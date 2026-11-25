MasterChef ödül oyunu, 24 Kasım 2026 Salı akşamı Öğretmenler Günü'ne özel hazırlanan bölümle izleyicilerin karşısına çıktı. TV8 ekranlarında yayımlanan yarışmada mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, bu kez öğretmenleriyle birlikte mutfağa girerek ödül için mücadele etti. Şeflerin hazırladığı sürprizin ardından başlayan yarışmada birbirinden farklı börek çeşitleri hazırlanırken gecenin sonunda büyük ödülün sahibi olan isim merak konusu oldu.

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24 Kasım MasterChef Türkiye son bölümünde yarışmacılar, Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleriyle bir araya geldi. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın değerlendirmeleriyle ilerleyen ödül oyununda yarışmacılar ilk etapta öğretmenleriyle birlikte çalıştı. Hazırlanan böreklerin tadımının ardından başarılı bulunan isimler ikinci tura yükseldi. Bireysel mücadelenin yaşandığı son aşamada ise yarışmacılar büyük para ödülünü kazanmak için yeniden tezgah başına geçti.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 24 Kasım 2026 Salı akşamı yayımlanan bölümünde Öğretmenler Günü'ne özel bir ödül oyunu gerçekleştirildi. Yarışmacılar, şeflerin hazırladığı sürprizle stüdyoya gelen öğretmenlerini karşılarında görünce duygusal anlar yaşadı. Gecenin ilk etabında yarışmacılardan öğretmenleriyle birlikte börek hazırlamaları istendi. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, öğretmenleriyle eşleşerek mutfaktaki hünerlerini sergiledi. Yapılan tadımlar sonucunda başarılı bulunan yarışmacılar ödül oyununun ikinci aşamasına yükseldi.

MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 24 Kasım MasterChef'te ödülü kazanan isim

İkinci turun sonunda yapılan değerlendirmelerle yarışmacıların performansları karşılaştırıldı ve gecenin birincisi belirlendi. 24 Kasım 2026 MasterChef ödül oyununu Armağan kazandı.

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