AUZEF (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) Bitirme Sınavı için sınav merkezi tercih işlemleri için duyuru geldi. Sürecin ayrıntıları sınav merkezi tercih kılavuzu ile paylaşıldı. Peki, AUZEF Bitirme Sınavı merkezi tercihleri için son gün ne zaman?

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İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), 26-27 Aralık 2026 tarihlerinde yapılacak güz yarıyılı bitirme sınavı için sınav merkezi tercihlerinin başladığını duyurdu. Öğrenciler, 29 Kasım 2026 Pazar günü saat 23.59’a kadar sınava girecekleri merkezi seçebilecek.

AUZEF Bitirme Sınavı için sınav merkezi tercih işlemleri başladı

AUZEF SINAV MERKEZİ TERCİHİ NASIL YAPILIR?

2026-2027 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bitirme sınavına katılacak öğrenciler, tercihlerini AUZEF Mobil uygulaması üzerinden veya auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden yapabilecek.

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