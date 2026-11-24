İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fuhuş ve uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon başlatıldı. Aralarında sanatçı Özcan Deniz, oyuncu Deniz Çakır ve yönetmen Cem Karcı'nın da bulunduğu 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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İstanbul'da ünlü isimleri de kapsayan fuhuş ve uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma dosyasına giren şüpheli savunmaları, bilgi sahibi kişilerin tanık sıfatıyla verdiği beyanlar ve gizli tanık anlatımları incelendi. Ayrıca ele geçirilen cep telefonları ve dijital materyaller üzerinde yapılan bilirkişi incelemeleri sonucunda yeni delillere ulaşıldı.

Elde edilen bulgular doğrultusunda bazı şüphelilerin uyuşturucu madde kullandığı veya bulundurduğu yönünde şüphe oluşması üzerine savcılık harekete geçti.

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35 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Savcılığın talimatıyla aralarında sanatçı Özcan Deniz, yönetmen Cem Karcı, organizatör Erdal Bozkuş ve oyuncu Deniz Çakır'ın da bulunduğu toplam 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğü bildirildi.

Soruşturma 'fuhuş', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme' ile 'uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma' suçlarını kapsıyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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