Taksim metro istasyonunun kapatılmasına ilişkin Metro İstanbul'dan açıklama geldi. İstanbul'da metro seferleriyle ilgili alınan kararın ardından M2 Yenikapı-Hacıosman hattını kullanacak vatandaşlar, ulaşımda yaşanacak değişiklikleri araştırmaya başladı. Peki, Taksim metro kapalı mı, neden kapatıldı, Şişhane metro açık mı?

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Metro İstanbul, Valilik kararı kapsamında Taksim ve Şişhane istasyonlarında uygulanacak düzenlemelerin ayrıntılarını duyurdu. Açıklamada bazı istasyon ve çıkışların yolcu kullanımına kapatılacağı belirtilirken seferlerin işleyişine ilişkin de bilgi verildi.

TAKSİM METRO KAPALI MI?

İstanbul'da toplu ulaşımı kullanacak yolcuları ilgilendiren karar, Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu. İstanbul Valiliğinin aldığı karar kapsamında M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı için geçici işletme düzenlemesine gidildi. Kararın ardından Taksim'e metro ile ulaşmak isteyen vatandaşlar, istasyonun hangi saatlerde hizmet vereceğini araştırmaya başladı. Metro İstanbul'un açıklamasına göre Taksim metro istasyonu, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar yolcu kullanımına kapatılacak. M2 hattındaki trenler Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edecek. Aynı saatten itibaren F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı da işletmeye kapalı olacak. Şişhane istasyonunun ise İstiklal Caddesi ve Beyoğlu Belediyesi 6. Dairesi çıkışları yolcu kullanımına kapatılacak.

Taksim metro kapalı mı, neden? Metro İstanbul duyurdu

TAKSİM METRO NEDEN KAPALI?

Taksim metro istasyonunun geçici olarak kapatılmasının ardından kararın nedeni de araştırılmaya başlandı. Metro İstanbul, yaptığı duyuruda ulaşım kısıtlamalarının İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda uygulanacağını bildirdi.

Taksim metro kapalı mı, neden? Metro İstanbul duyurdu

TAKSİM METRO NE ZAMAN AÇILACAK?

Metro İstanbul, Taksim istasyonunun ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağını bildirdi. İstasyonun yeniden yolcu kullanımına açılacağı tarih ve saat henüz açıklanmadı.

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