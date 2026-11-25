Valiler Kararnamesi, 25 Kasım 2026 Çarşamba tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararlarıyla valiliklerde ve İçişleri Bakanlığına bağlı bazı kurumların üst yönetiminde görev değişikliklerine gidildi. Yeni atamalar kapsamında görev yerleri değişen valiler, merkeze alınan isimler ve illere göre atama listesi araştırılıyor.

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25 Kasım Valiler Kararnamesi ile mülki idare teşkilatında yapılan değişikliklerin ayrıntıları belli oldu. Kararın ardından İzmir, Kayseri, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa, Balıkesir ve diğer illerdeki yeni görevlendirmeler merak ediliyor.

HANGİ İLLERİN VALİLERİ DEĞİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 25 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi kapsamında Türkiye genelinde çok sayıda ilde görev değişikliğine gidildi.

Kars Valisi Ziya Polat, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Şırnak Valisi Birol Ekici, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Amasya Valisi Önder Bakan, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Giresun Valisi Mustafa Koç ve Muğla Valisi İdris Akbıyık İçişleri Bakanlığı emrine alındı.

Hangi illerin valileri değişti? Valiler Kararnamesi Resmi Gazete’de

25 KASIM 2026 VALİLER KARARNAMESİ HANGİ İLE KİM ATANDI?

İzmir Valisi: İsmail Ustaoğlu

Şanlıurfa Valisi: Gökmen Çiçek

Kayseri Valisi: Recep Soytürk

Tekirdağ Valisi: Mustafa Masatlı

Hatay Valisi: Ali Hamza Pehlivan

Balıkesir Valisi: Kemal Çeber

Gaziantep Valisi: Tuncay Akkoyun

Mardin Valisi: Süleyman Elban

Kars Valisi: Abdullah Köklü

Tokat Valisi: Ahmet Süheyl Üçer

Sakarya Valisi: Ekrem Canalp

Batman Valisi: Yunus Sezer

Edirne Valisi: Ahmet Karakaya

Bitlis Valisi: Ahmet Dilsiz

Sivas Valisi: Oktay Çağatay

Iğdır Valisi: İsmail Özkan

Kütahya Valisi: Avni Çakır

Muş Valisi: Meftun Dallı

Kastamonu Valisi: Kadir Çakır

Bolu Valisi: Osman Ahsen

Malatya Valisi: Abdullah Erin

Isparta Valisi: Nurtaç Arslan

Bartın Valisi: Ali Çalgan

Çorum Valisi: Mehmet Mut

Kırklareli Valisi: Mehmet Ali Özkan

Yozgat Valisi: Ali Arslantaş

Şırnak Valisi: Murat Sefa Demiryürek

Kırşehir Valisi: Turan Ergün

Artvin Valisi: Yavuz Selim Akkoç

Elazığ Valisi: Mustafa Eldivan

Bayburt Valisi: Yusuf Güni

Kahramanmaraş Valisi: Musa Işın

Çanakkale Valisi: Osman Hacıbektaşoğlu

Zonguldak Valisi: Yılmaz Doruk

Burdur Valisi: Mehmet Yıldız

Amasya Valisi: Sezer Işıktaş

Karabük Valisi: Ramazan Bal

Giresun Valisi: Hasan Şıldak

Muğla Valisi: Seddar Yavuz

Ağrı Valisi: Ömer Kalaylı

Kilis Valisi: Yusuf Alperen Ayar

Hangi illerin valileri değişti? Valiler Kararnamesi Resmi Gazete’de

AFAD, POLİS AKADEMİSİ VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDA YAPILAN ATAMALAR

Atamalara göre, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı görevden alındı, yerine Doç. Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz getirildi. Tarık Bahadır 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne, Ali Baştürk İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına, Bülent Ay ise İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına atandı.

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