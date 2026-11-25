Necati Cumalı'nın toplumsal gerçekçi eserinden uyarlanan ve Metin Erksan'ın aynı adla sinemaya taşıdığı Susuz Yaz'ın televizyon uyarlamasının yayın tarihi açıklandı.Hikâyesi 1970'lerin Adana'sında geçen dizi kısa bir süre sonra ekranlara "merhaba" diyecek. Peki, Susuz Yaz ne zaman başlayacak?

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Kanal D'nin çekimleri Adana'da devam eden yeni dizisi Susuz Yaz'ın yayın tarihi belli oldu. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle izleyenleri 70'li yıllara götürmeye hazırlanan yapım, 1 Aralık Salı akşamı saat 20.00'de ekran yolculuğuna başlayacak.

SUSUZ YAZ KONUSU

Sema Ergenekon'un televizyona uyarladığı Susuz Yaz'ın hikâyesi, Adana'nın Çarlak köyünde geçiyor. Osman'ın (Mert Ramazan Demir) Bahar'a duyduğu büyük aşk, iki kardeş arasındaki dengeleri değiştiriyor. Sevdiği kadınla yeni bir hayat kurmaya çalışan Osman'ın karşısına Hasan'ın (Batuhan Bozkurt Yüzgüleç) gizli planları çıkıyor. Köyde su ve toprak paylaşımı nedeniyle büyüyen anlaşmazlıklar ise zamanla iki kardeşin hayatını geri dönülmez şekilde değiştirecek olaylara dönüşüyor.

Susuz Yaz dizisinin ilk bölüm tarihi açıklandı! Susuz Yaz ne zaman başlayacak?

SUSUZ YAZ OYUNCU KADROSU

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği Susuz Yaz'ın yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan ve Mehmet Can Bindal oturuyor. Dizide Mert Ramazan Demir, Lizge Cömert ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'e; Şebnem Bozoklu (Döne), İrem Sak (Yeter), Serpil Gül (Beyaz), Deniz Celiloğlu (Resul), Umut Kurt (Ramo), Şirin Sultan Saldamlı (Fatma), Güneş Sayın (Hatice), Begüm Akkaya (Dilan), Ilgım İpekçi (Elvan), Meriç Rakalar (Müslüm), Özgür Daniel Foster (Murtaza), Kayra Zabcı (Gülşen), Esra Ünnü (Filiz) ve Kemal Burak Alper (Cevri) eşlik ediyor.

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