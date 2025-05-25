Nihal Candan'ın son hali ortaya çıktı! Görenler inanamadı: "Bir deri bir kemik kalmış"

Hakkında kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamaları bulunan Nihal Candan, tutukluluğu sırasında 37 kiloya kadar düştü. Cezaevinden tahliyesinin ardından ortaya çıkan görüntüsü şaşırttı.

Candan kardeşler olarak bilinen ve sosyal medya fenomeni olarak tanınan Nihal ve Bahar Candan suç örgütü üyeliği ve kara para aklama iddialarıyla 16 Kasım 2023’te tutuklanmıştı.

Nihal Candan 37 kiloya kadar düşmüş ve 'Anoreksiya nervoza' adı verilen hastalık teşhisi konulmasının ardından geçtiğimiz aylarda tahliye edilmişti.

Nihal Candan'ın cezaevinde 37 kiloya kadar düştüğü haberleri basına yansımıştı. Nihal Candan, son görüntüsünü sosyal medya sayfasında paylaştı. Nihal Candan'ın daha da zayıfladığı dikkat çekti.

Son halini görenler gözlerine inanmakta zorlandı. Sosyal medyada “Aşırı zayıflamış”, "Bir deri bir kemik kalmış" yorumları yapıldı.