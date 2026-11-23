Mersin elektrik kesintisi 24-25 Kasım programı Toroslar EDAŞ tarafından duyuruldu. Yapılacak planlı bakım çalışmaları nedeniyle Toroslar, Erdemli, Mezitli, Silifke, Tarsus, Çamlıyayla, Bozyazı, Akdeniz, Yenişehir, Gülnar, Anamur, Mut, Aydıncık ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacağı bildirildi. İşte, Toroslar elektrik kesintisi listesi...

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Mersin elektrik kesintisi 24-25 Kasım listesine göre Toroslar EDAŞ tarafından gerçekleştirilecek bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Toroslar, Erdemli, Mezitli, Silifke, Tarsus, Çamlıyayla, Bozyazı, Akdeniz, Yenişehir, Gülnar, Anamur, Mut ve Aydıncık ilçelerinde planlı kesintiler yaşanacak. Kesintiler, farklı mahalle ve sokaklarda belirlenen saat aralıklarında uygulanacak olup bazı bölgelerde sabah başlayıp akşam saatlerine kadar sürecek, bazı bölgelerde ise daha kısa süreli olacak. İşte, Toroslar elektrik kesintisi listesi...

MERSİN ELEKTRİK KESİNTİSİ 24-25 KASIM

Mersin elektrik kesintisi 24-25 Kasım (Toroslar, Erdemli, Mezitli, Silifke, Tarsus, Çamlıyayla, Bozyazı, Akdeniz, Yenişehir, Gülnar, Anamur, Mut, Aydıncık)

AKDENİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKASYA, AYIŞIĞI, BADEM ÇIKMAZI, CENNET, FESLEĞEN ÇIKMAZI, GÜNEŞ, HOMURLU, NUR, YILDIZ

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 72601, 72603, 72605, 72606, 72607, 72608, 72609, 72610, 72611, 72612, 72613, 72614, 72616, 72617, 72621/1, 72622, ALPASLAN TÜRKEŞ, DSİ KANAL ALTI BAHÇEEVİ, NACARLI-, OKUL KÜME EVLERİ, TARIM KREDİ KÜME EVLERİ

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YEŞİLOVA

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 662019, 662020, 662022, 662023, 662037, 662038, 662041, AVCI, BATI, BEYAZIT, ERSİN, GÜLLÜ, IŞIK, SARMAŞIK, TÜMER, ULUSU, ÖZDEN, 662004, 662013, 662018, 662014, 662016, 662021, 662032, 662039, 662043, CELASUN, IŞIK BULVARI DEVAMI, ŞAHİNKAYA, 662002, 662009, 662012, ADNAN KAHVECİ, SMS GIDA GÜNEYİ, 662036, 662040, 662029, 662031, 662035, BAHAR, FATİH, 70201, 70203, 70200, GÜNEY, KAZIM KARABEKİR, M.AKİF ERSOY, MEYDAN, SEÇKİN-1, YÖRÜKOĞLU, YÜKSEL, ÜNLÜ, İMREN, 70204, 70205, SAKİN, 70320, 70329, 70326

Mersin elektrik kesintisi 24-25 Kasım (Toroslar, Erdemli, Mezitli, Silifke, Tarsus, Çamlıyayla, Bozyazı, Akdeniz, Yenişehir, Gülnar, Anamur, Mut, Aydıncık)



ANAMUR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:45 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ_5

Bakım Çalışması

24.11.2026 10:45 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2527, 2541, 2542, 2582, KADILAR, KADILARBÜKÜ

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2514, 2519, 2528, 2529, 2530, 2532, KADILAR, KADILARBÜKÜ, MERKEZ_4

Bakım Çalışması

24.11.2026 14:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2215, ÇELTİKÇİ, 2320, 2324

Mersin elektrik kesintisi 24-25 Kasım (Toroslar, Erdemli, Mezitli, Silifke, Tarsus, Çamlıyayla, Bozyazı, Akdeniz, Yenişehir, Gülnar, Anamur, Mut, Aydıncık)

AYDINCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

24.11.2026 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KAYA, MERKEZ_3, GÖLPAZARI

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÖLPAZARI

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KAYA, BUCAK, MERKEZ_3

Mersin elektrik kesintisi 24-25 Kasım (Toroslar, Erdemli, Mezitli, Silifke, Tarsus, Çamlıyayla, Bozyazı, Akdeniz, Yenişehir, Gülnar, Anamur, Mut, Aydıncık)

BOZYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KIRLILAR, TEKELİ MEHMET PAŞA, GAZİ, MEVLANA, EVREN, SİLİFKE-ANTALYA

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HAYIT BÜKÜ, SİLİFKE-ANTALYA, TURGUT ÖZAL, ATATÜRK_1, ERENLER, FİDANLAR, HOCA AHMET YESEVİ, HÜSEYİN KILINÇ, KOCAKAVAK, KOCAKAVAK (LİMANAĞZI), LİMAN, MUZ, SAHİL, SAHİL/1, SELPINARI

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak LİMAN, KOCAKAVAK (LİMANAĞZI), EMİŞLİ, İNCİRLİ, SAHİL, HÜSEYİN KILINÇ, HOCA AHMET YESEVİ, SAHİL/1, ERENLER

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 806, 803, 810, 812, 805, 901, 906, 909, 903, 902, ŞEHİT CEMAL TÜREDİ, HALİL EROL, 907, EMİR ALİ ÇAVUŞ

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÖZEL, GÜNEŞLİ, LALE, ASİL, BADEMLER, AZGANLI, LİMAN, YENİCE, TÜLÜLER, ERENLER, YILDIRIMLAR

Mersin elektrik kesintisi 24-25 Kasım (Toroslar, Erdemli, Mezitli, Silifke, Tarsus, Çamlıyayla, Bozyazı, Akdeniz, Yenişehir, Gülnar, Anamur, Mut, Aydıncık)



ÇALIYAYLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İSTEMİHAN TALAY, İZMİR, ŞARLAK, BEYAZEVLER, BOĞAZLAYAN, BİLGE, DEMET, ELVAN, ERENLER, FIRIN, HEKİM OĞLU, KAMIŞLI, ÇALILI, KOCAOLUK/CUMAYAKASI, KÖROĞLU, LEVENT, OKUL, SARMAŞIK, SEBİL, STAD, TALIÇ, TARSUS, TOPAK OLUK, VATAN, VOLKAN, ZEVZEK, EĞRİ, ÜST, KISA, KÜÇÜK, MADEN, TOPAKLI, YOĞURTCU, ALİ SEKİTMEZ, SALAH GÖKMEN, TOPAK OLUK/1, TOPAKLI/3, EĞRİ/1, İZMİR/1, CUMAYAKASI/1, MADEN/1, ERENLER/1, BULADAN, CUMA, DERE, YENİ, DEĞİRMEN, SAYBAŞI, 505, 507, 483, 487, 491, 493, 495, 450, 458, 428, 447, 422, 448, 410, 467, 468, 469, 470, 406, 515, ÇEŞME, 521, 523, 481/1

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İZMİR, BAHTİYAR, ÇAKIR, BÜLBÜL, BİLGE, CUMAYAKASI, DEMET, ELMALI, ERENLER, ESKİ LİSE, GÖL, HEREKLİ, KALEÖNÜ, KANARYA, KATRANLI, KAVAKLI, ÇATALOLUK, ÇUVALGI, İKİZ, KİRAZLI, LEVENT, LİMONLU, PAŞALAR, STAD, SÜMBÜL, TALIÇ, UZUN, VATAN, VOLKAN, ŞEHİT J.KOM.ÇVŞ. AZİZ AKKOCA, ZEVZEK, ADANALILAR, ARMUTLU, DİK, HAPKAPAN, KANUNİ, SÜRMELİ, TARLA, KIZILOLUK, ELMALI/2, ÇUVALGI/4, ÇUVALGI/3, ADANALILAR/4, ÇUVALGI/2, ÇUVALGI /5, UZUN/1, ÇATALOLUK/1, KAVAKLI/1, TARIM, TORAÇÇIK, YEŞİL, ÇAYIR EKİNLİĞİ, GÜL, KOCAOLUK/FAKILAR, BAŞAK, CUMA, DEMİRTAŞ, ERGENİ, GÜNEŞLİ, HARAP, KEMAL EROĞLU, NARİN, SEDA, SEKİLİ, SERAP, TELLİ, UCARI, YAĞLI, DÜZALAN, EĞRİCE OLUK, POYRAZ, TAHTALI KÖPRÜ, TEPENSESİ, YILDIZ, ŞEHİT ÜSTEĞMEN İSMET AKIN, ERENLER TEPESİ, ÇAVUŞOĞLU, SEDA/1, TEPENSESİ1, SEDA/2, UCARI/1

Mersin elektrik kesintisi 24-25 Kasım (Toroslar, Erdemli, Mezitli, Silifke, Tarsus, Çamlıyayla, Bozyazı, Akdeniz, Yenişehir, Gülnar, Anamur, Mut, Aydıncık)



ERDEMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:15 - 17:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İLEMİN

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:15 - 17:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KIZILSEKİ, BOYALI ÇEŞME, SANCILILAR, TEPELLİ, FETELLİ, DELİ ALİ

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ARKIT, MERKEZ_7

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKPINAR, GÖKTEPE, MERKEZ_9, GÜNEYLİ, GÜZELOLUK B.M, MERKEZ_4, AKÇEŞME_1, BAHÇE_1, HARFİLLİ, SULTAN ALANI, MOLLA AHMETLİ

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:15 - 17:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YAVUZ SULTAN SELİM, HAL, BÜK

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1. DOĞU KANAL, MEHMET EMİN YAZAR, YAVUZ SULTAN SELİM, TÜRBE, 2008, 2017, 5014, 5004, 5010, 5011, BÜK, 5008, GÜL_2, 5012, 5016, 5007, 5005, ZAFER_5, 5002, SOLMAZLAR, DESTAN, HACELİLER, 5015, 5001, ERGİNLER, ÖZLER, 5003, SARILAR_2, HÜSNÜLER, 5013, KARACALAR, HUTBETAŞI, SÜMEKLİLER, ÇİÇEK YURDU, 5009, AHMET BEY, KESKİNLER, OYMALAR, MUSTAFA ŞEN, YAYLALAR, HALİL KİYA_1, GÜRGENÇLER, OĞUZLAR_1, ERCANLAR, 1. DSİ KANAL, SİVRİLER, KOZALIK, GÜRGAHLAR, AKÇAALAN

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ALPARSLAN TÜRKEŞ, ERENLER, MARİNA, NEŞE, DORUK, KALE_3, İLKÖĞRETİM, ATATÜRK _7, ATATÜRK, ÖĞRETMENLER, DURMAZ, ÇAKIR, TURGUT ÖZAL, BİZİM, BARBOROS (MERKEZ), YÜCELER, ŞEHİT POLİS BESİM TAŞ, KARACA

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇAMLI, MERKEZ_18

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MÜHLÜ

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:15 - 17:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ARSLAN, BARBOROS (MERKEZ), BARBOROS, İLKÖĞRETİM, SEZER

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇİRİŞ

Bakım Çalışması

24.11.2026 15:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 7011, 7010, ŞİRİNEVLER, 1. BATI KANAL, GÜZELOLUK, TÖRE, BAĞLAR

Bakım Çalışması

24.11.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TOKİ

Bakım Çalışması

24.11.2026 13:45 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 7012, 2. DOĞU KANAL, TARTARLAR, 2. BATI KANAL, 7011, GÖKTEPELER, GÜZELOLUK, ŞAVKLAR

Mersin elektrik kesintisi 24-25 Kasım (Toroslar, Erdemli, Mezitli, Silifke, Tarsus, Çamlıyayla, Bozyazı, Akdeniz, Yenişehir, Gülnar, Anamur, Mut, Aydıncık)



GÜLNAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

24.11.2026 11:00 - 12:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKÇAOLUCAK KÜMESİ

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKÇAOLUCAK KÜMESİ

Bakım Çalışması

24.11.2026 15:15 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BELKUYU KÜMESİ, BARDAT KÜMESİ, ERMENEK/3

Bakım Çalışması

24.11.2026 13:30 - 14:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BELKUYU KÜMESİ, ERMENEK/3, ERMENEK/23

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK(CUMHURİYET)/1, ATATÜRK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, ATATÜRK (HÜRRİYET), AKDENİZ, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK/2, ATATÜRK(CUMHURİYET), ATATÜRK/1

Bakım Çalışması

25.11.2026 11:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKKUYU, BÜYÜKECELI MARAŞAL FEVZI ÇAK. ENTEGRE, ATATÜRK/3, ATATÜRK (HÜRRİYET), ATATÜRK(CUMHURİYET)/1, ATATÜRK, AKDENİZ, ORTAOKUL, ATATÜRK(CUMHURİYET), ATATÜRK/9, ATATÜRK (HÜRRİYET)/1, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, ATATÜRK/7, ÇELEBİ, ATATÜRK/1, AKDENİZ (HÜRRİYET), MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK/2

Mersin elektrik kesintisi 24-25 Kasım (Toroslar, Erdemli, Mezitli, Silifke, Tarsus, Çamlıyayla, Bozyazı, Akdeniz, Yenişehir, Gülnar, Anamur, Mut, Aydıncık)



MEZİTLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKARCA

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BOZÖN MERKEZ, KALFE BUCAĞI, 36001, 3601, 3603, 3604, 3606, 3607, 3610, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3619, 3620, 3621, 3625, 3626, 3702, 3707, 3709, 3710, 3711, 3714, 3718, 3719, 3723, 3726, 3734, 3736, 3740, 3742

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 101, 112, 114, 118, 119, 120, 126, 128, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 143, 144, 145, 146, 148, 150, 154, 159, 160-, 161, 163, 164, 169, 170, 174, 175, 177, 180, 188, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 245, 267, 281, 283, 285, 287, 289, 290, 291, 292, 302, 305, 307, 314, 316-, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 327, 330, 331, 332, 334, 336, 345, 346, 347-, 349, 353, 354, 356, 357, 358, 373, 377, 379, 381, 382, 383, 386, 387, 403, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 421, 422, 434, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 445, 450, 450 (GÜZLE), 460, 466, 468, 49, 67, 70, 71, 75, 77, 78, 79, 85, 87, 90, 99, AKARCA GÜZLESİ, APSUN GÜZLESİ, ATATÜRK, ATATÜRK (FETİLLİ), ATATÜRK (MERKEZ), CINCIK, ÇOPURGEDİĞİ, ÇOPURGEDİĞİ (MERKEZ), DARKISIK, GEMRİK, KİRAZLIPINAR, KİRAZLIPINAR (MERKEZ), MERSİNLİ AHMET, MERSİNLİ AHMET (MERKEZ), PURÇU, SOĞUKPINAR

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KUZUCU, KUZUCUBELEN

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 52002, 52010, 52020, 52022, 52077, 52093, İSMET İNÖNÜ

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:15 - 10:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BAKANLIK, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, TURUNÇ

Bakım Çalışması

24.11.2026 11:00 - 12:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 35411, 35415, 35416, 35417, 35419, 35421, BAKANLIK, CEVAT KUTLU

Bakım Çalışması

24.11.2026 13:45 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 35401, 35404, 35406, 35408, 35415, 35417, 35419, 35421, 35423, LİMON

Bakım Çalışması

24.11.2026 15:45 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 35402, 35404, 35415, 35417, 35421, 35423, 35429, 35440, MİLLİ EGEMENLİK

Mersin elektrik kesintisi 24-25 Kasım (Toroslar, Erdemli, Mezitli, Silifke, Tarsus, Çamlıyayla, Bozyazı, Akdeniz, Yenişehir, Gülnar, Anamur, Mut, Aydıncık)



MUT ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BALIKCILAR

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DERİNÇAY

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İŞEMİK, KUMRU MEVKİİ, KAYMERİ, KOZLAR

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MUCUK

Mersin elektrik kesintisi 24-25 Kasım (Toroslar, Erdemli, Mezitli, Silifke, Tarsus, Çamlıyayla, Bozyazı, Akdeniz, Yenişehir, Gülnar, Anamur, Mut, Aydıncık)



SİLİFKE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DAMBIRACI, HÜSEYİNLİ, TAŞKINCIK, CANBAZLI, KÖŞKERLİ, ABAY, VAKIF, AŞAĞI_1, KEKEÇ, MERKEZ_6, HÜSEYİNLER

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KIZILGEÇİT 1, HIDIRFAKILILAR, MERKEZ_11

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SÖKÜN_1

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇATMATAŞ-, FİREZ, GÖKBURÇ, HANÇERLİ, KABALAR, TEKKADIN, MERKEZ_9, MEZGİTKALE, YUKARI_1

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1006, 2009, 2016, ALIÇ, ATATÜRK (GAZİ)-, ATATÜRK_5, ATATÜRK/13, MUHSİN YAZICIOĞLU

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 505, GELİNCİK, KOÇAK, 469, 475, 488, 490, 492, 492/3, 492/4, 492/5, 492/6, 495, 495/1, 496, 498, 500, 501_1, 502_2, 503_2, ALPEREN, ASENA, BADEM, BADEM/1, BAHÇE, BERK, CEYLAN_1, ÇAKIL, DERE, FURKAN, GÖRKEM, GÜMÜŞ, IHLAMUR, İRFAN, KAYA, KAYA/1, KIZILBUCAK, KUYTU, MANSUR, MEKAN, OĞUZ, PAPATYA_1, PATİKA, SAKLI, TEPECİK, TEPECİK/1, TÜPCÜLER, YEŞİL

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 156_2, BÜŞRA, ÇELTİK, DAYI, OZAN, ÖZTÜRKMEN, ÖZTÜRKMEN/1, ÖZTÜRKMEN/2

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 148, 150_1, ARSLAN, BAŞAKLI, BURAK, GİRAY, GÜNER

Bakım Çalışması

25.11.2026 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 128_1, 145, 146, 149, 150/6, 152, 153, 155, AYDOĞDU, ÇELİK

Mersin elektrik kesintisi 24-25 Kasım (Toroslar, Erdemli, Mezitli, Silifke, Tarsus, Çamlıyayla, Bozyazı, Akdeniz, Yenişehir, Gülnar, Anamur, Mut, Aydıncık)



TARSUS ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 8., 9., HACI FERİZOĞLU, 10., 7., FEVZİ ÇAKMAK, 1.

Bakım Çalışması

25.11.2026 12:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KÖRLÜ BEYİ, OSB 1

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 0235., 0207., 0228., 0232, 0226., 0247.

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÖMMECE

Bakım Çalışması

25.11.2026 13:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 20., GELGEZ, 21.

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:30 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ALİEFENDİOĞLU, MANTAŞ, 4241, HASAN ÖZÇİVİ (4202)., 4212., 4214., 4216., 4218., 4219., 4221., 4234., 4238., 4213., 4217., 4227., 4237, 4228, HASAN ÖZÇİVİ (4202), 4228 SK. 1.KÜME

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İNKÖY

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:30 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HACIHAMZALI MERKEZ, TOSMURLU

Bakım Çalışması

25.11.2026 13:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak PINAROĞLU, HİMMETLİ

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 4694, 4697, 46112, ATATÜRK, TAKBAŞ MERKEZ

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BEYLİCE

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇAĞBAŞI, ÇİÇEKLİ., YARAMIŞ

Mersin elektrik kesintisi 24-25 Kasım (Toroslar, Erdemli, Mezitli, Silifke, Tarsus, Çamlıyayla, Bozyazı, Akdeniz, Yenişehir, Gülnar, Anamur, Mut, Aydıncık)



TOROSLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:30 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 604, 606, 608, 611, 612, 619, 623, 625, İSTİKLAL, ORHAN GAZİ, SELÇUKLU, ZİYA GÖKALP

Bakım Çalışması

24.11.2026 11:15 - 12:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 378, MİMAR SİNAN, SAĞLIK_1

Bakım Çalışması

24.11.2026 14:00 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak EVCİLİ MUSTAFA, MİMAR SİNAN, SAĞLIK_1

Bakım Çalışması

24.11.2026 15:45 - 17:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 392, 406, 425, 445, 447, 449, AHMET ÖZ, ALİ İHSAN LAFÇI, ÇAMLICA_1, FATİH SULTAN MEHMET, HALİL ÖZ, KARANLAR, MİMAR SİNAN, YUNUS NAS, ZAMBAK

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 107008, MEHMET AKİF ERSOY, 108005, 108007, 108011, 108012, 108014, 108015, 108022, 108030, 108031, 108036, 108040, 108060, 108061, 3 OCAK, DUMAN DERE, KAŞLI, MEHMET AKİF ERSOY_1

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 109001, 109002, 109005, 109007, DÜĞDÜÖREN, İNÖNÜ, KAŞLI, 108005, 108006, 108007, 108009, 108014, 108020, 108021, 108023, 108024, 108025, 108026, 108027, 108029, 108033, 108037, 108038, 108039, 108045, 108049, 108050, 108054, 108070, 108074, 108082, 108100, 3 OCAK, AKGEDİK, CUMHURİYET_1, FEVZİ ÇAKMAK_1, GÖZNE_1, KORKUT ATA, MEHMET AKİF ERSOY_1

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 112001, 112004, 112005, 112006, 112009, 112011, 112014, 112018, 112019, HAMZABEYLİ, ŞELALE, 113001, 113006, 113008, 113009, 113014, 113020

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:45 - 17:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 97015, 97008, 97011, 97019, 219_2, 97002, 97014, AKBELEN, 97005

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 80080, 80119, 80121, KARAİSALI

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:00 - 10:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 93089, 93091, 93093, 93095

Bakım Çalışması

25.11.2026 11:00 - 12:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 89139, GÖZNE, 85119, 225, 85060, 85062, 85071, 85050, 85065, 85073, 85056, 85069, 85081, 85077, 85079, 85075, 85175

Bakım Çalışması

25.11.2026 13:45 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 225, 85086, 85093, 85059, 85057, 85095, 221_1, 85076, 85114, 85098, 85106, 85107, 85108, 85109, 85104, 85099, 85118, 85110, 223

Bakım Çalışması

25.11.2026 15:45 - 17:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 84001, 84010, 84020, 84022, 84023, 84026, KAZIM KARABEKİR, TOROSLAR

Mersin elektrik kesintisi 24-25 Kasım (Toroslar, Erdemli, Mezitli, Silifke, Tarsus, Çamlıyayla, Bozyazı, Akdeniz, Yenişehir, Gülnar, Anamur, Mut, Aydıncık)



YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 35001, 3506, 3508, 3515, 3517, 3518, 3522, 3524, 3526, 3528, 3529, 3531, 3533, 3534, 3535, 3538, 3539, 3541, 3542, 3547, 3549, 3551, 3554, 3556, 3560, 3561, 3568, 3574, 3578, ATATÜRK_5

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:30 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 10, 2101, 2103, ADNAN MENDERES, GAZİ MUSTAFA KEMAL, 2201, 2202, 2204, 2212, 2216

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BOZÖN MERKEZ, KALFE BUCAĞI, 36001, 3601, 3603, 3604, 3606, 3607, 3610, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3619, 3620, 3621, 3625, 3626, 3702, 3707, 3709, 3710, 3711, 3714, 3718, 3719, 3723, 3726, 3734, 3736, 3740, 3742

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:30 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 23166, 2386, 2390, 2354, 2381, 23162, 23164, 23156, 2375, 2377, 2373, 2355, 2379, 2384, İSTEMİHAN TALAY, 2662, 26124

Bakım Çalışması

25.11.2026 13:45 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2645, 2643, 32., 2635, 2627, 2656, 2647, 2622, 26105

Bakım Çalışması

25.11.2026 11:15 - 12:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2377, 2390, 2368, 2371, 2388

Bakım Çalışması

25.11.2026 15:45 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 31131, 31165, 32., 62.

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