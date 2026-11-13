BİM aktüel ürünler satışta! 13 Kasım Cuma BİM kataloğunda neler var?
13 Kasım 2026 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu satışa çıktı. Bu haftanın kataloğunda giyim, ev tekstili, mutfak gereçleri, cam ürünler ve valiz çeşitleri yer alıyor. Polar üstlerden trekking ayakkabılarına, emaye tencerelerden saklama kaplarına kadar birçok ürünün fiyatı merak ediliyor. BİM 13 Kasım Cuma aktüel kataloğundaki ürünler ve fiyatları araştırılıyor.
İM'in 13 Kasım Cuma günü başlayan aktüel ürün satışlarında farklı ihtiyaçlara yönelik seçenekler raflardaki yerini aldı. Yeni katalogda kadın ve erkek giyim ürünleri, valizler, çantalar, çaydanlıklar, tavalar ve mutfak düzenleyicileri bulunuyor. Ayrıca cam bardak setleri, kavanozlar, servis ürünleri ve dikiş malzemeleri de satışa sunuldu. İşte 13 Kasım 2026 BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler ve fiyatları...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 13 KASIM CUMA KATALOĞU
Paşabahçe Çay Bardağı 6'lı 170 cc: 219 TL
Paşabahçe Cam Kupa 6'lı 190 ml: 229 TL
LAV 3 Katlı Kapaklı Sunumluk 765 cc: 139 TL
LAV Desenli Saklama Kabı 240 cc: 49 TL
LAV Cam Kavanoz 575 cc: 35 TL
LAV Cam Kavanoz 1050 cc: 45 TL
Gravürlü Cam Tatlı Tabağı 12 cm: 30 TL
Gravürlü Cam Kase 20 cm: 119 TL
Meşrubat Bardağı 390 cc 3'lü: 109 TL
Su Bardağı 270 cc 3'lü: 89 TL
Gravür Kenarlı Cam Fırın Tepsisi 2850 cc: 299 TL
Renkli Meşrubat Bardağı 390 cc: 49 TL
Mutfak Ekipmanları Çeşitleri: 69 TL
Desenli Kayık Tabak 26,5x16 cm: 129 TL
Baharatlık Seti 3'lü: 399 TL
Kapaklı Saklama Kabı Seti 3'lü: 399 TL
Rimli Desenli Kupa 200 ml: 129 TL
Pipetli Matara 550 ml: 129 TL
Dora Yumak 2'li: 89 TL
Kristal Yumak 2'li: 89 TL
Tam Fermuarlı Polar Üst Erkek: 349 TL
Tam Fermuarlı Polar Üst Kadın: 349 TL
Kaşkorse Sweat Kadın: 299 TL
Kaşkorse Pantolon Kadın: 299 TL
Eşofman Altı Erkek: 269 TL
Eşofman Altı Kadın: 269 TL
Tam Fermuarlı Garnili Polar Erkek: 739 TL
Pantolon Erkek: 719 TL
Fanila Erkek: 179 TL
Boxer Erkek: 149 TL
Dokuma Pantolon Erkek: 419 TL
Trekking Ayakkabı Erkek: 799 TL
Pantolon Çorabı Kadın: 49 TL
PP Valiz Küçük Boy: 999 TL
PP Valiz Orta Boy: 1.199 TL
PP Valiz Büyük Boy: 1.399 TL
6'lı Valiz Organizer: 135 TL
Çanta: 195 TL
Pelüş ve Metal Toka Çeşitleri: 59 TL
Bel ve Ayak Sıcak Su Torbası: 349 TL
Çocuk Şemsiye: 459 TL
Yağmur Çizmesi Kız ve Erkek: 459 TL
Çocuk Çorap Kız ve Erkek: 79 TL
10'lu Dikiş Seti: 169 TL
Dikiş İpi 900 m 2'li: 139 TL
Lastik 3 cm 10 m: 179 TL
Lastik 2 cm 10 m: 139 TL
Düz Dikişsiz Bone: 55 TL
Fırfırlı Dikişsiz Bone: 75 TL
Flamlı Eşarp 100x100 cm: 99 TL
Yazma 100x100 cm: 99 TL
Tek Fiyat Plastik Ürün Çeşitleri: 25 TL
Desenli Emaye Bakraç 5,25 L: 549 TL
Desenli Emaye Saklama Kabı 6 Parça: 649 TL
Desenli Emaye Kızartma Tenceresi 22 cm: 579 TL
Desenli Emaye Sosluk 1,5 L: 349 TL
Alüminyum Döküm Pankek Tavası 26 cm: 449 TL
Çaydanlık 3 L: 999 TL
Çelik Saplı Silikon Uçlu Desenli Maşa: 149 TL
Gold Saplı Akasya Mutfak Gereçleri: 99 TL
Kase Seti 2'li: 129 TL
Ölçülü Narenciye Sıkacağı 500 ml: 89 TL
Paslanmaz Süt Süzgeci 14 cm: 75 TL
Dondurucu Saklama Kabı 1,4 L: 45 TL
Katlanır Çamaşır Selesi 25 L: 299 TL
Fonksiyonel Askı Çeşitleri: 49 TL
Organizer Çeşitleri: 69 TL
Çemberli Badya 4,5 L: 75 TL