A101 aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 26 Kasım Perşembe A101 Aldın Aldın ürünleri
A101 aktüel ürünler kataloğu 26 Kasım 2026 Perşembe günü için yenilendi. Haftanın yeni Aldın Aldın afişinde elektronik ürünlerden küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok farklı kategoride ürün satışa sunulacak. A101'in kasım ayının son perşembesine özel hazırladığı katalogda yer alan ürün çeşitleri ve fiyatlar alışveriş yapmayı planlayan tüketiciler tarafından araştırılıyor.
26 Kasım A101 Aldın Aldın kataloğu, yeni haftanın aktüel ürünleriyle birlikte yayımlandı. A101 marketlerde ve online satış kanallarında sunulacak ürünler arasında televizyonlar, beyaz eşyalar, kişisel bakım cihazları, oyuncaklar ve ev ihtiyaçlarına yönelik çeşitli seçenekler bulunuyor. Elektrikli araçlardan mutfak ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesinin yer aldığı katalogda fiyatlar da belli oldu. Peki, 26 Kasım Perşembe A101'de neler var, hangi ürünler gelecek? İşte 26 Kasım 2026 A101 aktüel ürünler kataloğu ve Aldın Aldın fiyat listesi...
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 26 KASIM 2026
65 inç 4K UHD LED, Dolby Audio, Smart TV, Atmos Smart TV:38.999 TL
55 inç 4K Ultra QLED TV:20.999 TL
65 inç Whale QLED TV:24.999 TL
55 inç QLED TV:18.499 TL
Akım Korumalı 2xUSB & 1xType-C 2'li Uzatma Kablosu:399 TL
Bluetooth Kafaüstü Kulaklık:699 TL
9W LED Ampul:57,50 TL
Bluetooth Mouse:349 TL
Şarj Cihazı:449 TL
Oto Klima Temizleme Spreyi 125 ml:119 TL
Fren Balata Spreyi 500 ml:129 TL
Oto Buğu Önleyici 400 ml:179 TL
Oto Yağmur Kaydırıcı 400 ml:199 TL
Oto Aparatlı Buz Çözücü 400 ml:199 TL
Oto Silecek:139 TL
No-Frost Buzdolabı:29.999 TL
Çamaşır Makinesi:19.999 TL
Bulaşık Makinesi:16.999 TL
5 Programlı Bulaşık Makinesi:15.999 TL
Balkabağı Şekilli Demlik:399 TL
Figürlü Silikon Uçlu Çelik Maşa:119,50 TL
Figürlü Silikon Spatula:119,50 TL
2'li Kavanoz:239 TL
Metal Sosluk Tava:349 TL
Aynalı Yuvarlak Tepsi:199,50 TL
Patlamış Mısır Kutusu ve Bardak 4'lü:199,50 TL
Karma Ahşap Ürünler:89,50 TL
Pirinç Süzgeci:39,50 TL
VMP1 1 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet:279.990 TL
APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped:54.990 TL
VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped:79.990 TL
Dikiş Makinesi:5.999 TL
Waffle Makinesi:1.099 TL
Narenciye Sıkacağı:599 TL
IPL Tüy Alma Cihazı:1.299 TL
Kahve Makinesi:1.599 TL
Elektrikli Manikür ve Pedikür Seti:299 TL
Nem Alma Cihazı:1.999 TL
2'si 1 Arada Yatay ve Dikey Buharlı Ütü:2.299 TL
Mermer Desenli Katlanabilir Masa: 899 TL
Mermer Desenli Yer Sofrası: 549 TL
Ahşap Çubuklu Ayakkabılık: 199,50 TL
Sıcak Su Torbası: 199,50 TL
Çok Amaçlı Düzenleyici Kutu: 25 TL
Bölmeli Çerçeve: 99,50 TL
Yapay Ağaç Çeşitleri: 109,50 TL
3 Katlı Yonca Organizer: 189,50 TL
Büyük Makyaj Organizeri: 199,50 TL
Cam Sıvı Sabunluk: 89,50 TL
Metal Makyaj Aynası Çeşitleri: 225 TL
Batik Cake Yumak: 119,50 TL
Kristal Yumak 3'lü: 139,50 TL
Flora Yumak 3'lü: 139,50 TL
Melange Wool Yumak 2'li: 119,50 TL
Bebek Batik 3'lü Yumak: 189,50 TL
Bebek Yumak 3'lü: 139,50 TL
Yumak 2'li: 129,50 TL
Erkek Tam Fermuarlı Polar Mont: 429 TL
Kadın Tam Fermuarlı Polar Mont: 429 TL
Büyük Beden Polar Mont: 449 TL
Kısa Konç Çorabı 2'li: 129,50 TL
Tenis Çorabı 2'li: 149,50 TL
Kadın Pijama Takımı: 499 TL
Kadın Şardonlu Alt: 199,50 TL
Kadın Burgu Desenli Alt: 299 TL
Erkek Avcı Botu: 279 TL
Uzaktan Kumandalı Drift Aracı: 1.399 TL
Esnek Manyetik Çubuk 45'li: 849 TL
Mücadele Serisi Oyun Seti: 799 TL
Squish Pelüş: 329 TL
Oyuncak Bebekler: 799 TL
Kart Oyunu: 159,50 TL
Role Play Oyun Çadırı: 459 TL
Oyuncak Bebek ve Spor Arabası: 369 TL
Oyuncak Çantalı Uçak Seti: 399 TL
Oyuncak Römorklu Traktör: 229 TL
Oyuncak Aksesuarlı Alet Çantası: 469 TL
Oyuncak Mini İş Araçları 8'li: 349 TL
Pelüş Tavşan: 419 TL
Oyuncak Deluxe Mutfak Seti: 269 TL
Oyuncak Hamur Kesme Makinesi: 199,50 TL
Oyuncak Kesilebilen Meyve ve Sebze Seti: 299 TL
Çantalı Oyun Hamuru Seti: 139,50 TL
Aktiviteli Yaz-Sil Kitapları: 189,50 TL
Cırt Cırtlı Sayılar: 99,50 TL
52 Parça Lisanslı XL Puzzle: 149,50 TL
Kutu Oyunu Ben Kimim?: 189,50 TL