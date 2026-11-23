BİM aktüel ürünler kataloğu 24, 25 ve 27 Kasım 2026 tarihleri için yayımlandı. Yeni haftanın kataloglarında temel gıda, süt ürünleri, kişisel bakım, ev tekstili, mutfak gereçleri ve çeşitli ev ihtiyaçlarına yönelik ürünler bulunuyor. Salı, çarşamba ve cuma günleri farklı ürün gruplarının satışa sunulacağı BİM marketlerinde indirimli ürünlerin fiyatları ve katalog ayrıntıları alışveriş yapacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Kaydet a- | +A

BİM'de bu hafta satışa çıkacak aktüel ürünler ve fiyat listeleri belli oldu. 24 Kasım Salı günü gıda ve kişisel bakım ürünleriyle başlayan haftalık satış programı, 25 Kasım Çarşamba günü eve teslim ürünlerle devam edecek. 27 Kasım Cuma günü ise mutfak eşyaları, ev tekstili, saklama kapları ve ev düzenleme ürünleri satışa sunulacak. Kataloglarda farklı bütçelere yönelik ürünlerin bulunmasıyla birlikte BİM 24 Kasım, 25 Kasım ve 27 Kasım aktüel ürünler listesi merak ediliyor.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 24 KASIM 2026

BİM aktüel ürünler 24-25-27 Kasım kataloğu güncellendi! Bu hafta BİMde neler var?

Simli Body Mist – 89 TL

Çocuk Parfümü – 119 TL

Çocuk Deodorantı – 65 TL

Oje Seti – 329 TL

Katlanabilir Aynalı Tarak – 99 TL

Çocuk Makyaj Seti – 299 TL

3'lü Dudak Parlatıcı Seti – 259 TL

2'li Dudak Balmı Seti – 189 TL

Islak Mendil 8x8'li – 89 TL

Saç Fırçası Seti – 199 TL

Dudak Parlatıcısı – 199 TL

Saç Fırçası – 149 TL

Yara Bandı – 25 TL

Takma Tırnak Seti – 129 TL

Kolye ve Bileklik Seti – 279 TL

6'lı Lastik Toka Seti – 99 TL

Anahtarlık – 69 TL

Saç Bandı Seti – 129 TL

Tırnak Makası – 89 TL

Çocuk Diş Fırçası – 69 TL

Kız Çocuk Soket Çorap – 29 TL

Kız Çocuk Boxer 2'li – 149 TL

Kız Çocuk Atlet 2'li – 219 TL

Çocuk Islak Mendili 20'li – 25 TL

Çocuk Şampuan ve Duş Jeli 750 ml – 99 TL

Çocuk Köpük Sabun 500 ml – 85 TL

Doğal Ahşap Bebek Tarak Seti – 189 TL

Bebek Banyo Eldiveni – 49 TL

Şekilli Bebek Banyo Süngeri – 89 TL

Duş Köpüğü 150 ml – 299 TL

Çocuk Diş Macunu 50 ml – 69 TL

BİM aktüel ürünler 24-25-27 Kasım kataloğu güncellendi! Bu hafta BİMde neler var?

Ayçiçek Yağı 5 L – 425 TL

%0,5 Yağlı Süt 1 L – 42,50 TL

Piliç Döner 1000 g – 245 TL

Dilimli Piliç Sucuk 500 g – 139 TL

Tavuk Dürüm Tantuni 165 g – 59 TL

Dana Macar Salam 150 g – 79 TL

Dana Kangal Sucuk 300 g – 339 TL

Hindi Salam 2x90 g – 49,50 TL

Çilekli Süt 180 ml – 14 TL

Kakaolu Süt 180 ml – 14 TL

Süt 180 ml – 14 TL

Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g – 399 TL

Labne 3x180 g – 209 TL

Tam Yağlı Süzme Peynir 2x250 g – 159 TL

Peynir Çeşitleri 200 g – 99 TL

Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Edirne Beyaz Peyniri 425 g – 249 TL

Krem Peynir 200 g – 84,50 TL

Probiyotik Yoğurt 8x100 g – 169 TL

BİM aktüel ürünler 24-25-27 Kasım kataloğu güncellendi! Bu hafta BİMde neler var?

Cips Çeşitleri – 85 TL

Bisküvili Sütlü Çikolata 102 g – 55 TL

Bakliyat Cipsi Çeşitleri 40 g – 79 TL

Nohut Cipsi Çeşitleri 75 g – 59 TL

Patates Cipsi 160 g – 95 TL

Kurutulmuş Yaban Mersini 120 g – 125 TL

Barista Espresso Çekirdek Kahve 500 g – 399 TL

Enerji İçeceği 500 ml – 44,50 TL

Salep / Sıcak Çikolata 400 g – 149 TL

Mango ve Lime Bitki Çayı 18'li – 55 TL

Portakal Aromalı Gazlı İçecek 4x1 L – 179 TL

Maden Suyu 12x200 ml – 99 TL

Şekersiz Tablet Şeker 105 g – 149 TL

Çikolatalı Tatlı Tart 175 g – 69 TL

Çikolata Parçacıklı Kremalı Kek 40 g – 25 TL

Çikolatalı Gofret 4x40 g – 63 TL

Nuga Dolgulu Sütlü Çikolata 100 g – 89 TL

Karışık Yumuşak Şeker 325 g – 109 TL

BİM aktüel ürünler 24-25-27 Kasım kataloğu güncellendi! Bu hafta BİMde neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 25 KASIM 2026 KATALOĞU

Pedli Bonel Yaylı Çift Kişilik Yatak – 9.990 TL

Visco Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak – 9.950 TL

Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak – 3.250 TL

Visco Torba Yaylı Tek Kişilik Yatak – 5.790 TL

Tek Kişilik Kılıflı Sünger Yatak – 1.690 TL

Tek Kişilik Sandıklı Baza ve Başlık – 9.750 TL

Çift Kişilik Sandıklı Baza ve Başlık – 12.950 TL

Masaj Koltuğu – 49.900 TL

Erkek Kol Saati Çeşitleri – 2.999 TL

Erkek Kol Saati Çeşitleri – 3.499 TL

Erkek Kol Saati Çeşitleri – 3.799 TL

Erkek Kol Saati Çeşitleri – 1.999 TL

Erkek Kol Saati Çeşitleri – 1.599 TL

Kadın Kol Saati Çeşitleri – 2.199 TL

BİM aktüel ürünler 24-25-27 Kasım kataloğu güncellendi! Bu hafta BİMde neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 27 KASIM 2026 KATALOĞU

6'lı Gravürlü Cam Kahve Bardağı 140 ml – 149 TL

6'lı Gravürlü Cam Kahve Yanı Su Bardağı 160 ml – 199 TL

Gold Metal Yuvarlak Sunum Tepsisi 23 cm – 45 TL

Gold Metal Lokumluk 7 cm – 17 TL

2'li Kahve Sunumluğu 14 cm – 17 TL

Desenli Cam Su Bardağı 3'lü – 179 TL

Desenli Yuvarlak Çerezlik 4'lü – 199 TL

Kare Cam Tatlı Kasesi 330 ml – 55 TL

Kelepçeli Kek Kalıbı 26 cm – 379 TL

Baton Kek Kalıbı 25 cm – 229 TL

Cam Kupa 270 cc – 45 TL

Çay Bardağı 6'lı – 149 TL

Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı 32 cm – 259 TL

Altın Rimli 2 Katlı Kurabiyelik – 279 TL

Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti – 459 TL

Saklama Kabı Seti 3'lü – 119 TL

Altın Rimli Çay Tabağı 6'lı – 189 TL

Altın Rimli Cam Kase 3'lü – 119 TL

Cam Saklama Kabı 3'lü – 109 TL

Kahve Bardağı 500 ml – 25 TL

BİM aktüel ürünler 24-25-27 Kasım kataloğu güncellendi! Bu hafta BİMde neler var?

Karnıyarık Tencere 26 cm – 1.150 TL

Derin Tencere 20 cm – 899 TL

Çelik Sahan Seti 3'lü – 1.550 TL

Meyve Bıçağı 3'lü – 125 TL

Sebze Bıçağı Çeşitleri 4'lü – 75 TL

Soyacak Çeşitleri – 169 TL

Saklama Kabı 4,5 L – 119 TL

Saklama Kabı 3 L – 99 TL

Hasır Örme Peçetelik – 129 TL

Hasır Örgü Organizer – 259 TL

Sini 50 cm – 229 TL

Çiğ Köfte Tepsisi 38 cm – 249 TL

Kaydırmaz Saplı Kesim Panosu – 109 TL

Katlanır Badya / Süzgeç Çeşitleri – 59 TL

Renkli Saklama Kabı Seti 7'li – 169 TL

Renkli Gravürlü Cam Vazo Çeşitleri – 109 TL

Bambu Kapaklı Cam Sıvı Sabunluk 500 ml – 75 TL

Döner Başlıklı Kaydırmaz Askı Seti 4'lü – 65 TL

Sıcak Su Torbası – 169 TL

Toka Çeşitleri – 75 TL

BİM aktüel ürünler 24-25-27 Kasım kataloğu güncellendi! Bu hafta BİMde neler var?

Mega Kutulu Hurç 60x40x30 cm – 159 TL

Baza Kutulu Hurç 50x40x19 cm – 139 TL

Kulplu Pencereli Maxi Hurç – 69 TL

Kulplu Pencereli Mega Hurç – 85 TL

Mega Hurç – 109 TL

Maxi Hurç – 85 TL

Mini Hurç – 65 TL

Kulplu Midi Hurç – 59 TL

Raf Organizer – 89 TL

Çift Gözlü Çekmece Düzenleyici – 169 TL

4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici – 129 TL

12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici – 59 TL

4 Bölmeli Dolap Düzenleyici – 99 TL

8 Bölmeli Çanta Düzenleyici Askı – 129 TL

BİM aktüel ürünler 24-25-27 Kasım kataloğu güncellendi! Bu hafta BİMde neler var?

Favori Batik Yumak 3'lü – 159 TL

Angora Yumak 2'li – 115 TL

Deluxia Yumak 2'li – 115 TL

Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf – 395 TL

Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf – 299 TL

Ayak Havlusu – 199 TL

Yüz Havlusu – 199 TL

El Havlusu – 125 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez – 279 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez – 379 TL

Sıvı Geçirmez Yastık Alezi – 95 TL

Kadın Termal Tayt – 259 TL

Havlu Saç Bonesi – 69 TL

Kadın Ribanalı Atlet – 79 TL

Kadın / Erkek Soket Çorap 7'li – 129 TL

Kadın Ev Patiği – 69 TL

Desenli Çocuk Külotlu Çorap – 79 TL

Kadın Havlu Çorap Çeşitleri – 32 TL

Seyahat Çantası – 249 TL

Sarı Çizme – 299 TL

Hobi Seti – 119 TL

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala