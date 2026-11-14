BİM aktüel ürünler kataloğu 15 Kasım Pazar günü satışa sunulacak ürünlerle birlikte belli oldu. Yeni katalogda televizyon, aksiyon kamerası, elektrikli ev aletleri, ısıtıcılar ve oyuncaklar yer alıyor. İndirimli ürünlerin fiyatları ve özellikleri yer aldı. İşte 15 Kasım Pazar BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

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15 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda TCL 55 inç QLED televizyon, Insta360 X3 aksiyon kamerası, Heifer mutfak ürünleri ve farklı modellerde elektrikli ısıtıcılar dikkat çekiyor. Çocuklara yönelik oyuncak ve kitap çeşitlerinin de bulunduğu katalogda ürünlerin satış fiyatları açıklandı.

15 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

TCL 55 İnç 4K QLED HDR Google TV: 27.900 TL

Insta360 X3 Aksiyon Kamerası: 16.990 TL

TCL 100 W S45H Soundbar: 4.500 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu yarın raflarda! 15 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu

Logitech G203 Kablolu Oyuncu Mouse ve Mouse Pad Seti: 999 TL

Kumtel Fanlı Konvektör Isıtıcı HC 2948: 2.290 TL

Kumtel 11 Dilim Yağlı Radyatör Isıtıcı: 3.250 TL

Kumtel Dikey Isıtıcı: 2.190 TL

Zenon Mini Quartz Isıtıcı: 749 TL

Kumtel Çift Yönlü Şömine Isıtıcı: 1.590 TL

Kumtel Fanlı Isıtıcı: 799 TL

Vex 10.000 mAh Kablolu Powerbank: 499 TL

Polosmart FS123 Kablosuz Speaker: 699 TL

Polosmart FS122 TWS Kablosuz Kulaklık: 599 TL

Nordica Tüy Toplama Cihazı Pilli: 249 TL

House Life Şarj Edilebilir El Feneri HP92: 399 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu yarın raflarda! 15 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu

TÜBİTAK İlk Okuma Kitapları: 39 TL

Matchbox Tekli Arabalar: 119 TL

Piccolo Mondi Büyük Boy Blok Çiçekler: 229 TL

Looney Tunes Space Puzzle: 79 TL

Uzaktan Kumandalı Duman Atan Kamyonet: 599 TL

Barbie Manyetik Kıyafet Giydirme Oyunu: 199 TL

Barbie Öğretmen Seti: 899 TL

MGS Sesli Dönüşen Robot: 349 TL

Hot Wheels Monster Truck 1:64 Arabalar: 279 TL

Batman Spor Araba: 239 TL

Elena Bob Pelüş Ayıcık: 589 TL

Mega Kristal Sürpriz Yumurta: 239 TL

Dede Bavullu Doktor Seti: 579 TL

Piccolo Mondi Işıklı Sesli Refleks Oyunu: 449 TL

MGS İlk Arabam: 589 TL

Piccolo Mondi Kutu Oyunu Çeşitleri: 299 TL

Hobi Toys Oyuncak Çantalı Diş Doktoru: 169 TL

Metal Araba Karavanlı: 199 TL

Sök Tak İş Makineleri: 119 TL

Oyuncak Balon Arabası: 429 TL

Keçeli Kalemli Boyanabilir Mat: 159 TL

Penguen Denge Oyunu: 429 TL

Animasyon Balon Seti: 49 TL

Folo Ce Ee Kitapları: 159 TL

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Hikaye Kitapları: 59 TL

Ebby Mum Boyalı Boyama Kitapları: 139 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu yarın raflarda! 15 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu

Heifer Mini Blender: 1.990 TL

Heifer Chef's Çay Makinesi: 1.990 TL

Fakir SM1804B Blender Set: 2.790 TL

Kumtel Mikrodalga Fırın: 2.690 TL

Kıyık Közde Sütlü Türk Kahve Makinesi: 1.890 TL

Heifer Profesyonel Saç Kurutma Makinesi: 1.190 TL

Altus Buharlı Ütü: 1.490 TL

Forever Makyaj Süngeri Temizleme Makinesi: 399 TL

Heifer Nostaljik Popcorn Makinası: 1.690 TL

Altus AL 8080 SB Tartı: 490 TL

Philips 6'sı 1 Arada Erkek Bakım Seti MG3915/15: 1.390 TL

Nordica Şarjlı Diş Fırçası: 429 TL

Elektrikli Kirpik Kıvırıcı: 149 TL

Naturalove Kadın Tıraş Makinesi 4'ü 1 Arada: 899 TL

Tüy Alma Makinesi Mini: 349 TL

Nano Cam Ayak Törpüsü ve Tüy Alıcı: 399 TL

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