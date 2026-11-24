Bursa elektrik kesintisi 25-26-27-28 Kasım programı UEDAŞ tarafından vatandaşlar ile paylaşıldı. Yapılan planlı kesinti duyurusuna göre İnegöl, Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gemlik, İznik, Karacabey, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhangazi, Keles, Gürsu, Yenişehir, Kestel, Harmancık, Orhaneli ilçelerinde farklı saatlerde elektrik kesintisi meydana gelecek.

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Bursa elektrik kesintisi 25-26-27-28 Kasım UEDAŞ listesi açıklandı. Gerçekleştirilecek bakım, onarım, tesis çalışması, ağaç kesimi ve diğer altyapı işlemleri nedeniyle bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Çalışmalar kapsamında Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl, Mudanya, Gemlik, Gürsu, Kestel, Karacabey, İznik, Orhangazi, Mustafakemalpaşa, Keles, Harmancık, Orhaneli ve Yenişehir başta olmak üzere Bursa'nın birçok ilçesinde belirli mahalle ve sokaklara elektrik verilemeyecek.

BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ 25-26-27-28 KASIM

Bursa elektrik kesintisi 25-26-27-28 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gemlik, İznik, Karacabey, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhangazi, Keles, Gürsu, Yenişehir)

GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

25 Kasım Çarşamba | 09:00-12:00 | ABONE BAĞLAMA: Eşref Dinçer Mahallesi; Erdem, Yonca, Andaç, Cumhuriyet, Keskin, Taflan, Hayat, Işık, Poyraz, Fatsa, Gök, Emek, Avcı sokakları.

26 Kasım Perşembe | 09:00-12:00 | OG HAT BAKIM: Umurbey Mahallesi; 15 Nolu, Eski Orhangazi Yolu, 12 Nolu, 11 Nolu, 14 Nolu sokakları.

26 Kasım Perşembe | 14:00-17:00 | OG HAT BAKIM: Cumhuriyet Mahallesi; 1001, 1002, 1006, 1005 sokakları.

26 Kasım Perşembe | 14:00-17:00 | OG HAT BAKIM: Orhaniye Mahallesi; Şaşırtmak, Şapkalı sokakları.

27 Kasım Cuma | 09:00-12:00 | ABONE BAĞLAMA: Haydariye Mahallesi; 3 Nolu Haydariye, 28 Nolu Haydariye, 32 Nolu Haydariye, 30 Nolu Haydariye sokakları.

27 Kasım Cuma | 09:00-17:00 | AG HAT BAKIMI: Cihatlı Mahallesi; 23 Nolu Cihatlı, 4 Nolu Cihatlı, 3 Nolu Cihatlı, 18 Nolu Cihatlı, 24 Nolu Cihatlı, 13 Nolu Cihatlı, 9 Nolu Cihatlı, 21 Nolu Cihatlı, 10 Nolu Cihatlı, 5 Nolu Cihatlı, 11 Nolu Cihatlı, 29 Nolu Cihatlı, 16 Nolu Cihatlı, 2 Nolu Cihatlı, 22 Nolu Cihatlı, 20 Nolu Cihatlı, 14 Nolu Cihatlı, 15 Nolu Cihatlı, 6 Nolu Cihatlı, Cihatlı sokakları.

28 Kasım Cumartesi | 09:00-17:00 | AG HAT BAKIMI: Katırlı Mahallesi; 12 Nolu Katırlı, 8 Nolu Katırlı, 13 Nolu Katırlı, 6 Nolu Katırlı, 7 Nolu Katırlı, 1 Nolu Katırlı, 19 Nolu Katırlı, 3 Nolu Katırlı, 21 Nolu Katırlı, 15 Nolu Katırlı, 17 Nolu Katırlı, 18 Nolu Katırlı, 16 Nolu Katırlı, 9 Nolu Katırlı, 14 Nolu Katırlı, 4 Nolu Katırlı, 5 Nolu Katırlı, 10 Nolu Katırlı sokakları.

Bursa elektrik kesintisi 25-26-27-28 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gemlik, İznik, Karacabey, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhangazi, Keles, Gürsu, Yenişehir)

GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ

25 Kasım Çarşamba | 09:00-17:00 | OG TESİS ÇALIŞMASI: Zafer Mahallesi; Aşuroğlu, Küplüpınar, Şehit Cüneyt Yıldız, Burak, Petek, Vatan, Gediz, Kıbrıs, Önkuzu sokakları.

25 Kasım Çarşamba | 09:00-17:00 | OG TESİS ÇALIŞMASI: Kurtuluş Mahallesi; Duman, Küplüpınar sokakları.

28 Kasım Cumartesi | 09:00-10:00 | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ: Kurtuluş Mahallesi; Selim, Sibel, Asmalı, Kerim, Nazım Madenoğlu, Özyurt, Cumhuriyet sokakları.

28 Kasım Cumartesi | 09:00-10:00 | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ: İstiklal Mahallesi; Şehit, Şeker, Mimar Sinan, Kurşun, Nazım Madenoğlu, Reyhan, Demiroğlu, Dülger, Tunç, Sümer, Aşık Veysel, İlkbahar, Halilbey, Akdeniz, Hekimler, Sessizler, Sipahi, Çiftlik, Pınarbaşı, Sevimli, Çayağzı, Adalet, Badem, İmarlı, Fatih, Tunahan, Yeşil, Kayalar, Kemer, Vedat, Selanik, Karacaoğlan, Kale, Çağla, Akbaba sokakları.

28 Kasım Cumartesi | 10:00-17:00 | OG TESİS ÇALIŞMASI: İstiklal Mahallesi; Sipahi, Kemer, Akbaba, Yeşil, Nazım Madenoğlu, Akdeniz, Hekimler, Aşık Veysel, Sümer, Dülger, Tunç, Reyhan sokakları.

28 Kasım Cumartesi | 10:00-17:00 | OG TESİS ÇALIŞMASI: Kurtuluş Mahallesi; Nazım Madenoğlu, Selim, Özyurt, Cumhuriyet, Kerim, Asmalı, Sibel sokakları.

28 Kasım Cumartesi | 17:00-18:00 | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ: İstiklal Mahallesi; Dülger, Demiroğlu, Kayalar, Badem, İmarlı, Sessizler, Sümer, Kale, Aşık Veysel, Çayağzı, Sevimli, Kemer, Mimar Sinan, Hekimler, Selanik, Çağla, Tunahan, Şeker, İlkbahar, Reyhan, Kurşun, Vedat, Yeşil, Akdeniz, Karacaoğlan, Akbaba, Şehit, Sipahi, Nazım Madenoğlu, Halilbey, Adalet, Çiftlik, Tunç, Pınarbaşı, Fatih sokakları.

28 Kasım Cumartesi | 17:00-18:00 | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ: Kurtuluş Mahallesi; Asmalı, Özyurt, Selim, Cumhuriyet, Kerim, Sibel, Nazım Madenoğlu sokakları.

Bursa elektrik kesintisi 25-26-27-28 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gemlik, İznik, Karacabey, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhangazi, Keles, Gürsu, Yenişehir)

HARMANCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

25 Kasım Çarşamba | 10:00-17:00 | ENH BAKIM: Gökçeler Mahallesi (Gökçeler Çınar sokağı), Alutca Mahallesi (Alutca sokağı), Ilıcaksu Mahallesi (Ilıcaksu sokağı), Delicegüney Mahallesi (Delicegüney sokağı), Dutluca Mahallesi (Koyak, Dutluca Merkez sokakları), Dedebali Mahallesi (Dedebali Merkez, Maraşatlar, Gölcük sokakları), Gedikören Mahallesi (Orta, Sipahiler sokakları).

Bursa elektrik kesintisi 25-26-27-28 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gemlik, İznik, Karacabey, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhangazi, Keles, Gürsu, Yenişehir)

İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ

25 Kasım Çarşamba | 09:00-13:00 | TRAFO BAKIM: Bilalköy Mahallesi (Bilalköy Cami, Bilalköy Ankara Karayolu, Bilalköy sokakları), Hasanpaşa Mahallesi (Hasanpaşa, Hasanpaşa Kısım, Hasanpaşa Kurşunlu sokakları), Kulaca Mahallesi (Kulaca-Bilalköy, Kulaca, Kulaca-Yiğitköy, Ankara Caddesi, Kulaca-İnegöl sokakları), Şipalı Mahallesi (İnegöl-Yenişehir, Şipalı Cami, Şipalı, İnegöl Şipalı sokakları), Yiğit Mahallesi (Yiğitköy sokağı).

25 Kasım Çarşamba | 09:00-12:00 | ABONE BAĞLAMA: Orhaniye Mahallesi (Hacıbeyler, Çevre Yolu sokakları), Yeniceköy Mahallesi (443. sokak).

25 Kasım Çarşamba | 11:00-12:30 | AG DİREK DEPLASE: Fatih Mahallesi (Yoldaş, Gülbahar, Akın, Güneyce, Erdem sokakları), Boğazköy Mahallesi (501. sokak).

25 Kasım Çarşamba | 13:00-17:00 | TRAFO BAKIM: Babaoğlu Mahallesi (Babaoğlu sokağı).

25 Kasım Çarşamba | 13:30-16:30 | AĞAÇ KESİM: Yeni Mahallesi (Lütfullah Baş sokağı).

25 Kasım Çarşamba | 14:00-15:00 | TRAFO BAKIM: Akbaşlar Mahallesi (Akbaşlar sokağı), Şipalı Mahallesi (İnegöl Şipalı sokağı).

25 Kasım Çarşamba | 15:00-16:00 | TRAFO BAKIM: Çeltikçi Mahallesi (Çeltikçi, Çeltikçi-Kayapınar sokakları), Bayramşah Mahallesi, Kuşlar Mahallesi (Kuşlar sokağı).

25 Kasım Çarşamba | 16:00-17:00 | TRAFO BAKIM: Tekkeköy Mahallesi (Tekkeköy sokağı), Cerrah Mahallesi (İskaniye, İskaniye Tekkeköy sokakları).

26 Kasım Perşembe | 09:00-11:00 | AG DİREK DEPLASE: Bilalköy Mahallesi (Kuzey sokağı), Cumhuriyet Mahallesi (Altınbaş, Çıra, Alaşehir, Lale, Fulya sokakları).

26 Kasım Perşembe | 09:00-12:00 | AG DİREK DEPLASE: Akhisar Mahallesi (Yel, Hürriyet, İnci, Sır, Üstün, Uysal, Gündoğan, Zümrüt, Çalışkan sokakları).

26 Kasım Perşembe | 09:00-12:00 | TRAFO BAKIM: Gülbahçe Mahallesi (Gülbahçe, Gülbahçe-Karahasanlar sokakları).

26 Kasım Perşembe | 10:00-12:00 | TRAFO BAKIM: Karahasanlar Mahallesi (Karahasanlar sokağı), Mahmudiye Mahallesi (Ahmet Türkel sokağı), Mesudiye Mahallesi.

26 Kasım Perşembe | 10:00-13:00 | AG DİREK DEPLASE: Fatih Mahallesi (Hayal, Menekşe, Gürdağ, Yıldız, Özbey, Kumsal sokakları).

Bursa elektrik kesintisi 25-26-27-28 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gemlik, İznik, Karacabey, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhangazi, Keles, Gürsu, Yenişehir)

26 Kasım Perşembe | 10:00-15:00 | OG FİDER İRTİBAT: Bilalköy Mahallesi (Bilalköy-Ankara Karayolu, Dede sokakları), Ertuğrulgazi Mahallesi (Turgutalp sokağı), Şipalı Mahallesi (İnegöl-Şipalı sokağı), Kulaca Mahallesi, Akhisar Mahallesi (Şipalı Yolu, Akhisar-Akhisar, Hamzabey-Akhisar sokakları).

26 Kasım Perşembe | 12:00-15:00 | AG DİREK DEPLASE: Orhaniye Mahallesi (Kır, Hacıbey, Karanfil, Gül, Zümrüt, Açelya, Menekşe sokakları).

26 Kasım Perşembe | 13:30-16:30 | AĞAÇ KESİM: Hamzabey Mahallesi (Muhabbet, Menekşe sokakları).

26 Kasım Perşembe | 14:00-16:00 | TRAFO BAKIM: Cerrah Mahallesi (İskaniye, İskaniye-Tekkeköy sokakları), Tekkeköy Mahallesi (Tekkeköy sokağı).

26 Kasım Perşembe | 16:00-17:00 | AG DİREK DEPLASE: Hamzabey Mahallesi (Tekel sokağı).

26 Kasım Perşembe | 17:00-18:00 | TRAFO BAKIM: Kınık Mahallesi (Kınık Yolu sokağı).

27 Kasım Cuma | 09:00-11:00 | ABONE BAĞLAMA: Alanyurt Mahallesi (Ortaköy Cami sokağı).

27 Kasım Cuma | 09:00-12:00 | AG DİREK DEPLASE: Boğazköy Mahallesi (Boğazköy sokağı).

27 Kasım Cuma | 10:00-12:00 | AG DİREK DEPLASE: Yiğit Mahallesi (Bağlar, Kılıçarslan, Naim, Yiğitköy Yolu, Umut, İncir sokakları), Bilalköy Mahallesi (Bilalköy sokağı).

27 Kasım Cuma | 11:00-13:00 | ABONE BAĞLAMA: Akhisar Mahallesi.

27 Kasım Cuma | 11:00-15:00 | AG DİREK DEPLASE: Hocaköy Mahallesi (Karagöl Yolu, Boğazköy Yolu sokakları).

28 Kasım Cumartesi | 10:00-15:00 | AG DİREK DEPLASE: Bahçekaya Mahallesi (Yamaç, Kaptan, Savunma, Vefa, Toprak, Başkaya, Manolya sokakları)

Bursa elektrik kesintisi 25-26-27-28 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gemlik, İznik, Karacabey, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhangazi, Keles, Gürsu, Yenişehir)

İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

25 Kasım Çarşamba | 09:00-17:00 | OG TESİS ÇALIŞMASI: Tacir Mahallesi; Tacir/8, Tacir_1, Tacir/2, Tacir/4 sokakları.

25 Kasım Çarşamba | 09:45-17:00 | AG TESİS ÇALIŞMASI: Yeni Mahallesi (Karadeniz sokağı), Selçuk Mahallesi (Rauf Denktaş sokağı).

25 Kasım Çarşamba | 10:00-17:00 | AG HAT BAKIMI: Yeni Mahallesi (Sultan Orhan, Hotozkapı, Karadeniz sokakları), Çamdibi Mahallesi, Yeşil Camii Mahallesi (Karadeniz, Yeşil Cami, Sanayi_1, Yeni San.E Blok- sokakları).

25 Kasım Çarşamba | 14:00-17:00 | BİNA OG ŞALT BAKIM: Boyalıca Mahallesi.

26 Kasım Perşembe | 10:01-17:00 | AG TESİS ÇALIŞMASI: Tacir Mahallesi; Tacir_1 sokağı.

27 Kasım Cuma | 09:00-17:00 | AG TESİS ÇALIŞMASI: Tacir Mahallesi; Tacir_1 sokağı.

27 Kasım Cuma | 09:00-17:00 | AG TESİS ÇALIŞMASI: Boyalıca Mahallesi; Atatürk Yeni/1/2, Atatürk Yeni_1, Atatürk 1, Yavuz Sultan Selim, Bal, Kılıçaslan, Doğantepe, Mutlu sokakları.

28 Kasım Cumartesi | 09:00-17:00 | AG TESİS ÇALIŞMASI: Tacir Mahallesi; Tacir_1 sokağı.

28 Kasım Cumartesi | 10:00-17:00 | OG HAT BAKIM: Elmalı Mahallesi.

30 Kasım Pazartesi | 09:00-17:00 | AG TESİS ÇALIŞMASI: Boyalıca Mahallesi; Yavuz Sultan Selim, Atatürk 1, Bal, Atatürk Yeni_1, Kılıçaslan, Atatürk Yeni/1/2, Mutlu, Doğantepe sokakları.

Bursa elektrik kesintisi 25-26-27-28 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gemlik, İznik, Karacabey, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhangazi, Keles, Gürsu, Yenişehir)

KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ

25 Kasım Çarşamba | 09:00-17:00 | OG TESİS ÇALIŞMASI: Orhaniye Mahallesi (Orhaniye sokağı), İkizce Mahallesi (İkizce sokağı).

25 Kasım Çarşamba | 09:00-17:00 | AG TESİS ÇALIŞMASI: Bayramdere Mahallesi (Bayramdere sokağı).

25 Kasım Çarşamba | 13:00-15:00 | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ: Yolağzı Mahallesi, Keşlik Mahallesi, Hotanlı Mahallesi (Hotanlı sokağı), Canbalı Mahallesi (Kocaada Mevkii sokağı), Karasu Mahallesi, Küçükkaraağaç Mahallesi, Gönü Mahallesi (Gönü sokağı).

26 Kasım Perşembe | 09:00-13:00 | ENH BAKIM: Bakırköy Mahallesi (Bakır sokağı), Yeni Mahallesi.

26 Kasım Perşembe | 09:00-17:00 | AG TESİS ÇALIŞMASI: Bayramdere Mahallesi; 80.(Yeniköy), Dere, Mehmet İzgi, 85.(Yeniköy), 105.(Yeniköy), 91.(Yeniköy), 35.(Yeniköy), Bayramdere, 93.(Yeniköy) sokakları.

26 Kasım Perşembe | 09:00-17:00 | AG TESİS ÇALIŞMASI: Canbaz Mahallesi (Canbaz sokağı).

27 Kasım Cuma | 09:00-17:00 | AG TESİS ÇALIŞMASI: Canbaz Mahallesi (Canbaz sokağı).

28 Kasım Cumartesi | 09:00-17:00 | AG TESİS ÇALIŞMASI: Seyran Mahallesi (Seyran sokağı).

Bursa elektrik kesintisi 25-26-27-28 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gemlik, İznik, Karacabey, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhangazi, Keles, Gürsu, Yenişehir)

KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ

26 Kasım Perşembe | 10:00-18:00 | AG TESİS ÇALIŞMASI: Cuma Mahallesi (Tahir Hoca, Atatürk, Hoca Ahmet Yesevi, Dikkaldırım, Karaçavuş, Hüdaverdigar, Keskin Pınar, Orhanbey, Adnan Menderes, Dede, Ethem Yaman sokakları), Ertuğrulgazi Mahallesi.

26 Kasım Perşembe | 10:30-15:00 | AĞAÇ KESİM: Sorgun Mahallesi (Sorgun sokağı), Menteşe Mahallesi (Menteşe/10, Menteşe, Menteşe/3 sokakları), Kıran Işıklar Mahallesi (Kıran Işıklar sokağı), Kirazlı Mahallesi (Domalı sokağı), Akçapınar Mahallesi (Akçapınar/15, Akçapınar/2, Akçapınar, Akçapınar/8 sokakları), Alpağut Mahallesi (Alpağut, Alpağut/7, Alpağut/13 sokakları), Gelemiç Mahallesi (Gelemiç sokağı), Belenören Mahallesi (Belenören, Belenören/4, Belenören/16 sokakları), Haydar Mahallesi (Haydar sokağı), Küçük Kovacık Mahallesi (Anasultan sokağı), Sofular Mahallesi, Yenice Mahallesi, Uzunöz Mahallesi (Uzunöz/1, Uzunöz sokakları), Kemaliye Mahallesi (Kemaliye, Kemaliye9 sokakları).

27 Kasım Cuma | 10:00-16:30 | AĞAÇ KESİM: Epçeler Mahallesi (Epçeler, Epçeler/19, Epçeler/9 sokakları), Pınarcık Mahallesi (Pınarcık, Pınarcık/16, Pınarcık/11 sokakları), Baraklı Mahallesi (Büyük sokağı), Dağdibi Mahallesi (Dağdibi/10, Dağdibi sokakları).

Bursa elektrik kesintisi 25-26-27-28 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gemlik, İznik, Karacabey, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhangazi, Keles, Gürsu, Yenişehir)

KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ

25 Kasım Çarşamba | 09:00-17:00 | OG TESİS ÇALIŞMASI: Osmaniye Mahallesi; Osmaniye 3, Osmaniye 2, Osmaniye 15, Dağ Yolu, Osmaniye 12, Osmaniye Camii, Osmaniye 10, Osmaniye Deliçay, Osmaniye 4, Erşan, Osmaniye Osmanlı, Osmaniye 5, Osmaniye 1, Osmaniye 8, Osmaniye 11, Osmaniye 9 sokakları.

25 Kasım Çarşamba | 09:00-17:00 | OG TESİS ÇALIŞMASI: Orhaniye Mahallesi; Orhaniye 13, Orhaniye 4, Orhaniye 10, Orhaniye 3, Orhaniye 6, Orhaniye 9, Orhaniye 2, Orhaniye 5, Orhaniye 8, Orhaniye 7, Orhaniye 21, Orhaniye 11, Orhaniye 1 sokakları.

25 Kasım Çarşamba | 09:00-17:00 | OG TESİS ÇALIŞMASI: Saitabat Mahallesi; Ardiye, Saitabat Bayındır sokakları.

25 Kasım Çarşamba | 09:00-17:00 | OG TESİS ÇALIŞMASI: Burhaniye Mahallesi.

27 Kasım Cuma | 09:00-17:00 | AG TESİS ÇALIŞMASI: Ümitalan Mahallesi; Toska, Kızılcık, Çavdarlık, Aydos, Karatepe sokakları.

28 Kasım Cumartesi | 09:30-17:30 | AG TESİS ÇALIŞMASI: Ümitalan Mahallesi; Batacık, Aladağ, Kiremitlik, Orman, Haramidere, Karadeniz, Ümitalan Okul, Akpınar sokakları.

Bursa elektrik kesintisi 25-26-27-28 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gemlik, İznik, Karacabey, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhangazi, Keles, Gürsu, Yenişehir)

MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

25 Kasım Çarşamba | 10:00-18:00 | OG TESİS ÇALIŞMASI: Bademli Mahallesi, Çağrışan Mahallesi (Aldurmaz, Hürriyet, 2023, Çağlayan, Orkide, Mudanya, Taksim, Bursa Yolu, 2002, Şanlı, Güven, Göksu, Meşe, Lavanta, Vefa, Hercai, 2013, Buket, Mine, Kuruçam, Ladin, 2.İğde, İlke, Kadife, 2008, 1.Defne, Atlas, Tepe, Ata, Eski Mudanya, Nur, 2151, Ay, Nergis, Salkım, 2.Sümbül, 1.Karanfil, 2161, Paşa, Gün, Begonya, 3.Çiğdem, 1.Barbaros, Işıltı, Suzan, Yaprak sokakları).

26 Kasım Perşembe | 10:00-18:00 | OG TESİS ÇALIŞMASI: Mesudiye Mahallesi (Mesudiye 25., 45., 52., 48., 26., 28., 31., 15., 55., 34., 53., 43., 42., 21., 41., 24., 33., 13., 44., 36., 22., 23., 35., 38., 40., 27., Masat Yalı-, 37., 29., 11., 5.Maşat-, 17., 46., 30., 18., 20., 51., 54., 39., 32. sokakları), Eğerce Mahallesi (Eğerce 11. sokağı).

26 Kasım Perşembe | 11:00-18:00 | OG TESİS ÇALIŞMASI: Esence Mahallesi (Esence 44., 6., 3., 9., 4., 12., 11., 16., 18., 45., 2., 12., 10., 17., 5., 15., 13., 1., 22., 14., 7., 23., 19., 21., Karacabey, 8., 24., Esence sokakları).

27 Kasım Cuma | 09:00-13:00 | AĞAÇ KESİM: Güzelyalı Yalı Mahallesi (Barbaros, 2.Bora, Atatürk, 41, 35, Pınar, 38, 37, Pınar, 49, 36, 42 sokakları), Güzelyalı Eğitim Mahallesi (38, Atatürk, Barbaros, Bükreş, Hacı Reşit, Fatih, Matis Çıkmazı sokakları).

27 Kasım Cuma | 13:00-16:00 | AĞAÇ KESİM: Göynüklü Mahallesi (Anadolu, Gazi Cami, Yeni Mahalle, Fakihoğlu Yolu sokakları), Altıntaş Mahallesi, Güzelyalı Eğitim Mahallesi (Çiftlik sokağı), Göynüklü Mahallesi (Yeni Mahalle sokağı).

27 Kasım Cuma | 13:00-17:00 | AĞAÇ KESİM: Halitpaşa Mahallesi (Şehit Mehmet, Okul, Ceviz sokakları).

28 Kasım Cumartesi | 09:00-13:00 | AĞAÇ KESİM: Güzelyalı Eğitim Mahallesi (Hacı Reşit, Matis Çıkmazı, Atatürk, 38, Bükreş, Barbaros, Fatih sokakları), Güzelyalı Yalı Mahallesi (Atatürk, 35, Barış, 38, 42, 41, 36, Kumluk, Barbaros, Pınar, 49, Murat, 37 sokakları).

28 Kasım Cumartesi | 13:00-16:00 | AĞAÇ KESİM: Yörükali Mahallesi (Şehit, Ünlü, Okul Yolu sokakları).

Bursa elektrik kesintisi 25-26-27-28 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gemlik, İznik, Karacabey, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhangazi, Keles, Gürsu, Yenişehir)

1 Aralık Salı | 10:00-11:00 | KESİCİ DEĞİŞİMİ: Tirilye Mahallesi (Okul Aralığı, Tirilye Çarşı, Setli, Eczane, Marangozhane, Tirilye Mektep, İskele, Yalı, Taşlı, Eski Değirmen Aralığı, Yokuşbaşı, Bahçebaşı, Ön, Tirilye 14, Okul Çıkmazı, Kumluk Aralığı, Taşlı, Cami Aralığı, Küçük Yalı, Harman, Cami Kahve, Tirilye Sahil, Etibayırı, Kabak Meydan, Hacı, Eski Değirmen Aralığı, Tirilye Bahri, Tirilye Orta, Tirilye 8, Tirilye 6, Tirilye Kaptan, Kayık, Tirilye Gazi, Tirilye Katip, Dağdibi, Fırın, Tirilye Yalı, Kuyu, Cami Aralığı, Fırın, Tirilye Tepe, Kireç, Tirilye Mezarlık, Çeşme, Tirilye Park, Marangozhane, Aralığı, Tirilye Meydan, Yağhane Aralığı, İskelebaşı, Arka, Tirilye Hamam, Demirhane, Yokuşbaşı, Tirilye Demir, Kuyubaşı, Deniz, Tirilye 23, Tirilye Toprak, Tirilye 12, Tohumcu, Yedikuyular, Akçay, Tirilye Liman, Hamam, Kuyu Başı, Tirilye 22, Tirilye 1, Yağcılar, Tirilye Aydın, Mektep, Tirilye Bahçe, Tirilye Barış, Kaya, Tirilye 20, Yayla, Tirilye Değirmen, Harmanlık, 3, Tirilye 16, Dikkaldırım, Tirilye 19, 1.Zeytinlik Aralığı, Tenha, Zafer Aralığı, Bayrak, Çeşme Aralığı, Aşağı, Armut, Zeytinlik, Tirilye 2, Toprak, Tirilye 5, Yalı Yolu, Beşik Aralığı, Tirilye Okul, Karacabey, Tirilye İskele, Tirilye 3, Tirilye Muharrem Kadı sokakları), Kumyaka Mahallesi (Kumyaka 31, Kumyaka, Kumyaka 24, Kumyaka 12, Kumyaka 21, Kumyaka 15, Kumyaka 35, Kumyaka 23, Kumyaka 10, Kumyaka 5, Kumyaka 16, Kumyaka 19, Kumyaka 42, Kumyaka 20, Kumyaka 33, Kumyaka 43, Kumyaka 14, Kumyaka 34, Kumyaka 27, Kumyaka 36, Kumyaka 1, Kumyaka 4, Göktepe Büyük Evler, Kumyaka 40, Kumyaka 47, Kumyaka 9, Kumyaka 32, Kumyaka 26, Kumyaka Boyu, Kumyaka 8, Kumyaka 44, Kumyaka 25, Kumyaka 48, Kumyaka 28, Kumyaka 11, Kumyaka 6 sokakları).

Bursa elektrik kesintisi 25-26-27-28 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gemlik, İznik, Karacabey, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhangazi, Keles, Gürsu, Yenişehir)

MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

25 Kasım Çarşamba | 09:00-17:00 | AG TESİS ÇALIŞMASI: Lalaşahin Mahallesi, Orta Mahallesi, Yalıntaş Mahallesi, Barış Mahallesi.

25 Kasım Çarşamba | 10:00-18:00 | ENH BAKIM: Eskikızılelma Mahallesi.

26 Kasım Perşembe | 09:00-17:00 | AG TESİS ÇALIŞMASI: Atariye Mahallesi, Hamidiye Mahallesi, Şerefiye Mahallesi, Selimiye Mahallesi, Vıraca Mahallesi, Züferbey Mahallesi, Fevzidede Mahallesi.

27 Kasım Cuma | 09:00-17:00 | AG TESİS ÇALIŞMASI: Tatkavaklı Mahallesi, Tepecik Mahallesi, Çeltikçi Mahallesi, Yeşilova Mahallesi, Ovaazatlı Mahallesi.

28 Kasım Cumartesi | 09:00-17:00 | ENH BAKIM: Karaoğlan Mahallesi, Yalıntaş Mahallesi, Kumkadı Mahallesi, Kabulbaba Mahallesi, Çavuş Mahallesi, Yamanlı Mahallesi, Alpağut Mahallesi, Devecikonağı Mahallesi, Demireli Mahallesi, Boğazköy Mahallesi, Sünlük Mahallesi, Kavaklı Mahallesi, Dorak Mahallesi, Güllüce Mahallesi, Körekem Mahallesi, Kayabaşı Mahallesi, Çamlıca Mahallesi, Güveçdere Mahallesi, Kömürcükadı Mahallesi, Taşpınar Mahallesi.

Bursa elektrik kesintisi 25-26-27-28 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gemlik, İznik, Karacabey, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhangazi, Keles, Gürsu, Yenişehir)

NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ

25 Kasım Çarşamba | 09:00-17:00 | OG TESİS ÇALIŞMASI: Çatalağıl Mahallesi (11.(710), 2.(710), Arif Kaptan, 16.(710), 14.(710), 13.(710), 12.(710), 19.(710), İzmir Yolu, 10.(710), 8.(710), 9.(710), 1.(710), 20.(710), 4.(710), 18.(710), 15.(710), 5.(710), 17.(710) sokakları), Başköy Mahallesi (21.(650), 1.(650), 4.(650), 2.(650), 413.İsimsiz, 3.(650), 6.(650), İzmir Yolu, 5.(650) sokakları), Karacaoba Mahallesi (1.(700), 11.(700), 5.(700), 9.(700), 3.(700), Yeni Ayazma, Mübadil, 12.(700), 13.(700), Karacaoba, 6.(700), 10.(700), 2.(700), 14.(700), 7.(700), 4.(700), 8.(700), İzmir Yolu, 20.(710) sokakları).

25 Kasım Çarşamba | 10:00-12:00 | ABONE BAĞLAMA: Görükle Mahallesi (Koza(450) sokağı).

25 Kasım Çarşamba | 11:00-13:00 | ABONE BAĞLAMA: Özlüce Mahallesi (Arı(250) sokağı).

25 Kasım Çarşamba | 13:00-15:00 | AĞAÇ KESİM: Dumlupınar Mahallesi (Çetin Emeç(440), Çiçek(230), Kayabaşı, Çağdaş, Atatürk(500), Altınbaşak, Uludağ, Tepebaşı, Meriç, Fevzi Çakmak sokakları).

25 Kasım Çarşamba | 13:00-16:00 | AĞAÇ KESİM: Görükle Mahallesi (Fevzi Çakmak sokağı).

25 Kasım Çarşamba | 13:00-17:00 | AĞAÇ KESİM: Dumlupınar Mahallesi (Karaca(500), Şair, Elit, Ihlara(500), Konak(500), Elmalı, Tutku(500), Başak(500), Mızrak sokakları).

25 Kasım Çarşamba | 14:00-16:00 | ABONE BAĞLAMA: İhsaniye Mahallesi.

Bursa elektrik kesintisi 25-26-27-28 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gemlik, İznik, Karacabey, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhangazi, Keles, Gürsu, Yenişehir)

26 Kasım Perşembe | 09:00-12:00 | AĞAÇ KESİM: İhsaniye Mahallesi (Dönmez, Erkal, Cami(110), Barış(110), Derin(110), İlkeli, Vekta, Somuncular, Kıbrıs(110), Kanuni(110), Ceviz, Çıkrıkçı, Özdoğan, Ova Çıkmazı sokakları), Karaman Mahallesi (Rauf(170), Emniyet(170), Kaynarca, Kültür, Faik Çıkmazı, Karaca(170), Çiçek(170), Kadırga, Zafer(170), Başaran(170), Rüştü, Küçük(170), Sarıyer(170), Can(170), Cenk(170), Sevgi(170), Cihan(170), Keten, Söğüt(170), Kıyı, İnci(170) sokakları), Görükle Mahallesi (Harmanlık, Gülveren, Pamucak, Güney(490), Has, Tütün, Atatürk(500), Tamyel, Sel(480), Taşpınar(490), Taşkent(490), Kaynak(490), Ahmetpaşa, Kozan, Sağlık(490), Kültür(490), Doğan(490), Tezcan, İnak, Bahriye Üçok, Atatürk(490), Yeni Okul sokakları).

26 Kasım Perşembe | 09:00-17:00 | AĞAÇ KESİM: İhsaniye Mahallesi (İşlemeci, İsmetiye, Depo Yolu, İstinye, Ödül, Fırın, Kanuni(110), Oral Efe, İkitelli, İncirli sokakları).

26 Kasım Perşembe | 09:00-17:00 | OG TESİS ÇALIŞMASI: Görükle Mahallesi (Tüter, Taşüreği, Güneş(500), Önem, Çiğdem(500), Toptan, Ocak(500), Tuna(500), Aydın(500), Şafak(500) sokakları), Dumlupınar Mahallesi (Tüter, Kayabaşı, Bulut(500), Altınbaşak, Üçkuyu, Sinem(500), Çamlık, Kemer(500), Atatürk(500), Tepebaşı, Akdeniz, Taşkent(500) sokakları).

26 Kasım Perşembe | 10:00-13:00 | TRAFO BAKIM: Odunluk Mahallesi (Orhangazi sokağı).

26 Kasım Perşembe | 10:00-13:00 | ABONE BAĞLAMA: Şirinevler Mahallesi (Fidan sokağı).

26 Kasım Perşembe | 11:00-13:00 | ABONE BAĞLAMA: Gümüştepe Mahallesi (Yol sokağı).

26 Kasım Perşembe | 13:00-15:00 | TRAFO BAKIM: Gümüştepe Mahallesi (Onbaşı, Onarım, Orhangazi, Orak, Türker sokakları).

26 Kasım Perşembe | 13:00-15:00 | AĞAÇ KESİM: Yolçatı Mahallesi (1136, Okul(200), 1138, Gariplik sokakları).

26 Kasım Perşembe | 13:00-16:00 | AĞAÇ KESİM: Doğanbey Mahallesi (Gazi Osman, Cumhuriyet, Cengiz Topel, Çamlık, Fevzi Çakmak sokakları).

26 Kasım Perşembe | 14:00-17:00 | AĞAÇ KESİM: Esentepe Mahallesi (Şht.Mustafa Akdeniz, Hızır Reis, Okul, Çınar(180), Ankara, Cami, Tuna(180), Seyhan(180), Alparslan, Gül(180) sokakları).

27 Kasım Cuma | 09:00-12:00 | OG TESİS ÇALIŞMASI: Fadıllı Mahallesi (8.(300), 10.(300), 5.(300), 14.(300), 413. sokakları).

27 Kasım Cuma | 09:00-17:00 | OG TESİS ÇALIŞMASI: Gölyazı Mahallesi (Çınar Yolu, Çeşme, Meydan, Orman, Orta, İzmir Yolu, Okul, Ünlü, Cami, Okul 1, Liman, İskele, Mektep, Ulu, Cami 1, Köy İçi, Değirmen, Üstün, Kır, Üstünlük, Küçükpınarlar, Kıyı, Kale İçi, Ülkü, Yeni, Ümit, Çarşı, Çıkmaz sokakları), Yaylacık Mahallesi (19.(420), Köyiçi, Üstün sokakları), Ballıkaya Mahallesi.

27 Kasım Cuma | 10:00-11:00 | ABONE BAĞLAMA: Akçalar Mahallesi (Hoca Ahmet Yesevi sokağı).

27 Kasım Cuma | 10:00-11:00 | ABONE BAĞLAMA: Özlüce Mahallesi (1.(250) sokağı).

27 Kasım Cuma | 13:00-16:00 | OG TESİS ÇALIŞMASI: Balkan Mahallesi (Leylek, Lalezar(510) sokakları).

27 Kasım Cuma | 13:00-16:00 | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ: Tahtalı Mahallesi (Karacaoğlan, İzmir Yolu, Nilüfer, Hasanağa Yolu, Mezarlık sokakları), Yaylacık Mahallesi.

28 Kasım Cumartesi | 09:00-12:00 | AĞAÇ KESİM: Dumlupınar Mahallesi (3.Grup, Akpınar, Gülbahar, Çetin Emeç, Fevzi Çakmak, Gündoğdu, Yurt(500), Göçmen, Cem Sultan, Gündüz, Gazi Osman sokakları), Görükle Mahallesi.

28 Kasım Cumartesi | 09:00-14:00 | AĞAÇ KESİM: Kayapa Mahallesi (Koray(270), Kırkpınar, Körfez, Kaptan, Kırkpınar, Kınık(270), Kelebek(270), Koza, Kamber(270), Kaynak(270), Alay Yolu, Kayapa Yolu, Karşıyaka(270) sokakları).

28 Kasım Cumartesi | 09:00-15:00 | AĞAÇ KESİM: İhsaniye Mahallesi (Kavak, Deniz(110), Vadi(110), Kanuni(110) sokakları).

Bursa elektrik kesintisi 25-26-27-28 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gemlik, İznik, Karacabey, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhangazi, Keles, Gürsu, Yenişehir)

ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

25 Kasım Çarşamba | 10:00-18:00 | ENH BAKIM: Süleymanbey Mahallesi (Süleymanbey, Süleymanbey/8 sokakları), Çınarcık Mahallesi (Çınarcık sokağı), Orta Mahallesi (Orta sokağı), Koçu Mahallesi (Koçu sokağı), Başköy Mahallesi (Başköy sokağı), Nalınlar Mahallesi.

Bursa elektrik kesintisi 25-26-27-28 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gemlik, İznik, Karacabey, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhangazi, Keles, Gürsu, Yenişehir)

ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

25 Kasım Çarşamba | 14:00-17:00 | BİNA OG ŞALT BAKIM: Mahmudiye Mahallesi (Mahmudiye sokağı), Çakırlı Mahallesi (Şh.Polis V.Erdoğan, Karagöz Arif Çıkmazı, Orhangazi, Çakırlı Okul, Kalyoncu, Dede, Raşit Efendi, P.T.T., Çınarlı Dere, Hatipler, Bahar, Çakırlı Cumhuriyet, Kartlaç, Çakırlı Yeni, Çakırlı Tepe, Çakırlı Atatürk, Uluçam, Arı, Kemer, Horoz Çıkmazı, Öğretmen Faik Bilek, Çakırlı Kazım Karabekir, Çakırlı Harmanlar, Çakırlı Bahçelievler, Çakırlı Fatih, Çakırlı Kanarya, Çakırlı Bahçe, Beygi, Çakırlı Fevzi Çakmak, Çakırlı Cami, Huzur, Çakırlı Erenler, Çakırlı Dar, Orhangazi İznik Asfaltı sokakları), Keramet Mahallesi (Keramet sokağı), Üreğil Mahallesi (Üreğil sokağı), Muradiye Mahallesi (Zaimoğlu Çiftliği Yolu, D.S.İ. Pompa İstasyonu Yolu sokakları), Yeniköy Mahallesi (3.Bölge, 2.Bölge sokakları), Örnekköy Mahallesi.

26 Kasım Perşembe | 09:00-12:00 | OG TESİS ÇALIŞMASI: Camiikebir Mahallesi (Horhor Aralık, Horhor, Ersözler, İbrahim Çavuş 1 Nolu sokakları), Tekke Mahallesi (Tekke Zeytin, Özvo, Horhor sokakları).

26 Kasım Perşembe | 09:00-17:00 | OG TESİS ÇALIŞMASI: Hürriyet Mahallesi (Yavuzlar, Hürriyet Orta, Dik, Dolmaç, Horhor, Nilüfer, Kayalar, Ersözler, Hürriyet 3 Nolu, Karagöl, Numan, Soysallar sokakları), Yenigürle Mahallesi (Köy İçi sokağı), Akharem Mahallesi, Muradiye Mahallesi, Örnekköy Mahallesi (Göl 1 Nolu sokağı).

26 Kasım Perşembe | 09:00-17:00 | AG TESİS ÇALIŞMASI: Muradiye Mahallesi (Göl Yolu sokağı).

26 Kasım Perşembe | 09:30-15:30 | KESİCİ DEĞİŞİMİ: Yeniköy Mahallesi (Kerpiçlik, 1 Nolu Yeni Cami, Hürriyet, Şehit Kadir Yeşil sokakları).

27 Kasım Cuma | 09:00-13:00 | AG HAT BAKIMI: Tekke Mahallesi (Tekke 7 Nolu, Tekke 5 Nolu, Tekke Mavi, Tekke 8 Nolu sokakları), Arapzade Mahallesi (4 Nolu, 6 Nolu, 7 Nolu, Yamaç, Orkide sokakları).

27 Kasım Cuma | 09:00-17:00 | AG TESİS ÇALIŞMASI: Muradiye Mahallesi (D.S.İ. Sağ Kanal Yolu, D.S.İ. Kanal Yolu 2 Nolu, Sıra Meşeler Yolu, Turist Yolu, D.S.İ. Kanal Yolu 1 Nolu sokakları).

Bursa elektrik kesintisi 25-26-27-28 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gemlik, İznik, Karacabey, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhangazi, Keles, Gürsu, Yenişehir)

OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

25 Kasım Çarşamba | 10:00-18:00 | OG TESİS ÇALIŞMASI: Geçit Mahallesi (Sanayi sokağı), Nilüferköy Mahallesi (Nilüfer Ünsal sokağı).

25 Kasım Çarşamba | 13:00-17:00 | AG DİREK DEPLASE: İnkaya Mahallesi, Çekirge Mahallesi (1.Murat, Çekirge Caddesi sokakları).

26 Kasım Perşembe | 13:00-14:00 | AG DİREK DEPLASE: Küçükbalıklı Mahallesi (6.İsmet sokağı).

26 Kasım Perşembe | 13:00-15:00 | AG DİREK DEPLASE: Alemdar Mahallesi, Çekirge Mahallesi.

26 Kasım Perşembe | 13:00-17:00 | AG DİREK DEPLASE: Soğanlı Mahallesi, Selamet Mahallesi.

27 Kasım Cuma | 10:00-16:30 | AĞAÇ KESİM: Büyükdeliller Mahallesi; Kocaosman, Dağ, Tanış, Arı, Keles Yolu, Subaşı, 20.Aydın, 1.Dikkaldırım, 7.Yıldırım, Büyükdeliller Atatürk, Peker, 16.Aslan, İmam, Güdar, 1.Osmanlı, 12.Fatih, Simitçi, Çavdar, 19.Yılmaz, Ortayol, Uysal sokakları.

27 Kasım Cuma | 10:00-16:30 | AĞAÇ KESİM: Küçükdeliller Mahallesi; Seyve, 33.Cami, Kabacalar, 1.Tınaz, 15.Aslan, Araplar, Sayla, Emirler, Küçükpınar, Altyol, Bıçkı, Höbelek, Arpacık, Şükür, 9.Okul, Kadılar, 1.Demirci, Kabaotluk, Müze sokakları.

27 Kasım Cuma | 13:00-17:00 | AĞAÇ KESİM: Çekirge Mahallesi, Kükürtlü Mahallesi, Selimiye Mahallesi.

27 Kasım Cuma | 13:00-16:00 | AĞAÇ KESİM: Altıparmak Mahallesi, Çarşamba Mahallesi, Şehreküstü Mahallesi.

28 Kasım Cumartesi | 09:00-12:00 | AG DİREK DEPLASE: Bağlarbaşı Mahallesi, Hamitler Mahallesi.

28 Kasım Cumartesi | 09:00-16:00 | TRAFO BAKIM: Emek Adnan Menderes Mahallesi, Geçit Mahallesi, Ahmetbey Mahallesi.

28 Kasım Cumartesi | 10:00-12:00 | AG DİREK DEPLASE: Küçükbalıklı Mahallesi.

28 Kasım Cumartesi | 10:00-13:00 | AG TESİS ÇALIŞMASI: Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi.

28 Kasım Cumartesi | 11:00-12:00 | AG DİREK DEPLASE: Yenikent Mahallesi, Emek Adnan Menderes Mahallesi, Güneştepe Mahallesi, Yenibağlar Mahallesi.

28 Kasım Cumartesi | 13:00-16:00 | AG DİREK DEPLASE: Küçükbalıklı Mahallesi.

Bursa elektrik kesintisi 25-26-27-28 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gemlik, İznik, Karacabey, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhangazi, Keles, Gürsu, Yenişehir)

YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

25 Kasım Çarşamba | 10:00-12:00 | SOKAK AYD. TESİSİ: Subaşı Mahallesi (Subaşı sokağı), Tabakhane Mahallesi (Organize Sanayi sokağı), Çayır Mahallesi.

26 Kasım Perşembe | 13:30-16:30 | OG TESİS ÇALIŞMASI: Yenigün Mahallesi (Uysal, Piri Ateş, Alparslan Türkeş, Kayın, Şen, Ada, Cihadiye sokakları), Yüzüncüyıl Mahallesi (Zümrüt, Özen, Uysal, Filiz, Çimen, Seyit Ali Akıncı, Hilal, Dosan, Orhangazi, Cihadiye, Sarı Çiğdem, Açelya, Bursa, Barbaros, Ünal, Mercan, Fevzi Çakmak, Fatih sokakları).

27 Kasım Cuma | 09:30-12:30 | OG TESİS ÇALIŞMASI: Yenigün Mahallesi (Çiğdemli, Güneş, Kuyumcu, Çiğdem, Yeni Doğan, Tüfekçi, Akçeşme, Ersöz, Şimşek, Kerim, Barış, Altıeylül, Piri Ateş, Kozdere, Yenigün Camii, Sümbüllük, Zirve, Kaya, Fidan, Orkide, Zambak, Çetin sokakları).

27 Kasım Cuma | 09:30-15:30 | OG TESİS ÇALIŞMASI: Yenigün Mahallesi (Uygun, Aydemir, Zambak, Altıeylül, Çimenlik, Sümbüllük, Ada, Piri Ateş, Cihadiye, Uysal, Ersöz, Şimşek, Çiğdem sokakları).

Bursa elektrik kesintisi 25-26-27-28 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gemlik, İznik, Karacabey, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhangazi, Keles, Gürsu, Yenişehir)

YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ

25 Kasım Çarşamba | 10:00-13:00 | ABONE BAĞLAMA: Mimarsinan Mahallesi (Yıldırım, Nurettin Topçu, Barbaros, Sevgi, 2.Menekşe, Müzeyyen, 1.Turan, 2.Vatan, Mimar, Arda, 1.Şahin, Şair, 1.Orhan, Veli, Fevzi Çakmak, 1.Yıldırım sokakları).

26 Kasım Perşembe | 09:00-12:00 | AG TESİS ÇALIŞMASI: Namazgah Mahallesi (3.Veli, 2.Kaya, 4.Kaya, 5.Kaya, 4.Veli, 7.Kaya, 3.Kaya, 3.Veli sokakları).

26 Kasım Perşembe | 09:00-13:00 | OG TESİS ÇALIŞMASI: Millet Mahallesi (Şahbaz, 4.Zambak, 5.Gözde, 2.Nergis, 7.Şahin, 6.Meltem, 4.Müge, 5.İnci, 7.Ünlü, 6.Ünlü, 5.Pınar, Baki, 1.Baki, 7.Baki, Emek, Fidan, Vatan, Yıldırım sokakları).

26 Kasım Perşembe | 09:00-16:00 | TRAFO BAKIM: Erikli Mahallesi (Şafak, Yeşilova, Çıra, 1.Güneş, 1.Yurt, 1.Özgür, 1.Sümbül, 1.Karanfil, 2.Karanfil, 1.Gül, 1.Orkide, 1.Lale, 1.Menekşe, 1.Nergis, 1.Papatya, 1.Zambak, 1.Akasya, 1.Begonya, 1.Çiğdem, 1.Defne, 1.Ergüven, 1.Fesleğen, 1.Gelincik, 1.Hanımeli, 1.İğde, 1.Japon Gülü, 1.Kasımpatı, 1.Lavanta, 1.Manolya, 1.Nilüfer, 1.Ortanca, 1.Petunya, 1.Rezene, 1.Sardunya, 1.Şebboy, 1.Tavşanmemesi, 1.Uyku Çiçeği, 1.Yasemin, 1.Zakkum sokakları).

26 Kasım Perşembe | 09:00-17:00 | AG TESİS ÇALIŞMASI: Mehmet Akif Ersoy Mahallesi (Şehit Bülent Yurt, 2.Baki, 1.Şahin, 1.Kartal, Doğanbey Caddesi, Özkan, 2.Baki, 3.Albayrak, 3.Vatan, Yavuz, 8.Kaya, 2.Gündoğan sokakları), İsabey Mahallesi (2.Şirin, 1.Gül, 2.Gül, 3.Gül, 4.Gül, 5.Gül, 6.Gül, 7.Gül, 8.Gül, 9.Gül, 10.Gül sokakları).

26 Kasım Perşembe | 17:00-18:00 | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ: Millet Mahallesi (1.Jandarma, 3.Zambak, 6.Kaya, 5.Gül, Vatan, 6.Gözde, 2.Nergis, 7.Şahin, Şahbaz, Baki, 6.Ünlü, 5.İnci, 5.Pınar, 7.Baki, 2.Yıldız, Gazi, 4.Zambak sokakları).

27 Kasım Cuma | 09:00-17:00 | AG TESİS ÇALIŞMASI: Mehmet Akif Ersoy Mahallesi (4.Albayrak, 1.Bozok Çıkmazı, 2.Şimşek, 2.Filiz, 2.Kaya sokakları).

27 Kasım Cuma | 13:00-17:00 | AG TESİS ÇALIŞMASI: Mehmet Akif Ersoy Mahallesi (2.Albayrak, Doğanbey sokakları).

28 Kasım Cumartesi | 09:00-12:00 | AG TESİS ÇALIŞMASI: Umurbey Mahallesi (Yıldırım, 2.Kaya, 3.Kaya, 4.Kaya, 5.Kaya, 6.Kaya, 7.Kaya, Şht.Piyade Er Erol sokakları).

28 Kasım Cumartesi | 09:00-17:00 | AG TESİS ÇALIŞMASI: Mehmet Akif Ersoy Mahallesi (Meriç, Bilge Kağan, Yavuz, Şimşek, 1.Kartal, Doğanbey, Lale, 2.Kaya, 2.Filiz, 1.Kaya, Doğanbey Yolu, Cami, 8.Kaya sokakları).

28 Kasım Cumartesi | 10:00-12:00 | ABONE BAĞLAMA: Şirinevler Mahallesi (11.Kaya, 7.Albayrak, 4.Ege, 1.İnönü, Bülent Ecevit, 12.Çeşme, Erdoğdu, 11.Yıldız, 8.Kaya, 3.Albayrak sokakları), Vakıf Mahallesi (Vakıf sokağı).

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