13 Kasım 2026 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu satışa çıktı. Bu haftanın kataloğunda giyim, ev tekstili, mutfak gereçleri, cam ürünler ve valiz çeşitleri yer alıyor. Polar üstlerden trekking ayakkabılarına, emaye tencerelerden saklama kaplarına kadar birçok ürünün fiyatı merak ediliyor. BİM 13 Kasım Cuma aktüel kataloğundaki ürünler ve fiyatları araştırılıyor.

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İM'in 13 Kasım Cuma günü başlayan aktüel ürün satışlarında farklı ihtiyaçlara yönelik seçenekler raflardaki yerini aldı. Yeni katalogda kadın ve erkek giyim ürünleri, valizler, çantalar, çaydanlıklar, tavalar ve mutfak düzenleyicileri bulunuyor. Ayrıca cam bardak setleri, kavanozlar, servis ürünleri ve dikiş malzemeleri de satışa sunuldu. İşte 13 Kasım 2026 BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler ve fiyatları...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 13 KASIM CUMA KATALOĞU

BİM aktüel ürünler satışta! 13 Kasım Cuma BİM kataloğunda neler var?

Paşabahçe Çay Bardağı 6'lı 170 cc: 219 TL

Paşabahçe Cam Kupa 6'lı 190 ml: 229 TL

LAV 3 Katlı Kapaklı Sunumluk 765 cc: 139 TL

BİM aktüel ürünler satışta! 13 Kasım Cuma BİM kataloğunda neler var?

LAV Desenli Saklama Kabı 240 cc: 49 TL

LAV Cam Kavanoz 575 cc: 35 TL

LAV Cam Kavanoz 1050 cc: 45 TL

Gravürlü Cam Tatlı Tabağı 12 cm: 30 TL

Gravürlü Cam Kase 20 cm: 119 TL

Meşrubat Bardağı 390 cc 3'lü: 109 TL

Su Bardağı 270 cc 3'lü: 89 TL

Gravür Kenarlı Cam Fırın Tepsisi 2850 cc: 299 TL

Renkli Meşrubat Bardağı 390 cc: 49 TL

Mutfak Ekipmanları Çeşitleri: 69 TL

Desenli Kayık Tabak 26,5x16 cm: 129 TL

Baharatlık Seti 3'lü: 399 TL

Kapaklı Saklama Kabı Seti 3'lü: 399 TL

Rimli Desenli Kupa 200 ml: 129 TL

Pipetli Matara 550 ml: 129 TL

BİM aktüel ürünler satışta! 13 Kasım Cuma BİM kataloğunda neler var?

Dora Yumak 2'li: 89 TL

Kristal Yumak 2'li: 89 TL

Tam Fermuarlı Polar Üst Erkek: 349 TL

Tam Fermuarlı Polar Üst Kadın: 349 TL

Kaşkorse Sweat Kadın: 299 TL

Kaşkorse Pantolon Kadın: 299 TL

Eşofman Altı Erkek: 269 TL

Eşofman Altı Kadın: 269 TL

Tam Fermuarlı Garnili Polar Erkek: 739 TL

Pantolon Erkek: 719 TL

Fanila Erkek: 179 TL

Boxer Erkek: 149 TL

Dokuma Pantolon Erkek: 419 TL

Trekking Ayakkabı Erkek: 799 TL

Pantolon Çorabı Kadın: 49 TL

BİM aktüel ürünler satışta! 13 Kasım Cuma BİM kataloğunda neler var?

PP Valiz Küçük Boy: 999 TL

PP Valiz Orta Boy: 1.199 TL

PP Valiz Büyük Boy: 1.399 TL

6'lı Valiz Organizer: 135 TL

Çanta: 195 TL

Pelüş ve Metal Toka Çeşitleri: 59 TL

Bel ve Ayak Sıcak Su Torbası: 349 TL

Çocuk Şemsiye: 459 TL

Yağmur Çizmesi Kız ve Erkek: 459 TL

Çocuk Çorap Kız ve Erkek: 79 TL

10'lu Dikiş Seti: 169 TL

Dikiş İpi 900 m 2'li: 139 TL

Lastik 3 cm 10 m: 179 TL

Lastik 2 cm 10 m: 139 TL

Düz Dikişsiz Bone: 55 TL

Fırfırlı Dikişsiz Bone: 75 TL

Flamlı Eşarp 100x100 cm: 99 TL

Yazma 100x100 cm: 99 TL

BİM aktüel ürünler satışta! 13 Kasım Cuma BİM kataloğunda neler var?

Tek Fiyat Plastik Ürün Çeşitleri: 25 TL

Desenli Emaye Bakraç 5,25 L: 549 TL

Desenli Emaye Saklama Kabı 6 Parça: 649 TL

Desenli Emaye Kızartma Tenceresi 22 cm: 579 TL

Desenli Emaye Sosluk 1,5 L: 349 TL

Alüminyum Döküm Pankek Tavası 26 cm: 449 TL

Çaydanlık 3 L: 999 TL

Çelik Saplı Silikon Uçlu Desenli Maşa: 149 TL

Gold Saplı Akasya Mutfak Gereçleri: 99 TL

Kase Seti 2'li: 129 TL

Ölçülü Narenciye Sıkacağı 500 ml: 89 TL

Paslanmaz Süt Süzgeci 14 cm: 75 TL

Dondurucu Saklama Kabı 1,4 L: 45 TL

Katlanır Çamaşır Selesi 25 L: 299 TL

Fonksiyonel Askı Çeşitleri: 49 TL

Organizer Çeşitleri: 69 TL

Çemberli Badya 4,5 L: 75 TL

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