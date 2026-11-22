İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 565 milyar liralık 2027 mali yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi. Görüşmelerde metro kredisinden kefen bezine her konu tartışıldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde 2027 mali yılı bütçesi görüşmeleri, yönetimin borçlanma politikası ve harcamaları üzerinden tartışmalara sahne oldu.

133 OYLA KABUL EDİLDİ

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'de gerçekleştirilen yaklaşık 10 saatlik toplantının ardından 565 milyar liralık bütçe, 102 ret oyuna karşılık 133 oyla kabul edildi.

İBB bütçeye borçla başladı! Metro kredisinden kefen bezine hesap soruldu

MHP Grup Başkan Vekili Orkun Ayhan, 565 milyar liralık gider bütçesine karşılık 515 milyar lira gelir öngörüldüğünü belirterek aradaki 50 milyar liralık farkın borçlanmayla karşılanacağını söyledi. Ayhan, metro projeleri için alınan kredilerin bir bölümünün proje dışında kullanıldığını vurgulayarak Sayıştay raporundaki tespitleri gündeme getirdi.

İBB bütçeye borçla başladı! Metro kredisinden kefen bezine hesap soruldu

Ayrıca 334,7 milyon liralık cenaze malzemesi ihalesinde 1 milyon 240 bin 600 metre kefen bezinin metre başına 149 liradan alındığını, diğer kamu kurumlarında aynı ürünün 26,31 ve 53 lira seviyelerinde temin edildiğini ifade etti.

AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Gökkuş da Sayıştay raporlarının ekindeki bilançolara dayanarak İBB'nin borcunun 262 milyar liraya ulaştığını, İSKİ'nin 43 milyar, İETT'nin ise 34,5 milyar lira borcu bulunduğunu savundu.

Gökkuş, İBB yönetiminin borçların azaldığı yönündeki açıklamalarını eleştirerek rakamların farklı bir tablo ortaya koyduğunu söyledi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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