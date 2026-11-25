İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sağlanan 20 bin TL tutarındaki eğitim desteği başvuru sürecinin üzerinden 1 ay süre geçmesi nedeniyle adayların sonuçlara yönelik araştırmaları hız kazandı. Üniversite öğrencileri, burs değerlendirme sürecinde son durumu merak ediyor. Peki, İBB 2026 burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Kaydet a- | +A

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün (VGM) üniversite öğrencilerine yönelik burs başvurularının sonuçlarını açıklamasının ardından gözler İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) çevrildi. Genç Üniversiteli Eğitim Desteği için başvuru süreci 29 Eylül - 23 Ekim tarihleri arasında alındı. eki, İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak, sonucu nasıl sorgulanır?

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuru sonuçları için net tarih vermedi.Geçen dönemin sonuçları 2 Ocak 2026’da açıklanmıştı. Bu nedenle İBB burs sonuçlarının ocak ayının ilk haftasında ilan edilmesi bekleniyor.

İBB burs başvurularında son durum! İBB 2026 burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala