım (Osmangazi, Tepebaşı, Çifteler, Sivrihisar...)

27 Kasım 2026 tarihinde 10.00-16.00 saatleri arasında yatırım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bölgedeki üçüncü şahıslara ait trafolar ve işletmeler kesintiden etkilenecektir.

Etkilenen bölgeler: Aktaş (Aktaş, Kızılca Yaylası); Bahçecik; Dikmen (1., 11. Sokak, 12. Sokak, 13. Sokak, 14. Sokak, 2, 3. Sokak, 4. Sokak, 5. Sokak, 6. Sokak, 7. Sokak, 8. Sokak, 9. Sokak); Doğanay; Gerenli (Gerenli); Selimiye (Selimiye); Yaverören.

28 Kasım 2026 tarihinde 09.00-17.00 saatleri arasında planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Özel trafolar kesintiden etkilenecektir.

Etkilenen bölgeler: Bardakçı; Orhaniye (2. Küme, 3. Küme, Orhaniye); Osmaniye (1. Sokak (Osmaniye), 1. Sokak (Osmaniye) 1, 1. Sokak 10, 1. Sokak 14, Osmaniye).

MAHMUDİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ

27 Kasım 2026 tarihinde 09.30-17.00 saatleri arasında planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Özel trafolar kesintiden etkilenecektir.

Etkilenen bölgeler: Doğançayır (Deniz); Hamidiye (Hamidiye); Mesudiye (Mesudiye); Yeni; Yeşilyurt (Yeşilyurt).

MİHALIÇÇIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

27 Kasım 2026 tarihinde 10.00-16.00 saatleri arasında yatırım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen bölgeler: Sazak (Sazak).

Eskişehir elektrik kesintisi 26-27-28 Kasım (Osmangazi, Tepebaşı, Çifteler, Sivrihisar...)

SARICAKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

27 Kasım 2026 tarihinde 14.00-17.00 saatleri arasında yeni abone bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen bölgeler: Beyyayla (Beyyayla); Bilal Habeşi (Abdullah Yavuz, Aşağıbük, Atatürk_2, Avcı Çıkmazı, Bahçelievler, Çağlayan, Çamlıbel, Çamlık, Çetin, Girne, Hal, Hürriyet_2, İstiklal, Kakmak, Karanfil, Kayısı, Kocaçay, Mihalıç Çıkmazı, Orman, Şehit Er Ali Uysal, Stad, Yayla_1); Bozaniç; Camikebir (Abdullah Yavuz, Çeşme, Dere Yolu, Düz, Göçmez, Hacı Kadı, Kartal, Kuyu Çıkmazı, Manav Çıkmazı, Sarıbayır, Söyler, Taşlık, Yayla, Zeybek Çıkmazı); Dağküplü (Avakası, Büvetcik, Dağküplü, Gever Başı, Karapınar, Kozlu, Örencik_1, Uzun Tarla); Fatih (Abdullah Yavuz, Ark, Çağlan Küme Evleri, Çağlayan, Derviş, Hatip Çıkmazı, Hürriyet_2, Kadıoğlu, Karşıyaka, Kılıç Çıkmazı, Orman, Selçuk_1, Yayla_1, Yürür Çıkmazı); Güney (Güney); İğdir (İğdir, Yayla Evleri); Kapıkaya (Kapıkaya); Mayıslar (Mayıslar); Sarıkaya (Akın Çıkmazı, Aşırlar, Bağlar, Bağyolu, Bahçe, Bayram, Bilgin, Büyük, Çağlan Küme Evleri, Cami, Çayaltı, Ceyhan, Cihan, Demirtaş, Dik, Erdal Çıkmazı, Ertuğrul Çıkmazı, Fidan, Hürriyet_2, Kadife Çıkmazı, Kıbrıs, Kızılyer, Menekşe, Molla, Sel, Sezgin, Suna, Tekin_1, Tombak, Ünal, Yağcı Çıkmazı, Yavuz); Yeni (Abdulaziz Aydın, Abdullah Yavuz, Atilla, Bayır, Çavdar, Dere Yolu, Doğan, Fatih_1, Gül, Hürriyet_2, Kıbrıs, Koral, Köse, Müftü, Orman, Suna, Turan, Yeni Cami, Yenidoğan).

SEYİTGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

27 Kasım 2026 tarihinde 09.30-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Özel trafolar kesintiden etkilenecektir.

Etkilenen bölgeler: Doğançayır (Deniz); Hamidiye (Hamidiye); Mesudiye (Mesudiye); Yeni; Yeşilyurt (Yeşilyurt).

26 Kasım 2026 tarihinde 10.00-16.00 saatleri arasında yatırım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen bölgeler: Aşağısöğüt (Aşağısöğüt); Aslanbeyli (Aslanbeyli); Ayvalı (Ayvalı); Beşsaray (Beşsaray); Göknebi (Göknebi); İkiçeşme; Üçsaray (Üçsaray); Yukarısöğüt (Yukarısöğüt).

Eskişehir elektrik kesintisi 26-27-28 Kasım (Osmangazi, Tepebaşı, Çifteler, Sivrihisar...)

SİVRİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

27 Kasım 2026 tarihinde 10.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen bölgeler: Babadat (Mesut Çiftliği); Dümrek; Elcik (Elcik); Kılıç; Memik (Memik); Zeyköyü (Zeyköyü).

26 Kasım 2026 tarihinde 12.00-18.00 saatleri arasında yatırım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen bölgeler: Koçaş.

26 Kasım 2026 tarihinde 09.00-16.00 saatleri arasında hat bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen bölgeler: Aşağıkepen; Benlikuyu (Benlikuyu); Buhara (Buhara); Buzluca (Buzluca); Çiftlikköy; Kurtşeyh; Sığırcık (Gölbaşı Yaylası, Sığırcık).

26 Kasım 2026 tarihinde 09.00-16.00 saatleri arasında hat bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen bölgeler: Ahiler (Ahiler); Aşağıkepen; Aydınlı (Aydınlı); Benlikuyu; Buhara (Buhara); Buzluca; Çakmak (Çakmak); Ertuğrulköy (Balıkdamı Yaylası); Göktepe; Gümüşkonak (Avşar Yaylası, Çakmakyaylası, Ima Yaylası, Kaşılıbük Yaylası, Taşlı Yayla); İlyaspaşa (İlyaspaşa); Karacaören (Karacaören); Kayakent (Alagöz (Buyaka), Alagöz Karşıyaka, Türbe (Karşıyaka), Türbe (Buyaka)); Kurtşeyh (Fettahoğlu, Kurtşeyh); Sığırcık; Yenidoğan (Yenidoğan).

Eskişehir elektrik kesintisi 26-27-28 Kasım (Osmangazi, Tepebaşı, Çifteler, Sivrihisar...)

ALPU ELEKTRİK KESİNTİSİ

28 Kasım 2026 tarihinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Planlı bakım çalışmalarının 09.30-17.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Özel trafolar kesintiden etkilenecektir.

Etkilenen bölgeler: Bozan (1, 2, Ara, Ayaz, Buket, Burma, Çam, Cami_2, Çardakbaşı_1, Çatal_3, Çay, Çengel, Cengiz, Çeşme_1, Coşar, Cumhuriyet_1, Dar, Değirmen, Depo, Dere_2, Doğan, Esen, Eser, Fatih_1, Güvercinlik, Harman, Işır, Kabir, Kale, Kaya, Kısa, Köprü, Köşe, Kültür, Kurtuluş_3, Lale, Menderes, Meşrutiyet, Mezarlık (Bozan), Mihalıççık (Bozan), Negiz, Nizam_1, Ömerağa, Ören, Özen, Öztürk_1, Papatya, Pazaryeri, Pınar, Sağlık, Sanayi Bölgesi, Sarp, Sel, Set, Sungur, Taşra, Tekke, Tepe_2, Uğrak_1, Umut_1, Vatan_2, Yıldırım_1, Yıldız_1, Yılma, Yonca, Yunak, Yunusemre); Çardakbaşı (Çardakbaşı); Rahmiye (Rahmiye); Sultaniye (Sultaniye); Yukarıdudaş.

Eskişehir elektrik kesintisi 26-27-28 Kasım (Osmangazi, Tepebaşı, Çifteler, Sivrihisar...)

BEYLİKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

28 Kasım 2026 tarihinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Planlı bakım çalışmalarının 09.30-17.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Özel trafolar kesintiden etkilenecektir.

Etkilenen bölgeler: Bozan (1, 2, Ara, Ayaz, Buket, Burma, Çam, Cami_2, Çardakbaşı_1, Çatal_3, Çay, Çengel, Cengiz, Çeşme_1, Coşar, Cumhuriyet_1, Dar, Değirmen, Depo, Dere_2, Doğan, Esen, Eser, Fatih_1, Güvercinlik, Harman, Işır, Kabir, Kale, Kaya, Kısa, Köprü, Köşe, Kültür, Kurtuluş_3, Lale, Menderes, Meşrutiyet, Mezarlık (Bozan), Mihalıççık (Bozan), Negiz, Nizam_1, Ömerağa, Ören, Özen, Öztürk_1, Papatya, Pazaryeri, Pınar, Sağlık, Sanayi Bölgesi, Sarp, Sel, Set, Sungur, Taşra, Tekke, Tepe_2, Uğrak_1, Umut_1, Vatan_2, Yıldırım_1, Yıldız_1, Yılma, Yonca, Yunak, Yunusemre); Çardakbaşı (Çardakbaşı); Rahmiye (Rahmiye); Sultaniye (Sultaniye); Yukarıdudaş.

GÜNYÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

26 Kasım 2026 tarihinde 09.00-16.00 saatleri arasında hat bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen bölgeler: Ahiler (Ahiler); Aşağıkepen; Aydınlı (Aydınlı); Benlikuyu; Buhara (Buhara); Buzluca; Çakmak (Çakmak); Ertuğrulköy (Balıkdamı Yaylası); Göktepe; Gümüşkonak (Avşar Yaylası, Çakmakyaylası, Ima Yaylası, Kaşılıbük Yaylası, Taşlı Yayla); İlyaspaşa (İlyaspaşa); Karacaören (Karacaören); Kayakent (Alagöz (Buyaka), Alagöz Karşıyaka, Türbe (Karşıyaka), Türbe (Buyaka)); Kurtşeyh (Fettahoğlu, Kurtşeyh); Sığırcık; Yenidoğan (Yenidoğan).

Eskişehir elektrik kesintisi 26-27-28 Kasım (Osmangazi, Tepebaşı, Çifteler, Sivrihisar...)

MİHALGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

27 Kasım 2026 tarihinde 14.00-17.00 saatleri arasında yeni abone bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen bölgeler: Beyyayla (Beyyayla); Bilal Habeşi (Abdullah Yavuz, Aşağıbük, Atatürk_2, Avcı Çıkmazı, Bahçelievler, Çağlayan, Çamlıbel, Çamlık, Çetin, Girne, Hal, Hürriyet_2, İstiklal, Kakmak, Karanfil, Kayısı, Kocaçay, Mihalıç Çıkmazı, Orman, Şehit Er Ali Uysal, Stad, Yayla_1); Bozaniç; Camikebir (Abdullah Yavuz, Çeşme, Dere Yolu, Düz, Göçmez, Hacı Kadı, Kartal, Kuyu Çıkmazı, Manav Çıkmazı, Sarıbayır, Söyler, Taşlık, Yayla, Zeybek Çıkmazı); Dağküplü (Avakası, Büvetcik, Dağküplü, Gever Başı, Karapınar, Kozlu, Örencik_1, Uzun Tarla).

TEPEBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ

27 Kasım 2026 tarihinde 09.00-17.00 saatleri arasında yatırım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen bölgeler: Gökmeydan (Alyıldız, Borsa, Gayrettepe, İbni Sina, Ondokuz Mayıs); Gündoğdu (Borsa, Tuzcuoğlu); Şeker.

Eskişehir elektrik kesintisi 26-27-28 Kasım (Osmangazi, Tepebaşı, Çifteler, Sivrihisar...)

26 Kasım 2026 tarihinde 09.30-17.00 saatleri arasında planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Özel trafolar kesintiden etkilenecektir.

Etkilenen bölgeler: Ağapınar (11. Sokak, 12. Sokak, 13. Sokak, 14. Sokak, 16. Sokak, 17. Sokak, 19. Sokak, 2. Sokak, 20. Sokak, 21. Sokak, 23. Sokak, 24. Sokak, 26. Sokak, 27. Sokak, 28. Sokak, 29. Sokak, 3. Sokak, 30. Sokak, 32, 4. Sokak, 5. Sokak, 6. Sokak, 7. Sokak, 8. Sokak, 9., Alpu Yolu); Ahılar (261. Sokak, 262. Sokak, 263. Sokak, 267. Sokak, 330. Sokak); Beyazaltın (Beyazaltın); Çavlum; Cumhuriyet (550, 551. Sokak, 552. Sokak, 553. Sokak, 554. Sokak, 555. Sokak, 556. Sokak, 557. Sokak, 558. Sokak, 559. Sokak, 560. Sokak, 561. Sokak, 562. Sokak, 564. Sokak, 565. Sokak, 566. Sokak, 568. Sokak, 570. Sokak, 571. Sokak, 572. Sokak, 573, 574. Sokak, 575. Sokak, 577., 579. Sokak, 580. Sokak); Danişment (1226. Sokak, 1227. Sokak, 1229. Sokak, 1230. Sokak, 1232. Sokak, 1235. Sokak, 1237. Sokak, 1238. Sokak, 1239. Sokak, 1240. Sokak, 1241. Sokak, 1242. Sokak, 1243. Sokak, 1245. Sokak, 1246. Sokak, 1248. Sokak, 1249, 1250. Sokak, 1252. Sokak, 1254. Sokak); Gökdere (323. Sokak, 324. Sokak, 326. Sokak, 327. Sokak, 328. Sokak, 330. Sokak, 332. Sokak, 335. Sokak, 565); Gündüzler (Altın_1, Badem_1, Bağlar_1, Bahçe, Barak Bağları Mevkii, Başaran_1, Bayır, Belediye, Cami, Cami (Hacıosmanbey), Çamlık, Çetin_1, Çimen_1, Cumhuriyet, Cumhuriyet (Hacıosmanbey), Cumhuriyet 1, Değirmen, Demir, Depo, Dere_1, Doğu_1, Düğün, Esen, Fidan_1, Gül, Güntekin, Gürbüz, Gürbüz Çıkmazı, Harman_1, Hüseyin Açık, İpek, Karakol_1, Lale, Menekşe, Mezarlık_1, Özer_1, Pazar_1, Poyraz, Sağlık_1, Sedir, Söğüt, Tekke, Ünal, Uzay, Yayla Küme Evleri, Yayla Mevkii, Yayla Yolu, Yeni, Yeni_1); Karaçay; Kızılcaören (1186. Sokak, 1187. Sokak, 1188. Sokak, 1189. Sokak, 1190. Sokak, 1192. Sokak, 1193. Sokak, 1194. Sokak, 1195. Sokak, 1196. Sokak, 1197. Sokak, 1198. Sokak, 1199. Sokak, 1200. Sokak, 1201. Sokak, 1202. Sokak, 1203. Sokak, 1204. Sokak, 1205. Sokak, 1206. Sokak, 1207. Sokak, 1208. Sokak, 1210. Sokak, 1212. Sokak, 1214. Sokak, 1216. Sokak); Kozlubel (Kozlubel); Osmaniye (Kuzey); Sevinç (221. Sokak, 222. Sokak, 223. Sokak, 224. Sokak, 225. Sokak, 226. Sokak, 227. Sokak, 228. Sokak, 231. Sokak, 232. Sokak, 233. Sokak, 234. Sokak, 235. Sokak, 236. Sokak, 237. Sokak, 238. Sokak, 239. Sokak, 240. Sokak, 241. Sokak, 242. Sokak, 243. Sokak, 244. Sokak, 245. Sokak, 246. Sokak, 247. Sokak, 248. Sokak, 249. Sokak, 251. Sokak, Alpu Yolu); Söğütçük; Yakakayı (Yakakayı); Yassıhöyük.

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