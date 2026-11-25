Kayseri'nin yeni Valisi Recep Soytürk, 25 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'nin ardından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalar kapsamında Kayseri Valiliğinde görev değişikliğine gidildi. Yeni görevlendirmeyle birlikte Recep Soytürk'ün hayatı, yaşı, memleketi, eğitimi ve daha önce görev yaptığı iller merak konusu oldu.

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25 Kasım Valiler Kararnamesi ile Türkiye genelinde 41 ilin valisi değişirken Kayseri Valiliğine yapılan atama da dikkat çekti. Tekirdağ Valiliği görevini yürüten Recep Soytürk'ün yeni görev yeri Kayseri olarak belirlenirken Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise Şanlıurfa Valiliğine atandı. Kararnamenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından "Recep Soytürk kimdir, aslen nereli?" soruları araştırılmaya başlandı.

KAYSERİ’NİN YENİ VALİSİ RECEP SOYTÜRK KİMDİR?

Recep Soytürk, 2 Nisan 1967 tarihinde Sakarya'nın Karasu ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğreniminin ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde eğitim gören Soytürk, 1990 yılında üniversiteden mezun oldu. 1992 yılında kaymakam adayı olarak kamu görevine başladı. Mesleğinin ilk yıllarında Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kaymakam vekilliği yaptı. 1992-1993 yılları arasında yabancı dil eğitimi ve mesleki incelemelerde bulunmak üzere İçişleri Bakanlığı tarafından İngiltere'ye gönderildi. 1995 yılında 82. Dönem Kaymakamlık Kursu'nu üstün başarı derecesiyle tamamladı. Ardından 1995-1998 yıllarında Karabük'ün Eflani, 1998-2000 yıllarında ise Ardahan'ın Posof ilçesinde kaymakam olarak görev yaptı. 2000-2003 yılları arasında Siirt Vali Yardımcılığı, 2003-2005 yılları arasında Amasya Vali Yardımcılığı görevlerini üstlendi. 2005-2006 döneminde Kastamonu'nun Taşköprü, 2006-2009 yıllarında Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kaymakamlık yaptı. 2009-2013 yıllarında Sakarya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

Recep Soytürk, 2013-2017 yılları arasında Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 2017-2018 yılları arasında ise İskenderun'da kaymakam olarak görev yaptı. 2018 yılında Kilis Valiliğine atanarak ilk valilik görevine başlayan Soytürk, 2023 yılına kadar bu ilde görevini sürdürdü. 9 Ağustos 2023 tarihli ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tekirdağ Valiliğine atandı ve 18 Ağustos 2023 tarihinde yeni görevine başladı. Tekirdağ Valiliği görevini yaklaşık üç yıl sürdüren Soytürk, 25 Kasım 2026 tarihinde yayımlanan 2026/398 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kayseri Valiliğine atandı. Aynı kararname kapsamında Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in yeni görev yeri Şanlıurfa olarak belirlendi. Soytürk, Türkiye Ana ve Çocuk Sağlığı Vakfı tarafından 2002 yılında Atatürk Haftası Hizmet Ödülleri kapsamında "Yılın En Başarılı Bürokratı" seçildi. İyi derecede İngilizce bilen Soytürk, Nurdan Soytürk ile evli ve üç çocuk babasıdır.

Kayseri’nin yeni Valisi Recep Soytürk kimdir, aslen nereli?

RECEP SOYTÜRK'ÜN GÖREV YAPTIĞI YERLER

1992-1995: Çankırı Çerkeş Kaymakam Vekilliği

1995-1998: Karabük Eflani Kaymakamlığı

1998-2000: Ardahan Posof Kaymakamlığı

2000-2003: Siirt Vali Yardımcılığı

2003-2005: Amasya Vali Yardımcılığı

2005-2006: Kastamonu Taşköprü Kaymakamlığı

2006-2009: Nevşehir Ürgüp Kaymakamlığı

2009-2013: Sakarya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği

2013-2017: Hatay Dörtyol Kaymakamlığı

2017-2018: Hatay İskenderun Kaymakamlığı

2018-2023: Kilis Valiliği

2023-2026: Tekirdağ Valiliği

2026: Kayseri Valiliğine atandı

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