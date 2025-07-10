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Esnaf sahresi ne zaman? 2025 Gaziantep esnaf sahresi tarihleri açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Esnaf sahresi ne zaman? 2025 Gaziantep esnaf sahresi tarihleri açıklandı
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Gaziantep’te yüzyıllardır süregelen ve şehrin kültürel belleğinde özel bir yeri olan Esnaf Sahresi 2025 yılında da coşkuyla kutlanacak. Her yıl yaz aylarında düzenlenen geleneksel etkinlikte Gaziantep esnafı, iş yerlerini geçici süreyle kapatarak doğayla iç içe bir gün geçirmenin keyfini yaşıyor. 2025 Gaziantep esnaf sahresi ne zaman, esnaf sahresi nedir merak ediliyor.

Gaziantep’teki çeşitli meslek odalarının takvimine göre 2025 Esnaf Sahresi'nin tarihleri belli oldu. Kuyumculardan marangozlara, berberlerden demircilere kadar pek çok esnaf grubu, belirlenen günlerde sahre alanlarında bir araya gelecek.

Esnaf sahresi ne zaman? 2025 Gaziantep esnaf sahresi tarihleri açıklandı - 1. Resim

ESNAF SAHRESİ NE ZAMAN?

Gaziantep’in köklü geleneklerinden biri olan Esnaf Sahresi 2025 yılında da kutlanmaya hazırlanıyor. 

2025 yılı Esnaf Sahresi’nin 11, 12 ve 13 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Her meslek grubu için farklı günlerde düzenlenen sahrelerde esnaflar, dükkanları kapatıp belirlenen mesire alanlarında toplanarak keyifli bir gün geçiriyor.

Esnaf sahresi ne zaman? 2025 Gaziantep esnaf sahresi tarihleri açıklandı - 2. Resim

ESNAF SAHRESİ NEDİR?

Esnaf Sahresi Gaziantep’e özgü bir gelenektir. Geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan Esnaf Sahresi esnafın hem dinlenmesini hem de bir araya gelerek sosyalleşmesini sağlıyor.

Kuyumcu, berber, demirci, marangoz gibi farklı meslek gruplarının ustaları, kalfaları ve çırakları işlerine bir günlüğüne ara vererek açık alanlarda buluşur. Buluşmalarda yemekler yapılır, halk oyunları oynanır, türküler söylenir.

Esnaf sahresi ne zaman? 2025 Gaziantep esnaf sahresi tarihleri açıklandı - 3. Resim

2025 GAZİANTEP ESNAF SAHRESİ NASIL KUTLANACAK?

2025 yılında yapılacak Esnaf Sahresi etkinliklerinin yine renkli görüntülere sahne olması bekleniyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile meslek odalarının iş birliğinde düzenlenecek olan etkinlikler, şehrin çeşitli mesire alanlarında gerçekleştirilecek.

Her meslek grubu kendi belirlediği tarihte sahre alanında toplanacak. Etkinliklerde geleneksel yemek ikramları yapılacak, müzikli eğlenceler ve yarışmalar düzenlenecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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