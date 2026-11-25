Hangi illerin valileri değişti? Valiler Kararnamesi Resmi Gazete’de
Valiler Kararnamesi, 25 Kasım 2026 Çarşamba tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararlarıyla valiliklerde ve İçişleri Bakanlığına bağlı bazı kurumların üst yönetiminde görev değişikliklerine gidildi. Yeni atamalar kapsamında görev yerleri değişen valiler, merkeze alınan isimler ve illere göre atama listesi araştırılıyor.
25 Kasım Valiler Kararnamesi ile mülki idare teşkilatında yapılan değişikliklerin ayrıntıları belli oldu. Kararın ardından İzmir, Kayseri, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa, Balıkesir ve diğer illerdeki yeni görevlendirmeler merak ediliyor.
HANGİ İLLERİN VALİLERİ DEĞİŞTİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 25 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi kapsamında Türkiye genelinde çok sayıda ilde görev değişikliğine gidildi.
Kars Valisi Ziya Polat, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Şırnak Valisi Birol Ekici, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Amasya Valisi Önder Bakan, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Giresun Valisi Mustafa Koç ve Muğla Valisi İdris Akbıyık İçişleri Bakanlığı emrine alındı.
25 KASIM 2026 VALİLER KARARNAMESİ HANGİ İLE KİM ATANDI?
İzmir Valisi: İsmail Ustaoğlu
Şanlıurfa Valisi: Gökmen Çiçek
Kayseri Valisi: Recep Soytürk
Tekirdağ Valisi: Mustafa Masatlı
Hatay Valisi: Ali Hamza Pehlivan
Balıkesir Valisi: Kemal Çeber
Gaziantep Valisi: Tuncay Akkoyun
Mardin Valisi: Süleyman Elban
Kars Valisi: Abdullah Köklü
Tokat Valisi: Ahmet Süheyl Üçer
Sakarya Valisi: Ekrem Canalp
Batman Valisi: Yunus Sezer
Edirne Valisi: Ahmet Karakaya
Bitlis Valisi: Ahmet Dilsiz
Sivas Valisi: Oktay Çağatay
Iğdır Valisi: İsmail Özkan
Kütahya Valisi: Avni Çakır
Muş Valisi: Meftun Dallı
Kastamonu Valisi: Kadir Çakır
Bolu Valisi: Osman Ahsen
Malatya Valisi: Abdullah Erin
Isparta Valisi: Nurtaç Arslan
Bartın Valisi: Ali Çalgan
Çorum Valisi: Mehmet Mut
Kırklareli Valisi: Mehmet Ali Özkan
Yozgat Valisi: Ali Arslantaş
Şırnak Valisi: Murat Sefa Demiryürek
Kırşehir Valisi: Turan Ergün
Artvin Valisi: Yavuz Selim Akkoç
Elazığ Valisi: Mustafa Eldivan
Bayburt Valisi: Yusuf Güni
Kahramanmaraş Valisi: Musa Işın
Çanakkale Valisi: Osman Hacıbektaşoğlu
Zonguldak Valisi: Yılmaz Doruk
Burdur Valisi: Mehmet Yıldız
Amasya Valisi: Sezer Işıktaş
Karabük Valisi: Ramazan Bal
Giresun Valisi: Hasan Şıldak
Muğla Valisi: Seddar Yavuz
Ağrı Valisi: Ömer Kalaylı
Kilis Valisi: Yusuf Alperen Ayar
AFAD, POLİS AKADEMİSİ VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDA YAPILAN ATAMALAR
Atamalara göre, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı görevden alındı, yerine Doç. Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz getirildi. Tarık Bahadır 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne, Ali Baştürk İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına, Bülent Ay ise İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına atandı.