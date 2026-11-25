A101 aktüel ürünler kataloğu 26 Kasım 2026 Perşembe günü için yenilendi. Haftanın yeni Aldın Aldın afişinde elektronik ürünlerden küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok farklı kategoride ürün satışa sunulacak. A101'in kasım ayının son perşembesine özel hazırladığı katalogda yer alan ürün çeşitleri ve fiyatlar alışveriş yapmayı planlayan tüketiciler tarafından araştırılıyor.

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26 Kasım A101 Aldın Aldın kataloğu, yeni haftanın aktüel ürünleriyle birlikte yayımlandı. A101 marketlerde ve online satış kanallarında sunulacak ürünler arasında televizyonlar, beyaz eşyalar, kişisel bakım cihazları, oyuncaklar ve ev ihtiyaçlarına yönelik çeşitli seçenekler bulunuyor. Elektrikli araçlardan mutfak ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesinin yer aldığı katalogda fiyatlar da belli oldu. Peki, 26 Kasım Perşembe A101'de neler var, hangi ürünler gelecek? İşte 26 Kasım 2026 A101 aktüel ürünler kataloğu ve Aldın Aldın fiyat listesi...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 26 KASIM 2026

65 inç 4K UHD LED, Dolby Audio, Smart TV, Atmos Smart TV:38.999 TL

55 inç 4K Ultra QLED TV:20.999 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 26 Kasım Perşembe A101 Aldın Aldın ürünleri

65 inç Whale QLED TV:24.999 TL

55 inç QLED TV:18.499 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 26 Kasım Perşembe A101 Aldın Aldın ürünleri

Akım Korumalı 2xUSB & 1xType-C 2'li Uzatma Kablosu:399 TL

Bluetooth Kafaüstü Kulaklık:699 TL

9W LED Ampul:57,50 TL

Bluetooth Mouse:349 TL

Şarj Cihazı:449 TL

Oto Klima Temizleme Spreyi 125 ml:119 TL

Fren Balata Spreyi 500 ml:129 TL

Oto Buğu Önleyici 400 ml:179 TL

Oto Yağmur Kaydırıcı 400 ml:199 TL

Oto Aparatlı Buz Çözücü 400 ml:199 TL

Oto Silecek:139 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 26 Kasım Perşembe A101 Aldın Aldın ürünleri

No-Frost Buzdolabı:29.999 TL

Çamaşır Makinesi:19.999 TL

Bulaşık Makinesi:16.999 TL

5 Programlı Bulaşık Makinesi:15.999 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 26 Kasım Perşembe A101 Aldın Aldın ürünleri

Balkabağı Şekilli Demlik:399 TL

Figürlü Silikon Uçlu Çelik Maşa:119,50 TL

Figürlü Silikon Spatula:119,50 TL

2'li Kavanoz:239 TL

Metal Sosluk Tava:349 TL

Aynalı Yuvarlak Tepsi:199,50 TL

Patlamış Mısır Kutusu ve Bardak 4'lü:199,50 TL

Karma Ahşap Ürünler:89,50 TL

Pirinç Süzgeci:39,50 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 26 Kasım Perşembe A101 Aldın Aldın ürünleri

VMP1 1 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet:279.990 TL

APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped:54.990 TL

VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped:79.990 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 26 Kasım Perşembe A101 Aldın Aldın ürünleri

Dikiş Makinesi:5.999 TL

Waffle Makinesi:1.099 TL

Narenciye Sıkacağı:599 TL

IPL Tüy Alma Cihazı:1.299 TL

Kahve Makinesi:1.599 TL

Elektrikli Manikür ve Pedikür Seti:299 TL

Nem Alma Cihazı:1.999 TL

2'si 1 Arada Yatay ve Dikey Buharlı Ütü:2.299 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 26 Kasım Perşembe A101 Aldın Aldın ürünleri

Mermer Desenli Katlanabilir Masa: 899 TL

Mermer Desenli Yer Sofrası: 549 TL

Ahşap Çubuklu Ayakkabılık: 199,50 TL

Sıcak Su Torbası: 199,50 TL

Çok Amaçlı Düzenleyici Kutu: 25 TL

Bölmeli Çerçeve: 99,50 TL

Yapay Ağaç Çeşitleri: 109,50 TL

3 Katlı Yonca Organizer: 189,50 TL

Büyük Makyaj Organizeri: 199,50 TL

Cam Sıvı Sabunluk: 89,50 TL

Metal Makyaj Aynası Çeşitleri: 225 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 26 Kasım Perşembe A101 Aldın Aldın ürünleri

Batik Cake Yumak: 119,50 TL

Kristal Yumak 3'lü: 139,50 TL

Flora Yumak 3'lü: 139,50 TL

Melange Wool Yumak 2'li: 119,50 TL

Bebek Batik 3'lü Yumak: 189,50 TL

Bebek Yumak 3'lü: 139,50 TL

Yumak 2'li: 129,50 TL

Erkek Tam Fermuarlı Polar Mont: 429 TL

Kadın Tam Fermuarlı Polar Mont: 429 TL

Büyük Beden Polar Mont: 449 TL

Kısa Konç Çorabı 2'li: 129,50 TL

Tenis Çorabı 2'li: 149,50 TL

Kadın Pijama Takımı: 499 TL

Kadın Şardonlu Alt: 199,50 TL

Kadın Burgu Desenli Alt: 299 TL

Erkek Avcı Botu: 279 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 26 Kasım Perşembe A101 Aldın Aldın ürünleri

Uzaktan Kumandalı Drift Aracı: 1.399 TL

Esnek Manyetik Çubuk 45'li: 849 TL

Mücadele Serisi Oyun Seti: 799 TL

Squish Pelüş: 329 TL

Oyuncak Bebekler: 799 TL

Kart Oyunu: 159,50 TL

Role Play Oyun Çadırı: 459 TL

Oyuncak Bebek ve Spor Arabası: 369 TL

Oyuncak Çantalı Uçak Seti: 399 TL

Oyuncak Römorklu Traktör: 229 TL

Oyuncak Aksesuarlı Alet Çantası: 469 TL

Oyuncak Mini İş Araçları 8'li: 349 TL

Pelüş Tavşan: 419 TL

Oyuncak Deluxe Mutfak Seti: 269 TL

Oyuncak Hamur Kesme Makinesi: 199,50 TL

Oyuncak Kesilebilen Meyve ve Sebze Seti: 299 TL

Çantalı Oyun Hamuru Seti: 139,50 TL

Aktiviteli Yaz-Sil Kitapları: 189,50 TL

Cırt Cırtlı Sayılar: 99,50 TL

52 Parça Lisanslı XL Puzzle: 149,50 TL

Kutu Oyunu Ben Kimim?: 189,50 TL

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