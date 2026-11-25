Ankara su kesintisi 25-26 Kasım 2026 tarihleri için açıklanan ASKİ arıza ve bakım programıyla birlikte araştırılıyor. Başkentte Mamak ve Çankaya başta olmak üzere bazı ilçelerde içme suyu hattı çalışmaları ve şebeke arızaları nedeniyle su kesintileri yaşanıyor. Özellikle Mamak-Dikimevi Metro Hattı kapsamında gerçekleştirilecek çalışmaların 28 saatlik su kesintisine neden olması beklenirken etkilenen mahalleler ve suların yeniden verileceği saatler merak ediliyor. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek, Mamak ve Çankaya'da su kesintisi kaç saat sürecek?

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ASKİ 25 Kasım Çarşamba ve 26 Kasım Perşembe günlerini kapsayan su kesintisi programını duyurdu. Mamak ve Çankaya'da metro inşaatı kapsamında yapılacak içme suyu hattı bağlantı çalışmaları nedeniyle planlı kesinti uygulanırken Çamlıdere ve Yenimahalle'de de arızalara bağlı kesintiler kaydedildi. İşte 25-26 Kasım Ankara su kesintisi saatleri ve etkilenen mahalleler...

ANKARA SU KESİNTİSİ 25-26 KASIM

MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza tarihi: 25 Kasım 2026, 05.00

Tahmini çalışma bitiş saati: 25 Kasım 2026, 17.00

Yüksek kotlu bölgelere tahmini su ulaşma saati: 26 Kasım 2026, 09.00

Kesinti nedeni: Mamak-Dikimevi Metro Hattı kapsamında Fahri Korutürk Metro Durağı inşaat alanında gerçekleştirilecek içme suyu hattı deplase bağlantı çalışmaları.

Etkilenen mahalleler: Fahri Korutürk, Durali Alıç, Şahintepe, Şirintepe, Tuzluçayır, Ege, Mutlu, Kutlu, General Zeki Doğan, Cengizhan, Akşemsettin, Boğaziçi, Zirvekent ve Misket.

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza tarihi: 25 Kasım 2026, 05.00

Tahmini çalışma bitiş saati: 25 Kasım 2026, 17.00

Yüksek kotlu bölgelere tahmini su ulaşma saati: 26 Kasım 2026, 09.00

Kesinti nedeni: Mamak-Dikimevi Metro Hattı kapsamında Fahri Korutürk Metro Durağı inşaat alanında yapılacak içme suyu hattı deplase bağlantı çalışmaları.

Etkilenen mahalleler: Yakupabdal Mahallesi.

Ankara su kesintisi 25-26 Kasım! Mamak ve Çankaya’da 28 saatlik kesinti

ÇAMLIDERE SU KESİNTİSİ

Arıza tarihi: 25 Kasım 2026, 09.00

Tahmini tamir saati: 26 Kasım 2026, 17.00

Kesinti nedeni: Yediören terfi istasyonu ana isale hattındaki 225 mm çaplı boruda meydana gelen arıza.

Etkilenen mahalleler: Yediören, Peçenek ve Yoncatepe.

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza tarihi: 25 Kasım 2026, 09.20

Tahmini tamir saati: 25 Kasım 2026, 17.00

Kesinti nedeni: Yakacık Mahallesi 3576. Cadde'deki 200 mm çaplı içme suyu borusunda meydana gelen arıza.

Etkilenen yerler: Yakacık Mahallesi 3585. Cadde, Bağlar mevkisi, 3576. Cadde ve çevresi.

AKYURT SU KESİNTİSİ

Arıza tarihi: 25 Kasım 2026, 09.40

Tahmini tamir saati: 25 Kasım 2026, 18.00

Kesinti nedeni: Yaşamkent Mahallesi 3342. Sokak'taki 300 mm çaplı içme suyu hattında meydana gelen arıza.

Etkilenen yerler: Yaşamkent Mahallesi'nin tamamı, Konutkent Mahallesi'nin bir bölümü, Dodurga Mahallesi'nin yüksek kesimleri ve Alacaatlı Mahallesi'nin bir bölümü.

Not: ASKİ kayıtlarında bu arıza Akyurt ilçe başlığı altında yer alsa da etkilenen mahalleler Çankaya sınırlarında bulunuyor. İlçe bilgisindeki uyuşmazlık nedeniyle kesinti yukarıda mahalle adlarıyla aktarılmıştır.

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza tarihi: 25 Kasım 2026, 10.15

Tahmini tamir saati: 25 Kasım 2026, 14.00

Kesinti nedeni: Hacılar Mahallesi 1362. Sokak üzerindeki 110 mm çaplı içme suyu hattında gerçekleştirilen arıza çalışması.

Etkilenen yerler: Hacılar Mahallesi'nin bir bölümü.

Ankara su kesintisi 25-26 Kasım! Mamak ve Çankaya’da 28 saatlik kesinti

MAMAK VE ÇANKAYA'DA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Mamak ve Çankaya'da su kesintisinin sona ereceği saate ilişkin ayrıntılar, ASKİ'nin yayımladığı duyuruyla açıklandı. Her iki ilçeyi etkileyen planlı kesintinin nedeni, Mamak-Dikimevi Metro Hattı kapsamında Fahri Korutürk Metro Durağı inşaat alanında gerçekleştirilecek içme suyu hattı bağlantı çalışmaları olarak gösterildi.

ASKİ'nin açıklamasına göre çalışmaların 25 Kasım Çarşamba günü saat 17.00'de tamamlanması, yüksek kotlu bölgelere suyun ulaşmasının ise 26 Kasım Perşembe günü saat 09.00'u bulması öngörülüyor.

Mamak'taki su kesintisinden Fahri Korutürk, Durali Alıç, Şahintepe, Şirintepe, Tuzluçayır, Ege, Mutlu, Kutlu, General Zeki Doğan, Cengizhan, Akşemsettin, Boğaziçi, Zirvekent ve Misket mahalleleri etkileniyor. Çankaya'da ise aynı çalışma kapsamında Yakupabdal Mahallesi etkileniyor.

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