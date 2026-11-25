Türk Hava Yolları (THY), Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler, öğretim üyeleri ve ailelerine yönelik iç hat uçuşlarında yüzde 20 indirimli bilet satışına başladı. Yayımlanan kampanya detaylarına göre, indirim bir süre devam edecek. Peki, THY öğretmen indirimi için son gün ne zaman?

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Türk Hava Yolları'nın (THY), internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak görev yapan öğretmenler ve aileleri ile YÖK'e bağlı üniversitelerde çalışan öğretim üyeleri ve onlarla beraber seyahat eden eşleri ile çocukları, 31 Mart 2027'ye kadar yapacakları yurt içi seyahatlerde yüzde 20 indirimden faydalanabilecek.

THY öğretmen indirimi için son gün ne zaman? Yüzde 20 indirim için son tarih

THY İNDİRİMİNDEN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

THY öğretmen indiriminden şu kişiler faydalanabilecek:

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı olarak görev yapan öğretmenler ve aileleri

YÖK'e bağlı üniversitelerde çalışan öğretim üyeleri

Öğretmen ve öğretim üyeleriyle birlikte seyahat eden eşleri ve çocukları

İndirimden THY'nin ödül programı Miles&Smiles üyeliğini tamamlayan öğretmen ve öğretim üyeleri yararlanabilecek.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÖZGE ÜLGER YİĞİT Kaynak: HABER MERKEZİ

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