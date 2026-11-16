BİM aktüel ürünler kataloğu 17-20 Kasım 2026 tarihleri için yayımlandı. Yeni haftanın indirimli ürünleri arasında zeytinyağı, makarna, ton balığı, protein ürünleri, temizlik gereçleri ve ev eşyaları bulunuyor. Salı ve cuma günleri raflara gelecek ürünlerin fiyatları ve katalog içerikleri alışveriş yapmayı planlayanlar tarafından araştırılıyor.

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17-20 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda gıda ve mutfak ihtiyaçlarının yanı sıra sporcular için ürünler, banyo aksesuarları ve ev temizliğine yönelik ürünler öne çıkıyor. Yeni katalogda Vileda Spino Ultra Temizlik Seti, bambu organizer çeşitleri ve farklı markalara ait gıda ürünleri yer alıyor. İşte 17 Kasım Salı ve 20 Kasım Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu ile fiyat listesi...

BİM aktüel ürünler kataloğu 17-20 Kasım! Yeni BİM kataloğunda neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 17 KASIM 2026

Natürel Sızma Zeytinyağı Alsan 5 L: 995 TL

Ton Balığı Fide 3x160 g: 165 TL

Makarna Çeşitleri Filiz 500 g (Yüksük, Tel Şehriye, Erişte): 28,50 TL

Tagliatelle Makarna Pasta Veneta 500 g: 72,50 TL

Yerli Pilavlık Pirinç Efsane 5 kg: 275 TL

Ranch Sos XL Calve 380 g: 89,50 TL

Acılı Ketçap 390 g + Acılı Sriracha 350 g Tat: 99,50 TL

Domates Püresi Tat 3x200 g: 49,50 TL

Çeşni Çeşitleri Gourmy 80-90 g (Patates, Tavuk, Makarna, Et, Balık): 49,50 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu 17-20 Kasım! Yeni BİM kataloğunda neler var?

Kakaolu Fındık Kreması Peripella 350 g: 199 TL

Oyuncaklı Sürpriz Yumurta Kinder Joy 20 g: 42,50 TL

Ahududu Aromalı Kolajen 250 g: 449 TL

Çikolatalı Kek Aromalı High Protein 400 g: 899 TL

Çikolata Aromalı Mass Gainer 1.3 kg: 799 TL

Protein Ocn Aromasız Kreatin 750 g: 699 TL

Kurabiye ve Krema Aromalı Pirinç Kreması 1.5 kg: 369 TL

%100 Fıstık Ezmesi 330 g: 149 TL

Multivitamin 60 Kapsül: 219 TL

ZMA 90 Kapsül: 219 TL

Vitamin D3 60 Kapsül: 199 TL

Sünger Bob Lisanslı Led Işık Oyuncaklı Lolipop Şeker Relkon 20 g: 89 TL

Badem Kraker Ülker 135 g: 35 TL

Karışık Yumuşak Şeker Bebeto Pick/Mix 650 g: 159 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu 17-20 Kasım! Yeni BİM kataloğunda neler var?

Dana Kangal Sucuk 500 g: 319 TL

%0,5 Yağlı Süt 1 L: 42,50 TL

Tereyağı 700 g: 419 TL

Yarım Yağlı Eritme Peyniri 1000 g: 379 TL

Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g: 349 TL

Yarım Yağlı Tulum Peyniri 250 g: 165 TL

Zeytinli Kekikli Taze Peynir 150 g: 72,50 TL

Çilekli Quark 140 g: 57,50 TL

%0,6 Yağlı Yoğurt 3000 g: 159 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu 17-20 Kasım! Yeni BİM kataloğunda neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 20 KASIM 2026

Vileda Spino Ultra Temizlik Seti: 1.150 TL

Vileda Spino Ultra Yedek Paspas: 119 TL

Decolove Bambu Kirli Sepeti (~60 L, ~40x30x50 cm): 529 TL

Decolove Bambu Organizer Set (3'lü): 319 TL

Benante Deri Kulplu Hasır Organizer Sepet (~26x26x17 cm): 419 TL

Kapaklı Saklama Kutusu (~16 L, ~38x30x21 cm): 129 TL

Benante 2'li Kabartmalı Sıvı Sabunluk Fırçalık Seti: 379 TL

Okyanus Home Banyo Seti (5'li): 499 TL

Okyanus Home Yapışkanlı Banyo Aksesuarları: 149 TL

Vantuzlu Kaydırmaz Banyo Paspas (~37x69 cm): 159 TL

Tek Fiyat Mutfak/Banyo Ürünleri: 37 TL

Tuvalet Fırçası Çeşitleri: 49 TL

Banyo Taburesi: 129 TL

Plastik Ürün Çeşitleri: 29 TL

Pratik Mandallı Mop: 119 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu 17-20 Kasım! Yeni BİM kataloğunda neler var?

Dagi Triko 2'li Takım Kadın (S-M, L-XL): 759 TL

Pijama Takımı Erkek (S/M, L/XL): 429 TL

Panço Kadın: 269 TL

Aksesuarlı Terlik Kadın (37, 38, 39, 40): 279 TL

Ev Botu Çocuk (31/32, 33/34): 219 TL

Şal (~70x175 cm): 199 TL

Bere Kadın-Erkek: 99 TL

Bere Çocuk: 89 TL Saç Kurutma Bonesi: 99 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu 17-20 Kasım! Yeni BİM kataloğunda neler var?

Casilda Home Banyo Paspas Seti (2'li, ~60x100 cm + ~50x60 cm): 419 TL

Banyo Paspası (65x80 cm): 99 TL

Su Emici Paspas (~58x38 cm): 129 TL

Maisonette Ayak Havlusu (~50x80 cm): 139 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf Ranforce (~160x200 cm + 25 cm): 245 TL

Articolo Dikiş Seti: 129 TL

Kaydırmaz Tabanlık (~30x100 cm): 59 TL

Kurutma Topu (3'lü, ~7 cm): 139 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf Ranforce (~100x200 cm + 25 cm): 199 TL

Peşkir Kurulama Bezi (3'lü, ~30x50 cm): 49 TL

Articolo İğneye İplik Geçirme Aparatı: 40 TL

Articolo Desenli Mezura (~1,5 m): 69 TL

Molinella Yastık Kılıfı (2'li, ~50x70 cm): 79 TL

Silikon Yastık (~50x70 cm): 149 TL

Pötikare Masa Örtüsü (~140x140 cm): 79 TL

PVC Masa Örtüsü (~140x140 cm): 119 TL

Koltuk Örtüsü (~170x210 cm): 199 TL

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