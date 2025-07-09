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Orkun Kökçü Beşiktaş'a gelecek mi? Transfer iddiaları gündemde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Orkun Kökçü Beşiktaş&#039;a gelecek mi? Transfer iddiaları gündemde
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Benfica forması giyen Orkun Kökçü Beşiktaş'a gelecek iddiaları gündeme geldi. Başkan Serdal Adalı'nın Portekiz'e gidip görüşmeleri yürüttüğü öğrenilirken Beşiktaş Kulübü'nden transfer iddialarına açıklama geldi.

24 yaşındaki milli futbolcu Orkun Kökçü, 2023 yılından bu yana Benfica forması giyiyor. Transfer döneminde adı siyah beyazlı takımla anılan Orkun Kökçü Beşiktaş'a gelecek mi merak edilirken iddialara cevap geldi.

ORKUN KÖKÇÜ BEŞİKTAŞ'A GELECEK Mİ?

Benfica'da forma giyen Orkun Kökçü'yü siyah beyazlı takım kadrosuna takmak için Portekiz'e gitti. Görüşmelerde sona gelindiği ifade edilirken Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın Portekiz'e gittiği öğrenilirken görüşmenin olumlu geçtiği bildiriliyor. 

Asbaşkan Murat Kılıç'ın yaptığı açıklamada transferin hafta sonuna kadar çözülmesi planlanıyor. Orkun Kökçü Beşiktaş'a gelip gelmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak gibi duruyor. 

Orkun Kökçü Beşiktaş'a gelecek mi? Transfer iddiaları gündemde - 1. Resim

ORKUN KÖKÇÜ PİYASA DEĞERİ VE İSTATİSTİKLERİ

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan Orkun Kökçü, Haziran 2028'de Benfica ile sözleşmesi sona erecek. 

Geçtiğimiz sezonda 55 karşılaşmada 12 gol atıp 11 asistlik performans sergiledi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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