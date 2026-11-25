2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler branş bazında sıralamalara çevrildi. Adaylar, bu hizmet sayesinde seçtikleri puan türüne ve eğitim alanına göre diğer adaylar arasındaki sıralarını görebiliyor. Peki, KPSS ortaöğretim branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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KPSS 2026 (Kamu Personel Seçme Sınavı) ortaöğretim branş sıralaması sınav sonuç duyurusunun hemen ardından gündeme geldi. Lisans ve ön lisans branş sıralamaları daha önce ÖSYM tarafından paylaşılmıştı. Branş bazında sıralamalar, sınav sonuçlarının açıklanmasından lisans düzeyinde 28 gün sonra, ön lisans düzeyinde ise 13 gün sonra yayımlandı. KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamaların 15 ile 30 gün içerisinde duyurulması bekleniyor.

KPSS ortaöğretim branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BAZINDA SIRALAMA NEDİR?

Branş bazında sıralama hizmeti, adayların ilgili ekranda seçmiş oldukları puan türü ve eğitim alanlarında sınava giren diğer adaylar arasında başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren, yerleştirme işlemlerine etkisi olmayan, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş bir hizmettir. Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, ilgili sınavın"Branş Bazında Sıralama"sayfasında, sahip oldukları puan türlerinden sıralamasını görmek istedikleri puan türünü seçmeli, ardından bu puan türünde hangi eğitim alanlarındaki adaylar arasındaki sıralamasını görmek istiyorsa bu alanları işaretlemelidir. Hesapla butonuna tıklanması ardında, adayın seçmiş olduğu alanlardaki ilgili puan türünde kaçıncı sıraya denk geldiği görüntülenmektedir.



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