BİM aktüel ürünler kataloğu yarın raflarda! 15 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM aktüel ürünler kataloğu 15 Kasım Pazar günü satışa sunulacak ürünlerle birlikte belli oldu. Yeni katalogda televizyon, aksiyon kamerası, elektrikli ev aletleri, ısıtıcılar ve oyuncaklar yer alıyor. İndirimli ürünlerin fiyatları ve özellikleri yer aldı. İşte 15 Kasım Pazar BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
15 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda TCL 55 inç QLED televizyon, Insta360 X3 aksiyon kamerası, Heifer mutfak ürünleri ve farklı modellerde elektrikli ısıtıcılar dikkat çekiyor. Çocuklara yönelik oyuncak ve kitap çeşitlerinin de bulunduğu katalogda ürünlerin satış fiyatları açıklandı.
15 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
TCL 55 İnç 4K QLED HDR Google TV: 27.900 TL
Insta360 X3 Aksiyon Kamerası: 16.990 TL
TCL 100 W S45H Soundbar: 4.500 TL
Logitech G203 Kablolu Oyuncu Mouse ve Mouse Pad Seti: 999 TL
Kumtel Fanlı Konvektör Isıtıcı HC 2948: 2.290 TL
Kumtel 11 Dilim Yağlı Radyatör Isıtıcı: 3.250 TL
Kumtel Dikey Isıtıcı: 2.190 TL
Zenon Mini Quartz Isıtıcı: 749 TL
Kumtel Çift Yönlü Şömine Isıtıcı: 1.590 TL
Kumtel Fanlı Isıtıcı: 799 TL
Vex 10.000 mAh Kablolu Powerbank: 499 TL
Polosmart FS123 Kablosuz Speaker: 699 TL
Polosmart FS122 TWS Kablosuz Kulaklık: 599 TL
Nordica Tüy Toplama Cihazı Pilli: 249 TL
House Life Şarj Edilebilir El Feneri HP92: 399 TL
TÜBİTAK İlk Okuma Kitapları: 39 TL
Matchbox Tekli Arabalar: 119 TL
Piccolo Mondi Büyük Boy Blok Çiçekler: 229 TL
Looney Tunes Space Puzzle: 79 TL
Uzaktan Kumandalı Duman Atan Kamyonet: 599 TL
Barbie Manyetik Kıyafet Giydirme Oyunu: 199 TL
Barbie Öğretmen Seti: 899 TL
MGS Sesli Dönüşen Robot: 349 TL
Hot Wheels Monster Truck 1:64 Arabalar: 279 TL
Batman Spor Araba: 239 TL
Elena Bob Pelüş Ayıcık: 589 TL
Mega Kristal Sürpriz Yumurta: 239 TL
Dede Bavullu Doktor Seti: 579 TL
Piccolo Mondi Işıklı Sesli Refleks Oyunu: 449 TL
MGS İlk Arabam: 589 TL
Piccolo Mondi Kutu Oyunu Çeşitleri: 299 TL
Hobi Toys Oyuncak Çantalı Diş Doktoru: 169 TL
Metal Araba Karavanlı: 199 TL
Sök Tak İş Makineleri: 119 TL
Oyuncak Balon Arabası: 429 TL
Keçeli Kalemli Boyanabilir Mat: 159 TL
Penguen Denge Oyunu: 429 TL
Animasyon Balon Seti: 49 TL
Folo Ce Ee Kitapları: 159 TL
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Hikaye Kitapları: 59 TL
Ebby Mum Boyalı Boyama Kitapları: 139 TL
Heifer Mini Blender: 1.990 TL
Heifer Chef's Çay Makinesi: 1.990 TL
Fakir SM1804B Blender Set: 2.790 TL
Kumtel Mikrodalga Fırın: 2.690 TL
Kıyık Közde Sütlü Türk Kahve Makinesi: 1.890 TL
Heifer Profesyonel Saç Kurutma Makinesi: 1.190 TL
Altus Buharlı Ütü: 1.490 TL
Forever Makyaj Süngeri Temizleme Makinesi: 399 TL
Heifer Nostaljik Popcorn Makinası: 1.690 TL
Altus AL 8080 SB Tartı: 490 TL
Philips 6'sı 1 Arada Erkek Bakım Seti MG3915/15: 1.390 TL
Nordica Şarjlı Diş Fırçası: 429 TL
Elektrikli Kirpik Kıvırıcı: 149 TL
Naturalove Kadın Tıraş Makinesi 4'ü 1 Arada: 899 TL
Tüy Alma Makinesi Mini: 349 TL
Nano Cam Ayak Törpüsü ve Tüy Alıcı: 399 TL